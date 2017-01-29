Akıllı telefon alırken karşımıza genelde şu şekilde ifadeler çıkıyor. ”Türkiye Garantili”, ”İthalatçı Firma Garantili” ve ”Paralel İthalat” gibi ibareler ile karşılaşıyoruz. İthalatçı garantili telefon alınır mı? ve Paralel ithalat garantili telefon alınır mı? veya Türkiye garantili telefon ne demek? Bu makalemizde size bu soruların cevaplarını yazacağız.

Türkiye Garantili (distribütör) Telefon

Distribütör veya Türkiye garantili telefonlar, firmanın ülkemizde sattığı resmi telefonlarıdır. Resmi olarak sattığı ürüne kendi desteğini verdiğini ve özel servisler ile anlaşması olduğu anlamanı gelir.

Örnek verecek olursak bir LG G5 aldığınızda ve bir arıza, sorun olduğu durumda. Direk olarak LG ile temas da ve ürünü direk LG yetkili servisine yolluyorsunuz. Ürün parça değişimi veya yeni sıfır ürün değişi yapılabiliyor. Son zamanlarda mağdur olan kullanıcılara LG Türkiye bir üst model cihaz ile’de değişimini yapabiliyor.

Distribütör veya LG Türkiye garantili olarak tabir ettiğimiz garanti kapsamı, kullanıcıların en az mağdur olduğu ve sorun yaşadığı garanti şeklidir. Size tavsiyemiz alacağınız ürünlerde fiyat farkına bakmaksınızın Türkiye Garantili veya distribütör garantili ürünleri tercih etmeniz.

İthalatçı Firma Garantili Telefon

İthalatçı garantili ürünler, firmaların yasal yollar ile yurt dışından Türkiye pazarına getirdiği Avrupa için üretilen telefonlardır. Büyük perakende firmaları, kendi imkanlarını kullanarak yurt dışında ülkemize akıllı telefon ithalatı yapabiliyor. Getirdikleri ürünler Türkiye pazarında Distribütör garantili ürünlere göre daha uygun fiyatlarda satılıyor.

Örnek verecek olursak; Türkiye garantili LG G5 2.999 TL‘den satışı yapılırken İthalatçı firma tarafından getirilen LG G5 2.099 TL‘den satılabiliyor. Paralel ithalatta bu fiyat biraz daha aşağı düşebiliyor.

İthalatçı firma garantili ürünler ile Türkiye garantili ürünlerin arasındaki fark, ürünlere verilen garantide ortaya çıkıyor. Yurt dışından getirilen ürünlerin normalde garantisi olmazken, ithalatçı garantide ürünü ithal eden şirket tarafından garantisi yapılıyor. Anlaşma sağladığı teknik servisler ile satıkları ürüne destek veriyor.

İthalatçı ürünlerde garanti, LG Türkiye kapsamında yapılan garanti arasında çok fazla fark bulunuyor. Ürünlerinizde ufak tefek darbe izlerinde garanti dışı kalırken Türkiye garantili ürünlerde garanti dışı kalmaya biliyor. Buna bezer bir çok sorunda ithalatçı garantili ürünlerde telefonunuz garanti dışı kalma ihtimali bulunuyor.

Paralel İthalatçı Garantili Telefon

Paralel ithalatçı telefonlara ise, Yurt dışından doğruda telefonları getirip, IMEI kaydettirilmemiş veya IMEI doğrulaması yapılmadan kullanıcılara satılan ürünlerdir. Genel olarak ithalatçı firmalar ile benzerlik sağlar ama garantisi olmayan ürünlerdir. BTK IMEI sorgulaması yaptığınızda ürünlere farklı cihazların IMEI numarası atıldığını görebilirsiniz.

Paralel ithalat ürünlerde yaşanan bir diğer sorun ise telefonların hiç bir zaman Android güncellemelerini alamayacaklarıdır. IMEI numaraları kayıt altına alınmadığı için Paralel ithalat ürünlerine sahte IMEI numarası atılmaktadır. Sahte IMEI numarasına sahip telefonlar yazılım güncellemesi alamaz ve ileride kapanma riski’de taşıyabilir.

Paralel ithalat ürünleri ile Türkiye Garantili veya İthalatçı firma garantili ürünlerden daha ucuz satılmaktadır ve bu nedenle kullanıcılar daha ucuz olduğundan bu ürünleri tercih edebilmektedir.

Özet:

İthalatçı garantili telefon alınır mı? veya paralel ithalat bir telefon alınır mı? alırsanız daha uygun fiyata, daha ucuza alırsınız. Türkiye garantili bir telefonda sorun yaşadığınızda, telefonda değişim, orjinal parçaları ile onarım çözümleri bulunuyor. İthalatçı garantili ürünlerde firma, değişim ve orjinal parça ile tamir durumlarında firmanın kendi insiyatiflerine kalmış bir durum ortaya çıkıyor. Paralel ithalatçı firmalar ise hiç bir şekilde garanti vermiyor.