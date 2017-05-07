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Son zamanlarda kullanıcıların sıkça karşılaştığı ”instant apps güncelleniyor” nedir ve ne işimize yarıyor? İsminden Instagram için ek bir uygulama olduğunu düşünebilirsiniz ama Instagram ile hiç bir alakası bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl Google‘ın geliştirici konferansı I/O etkinliği kapsamında tanıttığı yeniliklerden bir tanesi. Kullanıcıların Google Play‘de uygulamaları indirmeden kullanmayı vaade’den bir teknoloji.

Android Instant Apps Nedir?

Android telefonlarımızda ara ara ”Instant Apps” Güncelleniyor.. bildirimi görüyoruz. Google geliştirdiği yeni yazılım ile Android telefonların performansını artırmayı düşünüyor. Android 4.1 sürümü ve üzeri sürümlerde kullanılabilen bu teknoloji daha hızlı sayfa, İnternet deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bir virüs gibi düşünmenize gerek yok. Google’ın geliştirdiği yeni bir yazılım olduğunu söyleyebiliriz.

Android, instant Apps ne işe yarıyor. Uygulamanın çalışma prensibine baktığımızda; Uygulama geliştiricisine çok iş düşüyor burada. Uygulama geliştiricileri hazırladıkları uygulamaları Instant Apps için uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Uygulama Instant Apps için uyumlu olduktan sonra örneğin arama sonuçlarında Facebook linkine tıkladığınızda Facebook uygulaması telefonunuzda yüklü olmasa bile tıkladığınız link Facebook üzerinde açılacak ve uygulamayı yüklemenize gerek kalmadan erişim sağlayacaksınız. Bir alış veriş sitesi linkine tıkladığınızda yine o sitenin uygulaması sizde yüklü olmasa bile Instant Apps sayesinde alış veriş sitesinin uygulaması üzerinden alabileceksiniz.

Yakın zamanda daha gelişmiş bir versiyonu karşımıza çıkacaktır. Hızlandırılmış mobil sayfalar gibi hızlandırılmış uygulamalarında Android telefonları daha hızlı yapacağı düşünülüyor.