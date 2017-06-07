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LG’nin orta segment akıllı telefon modeli olan LG X Power için iyileştirme güncellemesi verildi. 4100 mAh kapasiteli LG X Power v10c güncellemesiyle birlikte yeni güvenlik yamasına ve birkaç yeniliğe kavuşacak. LG X Power modeli LG’nin en az güncelleme alan telefonu diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan akıllı telefon uzun bir aranın sonunda iyileştirme güncellemesi almış oldu.

LG X Power K220TR V10c Güncellemesi

5.3 inç büyüklüğünde HD ekrana sahip olan X Power, 2 GB RAM ve 16 GB depolama kapasitesi ile piyasaya çıkmıştı. Yongasında Mediatek MT6735 işlemci bulunduran akıllı telefon 4100 mAh kapasiteli dev bataryasıyla dikkat çekiyor. Kesin olarak 1 gün rahat kullanım sunan telefon, 7 Haziran 2017 tarihi itibarıyla iyileştirme güncellemesi aldı. V10c versiyonuna sahip olan güncellemenin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz;

Android sürümü: 6.0 Marhmallow

Yazılım Sürümü: K220TR V10c

Kernel Sürüm: 3.18.19

3.18.19 Yapın Numarası: MRA58K

Güvenlik Yaması : 01.05.2017

: 01.05.2017 Dosya Boyutu: ?

LG X Power Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG X Power telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan (OTA) güncelleme yapmak isteyenler;