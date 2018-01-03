[K350TR] LG K8 2016 V10i Güvenlik Güncellemesi Yayımlandı

LG K8 2016 modeli için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. Uzun süredir güvenlik güncellemeleri dahil iyileştirme güncellemesi de almayan akıllı telefon 2018 yılının ilk günlerinde güvenlik güncellemesini aldı. K Seri akıllı telefonların ilk seri olan ve 2016 yılında satışa sunulan akıllı telefon Güvelik ve İyileştirmeler içeren V10i yazılım versiyon güncellemesini aldı.

[K350TR] LG K8 2016 V10i Yazılım Güncellemesi

LG’nin orta seviye akıllı telefon kategorinde ki modeli bugün yeni yazılım güncellemesi ile güvenlik yaması düzeyini Aralık ayına yükseltti. LG K8 Türk Telekom olarak’da bilinen akıllı telefon uzun bir süreden sonra güvenlik ve iyileştirmeler içeren V10i versiyonuna güncellendi. Güncelleme içeriğine baktığımızda Güvenlik yaması yükseltmesi ile telefon kullanılabilirliği ve iyileştirmeler içeriyor. Telefonunuza OTA ile veya Bilgisayar üzerinden LG Bridge programı ile güncelleme yapabilirsiniz.

Android sürümü: Android 6.0

Android 6.0 Yazılım Sürümü: K350TRV10İ

Kernel Sürüm: 3.18.19+

3.18.19+ Yapın Numarası: MRA58K

MRA58K Güvenlik Yaması: 01.12.2017

LG K8 2016 Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınızda güncelleme yapmak için buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K8 2016 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan üzerinden OTAile güncelleme yapmak isteyenler;