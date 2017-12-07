iPhone X’dan Daha Pahalı, LG Signature Edition Satışa Sunuluyor

Sınırlı sayıda üretilen ve iPhone X‘den daha pahallı satışa sunulan LG Signature Edition fiyatı ile sizi şok edebilir. Güney Kore’li Teknoloji devi LG bugün çok özel bir akıllı telefon ile karşımıza çıktı. Şirketin en iyi telefonuna sahip olmak isteyenler için LG Signature Edition modelini duyurdu.

2017 yılının üst düzey akıllı telefonu LG V30 ve V30+ ülkemizde hala satışa sunulmamışken, LG bu model için üst düzey bir akıllı telefon hazırlamış. LG daha üst düzey bir akıllı telefon isteyen kullanıcıları için özel olarak hazırladığı LG Signature Edition modelini sınırlı sayıda satışa sunmaya hazırlanıyor.

LG Signature Edition Sınırlı Sayıda Satışa Sunulacak

LG sadece 300 Adet üreteceği akıllı telefonun satış fiyatınında 1.800 Dolar olacağını açıkladı. Tamamen siyah bir gövdesi bulunan telefon, arkasında zirkonyum seramik kullanıyor. Bu özelliği ile çizilmelere karşı daha dayanıklı bir yapıya sahip olmuş oluyor. Akıllı telefon LG V30 ve V30+ özelliklerine yakın bir donanıma ve yapıya sahip.

LG Signature Edition Özellikleri

Akıllı telefon kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkıyor. Snapdragon 835 işlemci ve 6GB ram bulunan akıllı telefonun hafızası 256Gb olarak görünüyor. 3,300 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 2TB MicroSD kart desteği de bulunuyor. 6 inç’lik OLED ekranında 2880×1440 piksel çözünürlük sunan Signature Edition, Qi kablosuz şarj özelliğine de sahip. Telefonun parmak izi okuyucusu ise arkada yer alıyor.

Satın alan kullanıcıların cihazın arkasına isimlerini yazdırabilecekler ve şimdilik Güney Kore’de satışa sunulacak gibi görünüyor.