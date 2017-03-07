LG’nin orta segment akıllı telefonu LG K10 için bugün Android 7.0 Nougat güncellemesi Avrupa modelleri için yayımlandı. Uzun süredir Nougat güncellemesi alıp almayacağı kesinlik kazanmayan model, bugün itibari ile V20a ve V20c versiyonları Avrupa modeli olan K420n için yayımlanmaya başladı.

  LG K10 Android 7.0 Güncellemesi Alan Bölgeler ve Modeller

Android 7.0 Güncellemesi alan ülkeleri ve model numaraları aşağıda belirtilmiştir. Telefonunuzun model numarasına ve ülke koduna bakarak güncelleme yapabilirsiniz.

  LG K10 Android 7.0 Güncellemesi

LG K10 modeli geçtiğimiz yıl satışa sunulmuştu ve Android 6 Marshmallow yazılımı kullanıyordu. V10 versiyonuna sahip akıllı telefon, bugün yayımlanan yeni yazılım güncellemesi ile V20 versiyonuna yükseltilmiş oldu. Android 7.0 Nougat özelliklerine ve LG UX5.0 arayüzüne kavuştu. Güvenlik yaması düzeyi de en son güvenlik yamasına yükseltilmiş oldu.

  LG K10 Android 7.0 Nougat Stock KDZ

  LG K10 Nasıl Güncellenir?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K10 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;

  1. Telefonunuzun %50 üstünde şarjı olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin.
  2. Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
  3. Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile kurmaya özen gösterin.

>> Güncelleme Hataları ve Çözümleri <<

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  • mahmut

    arkadaşlar herkese mrb bende bunu gördüm pes dedim ben çok araştırma yaptım g4 alırken daha önce samsung vardı lg çok kaliteli g4 çok memnunum ama bu kadarına pes biz erken yazılım beklerken bu orta segmentlere gelmesi bir dahaki telefonum lg olur ama çok kararsız olur bizi 2016 dan beri oyalıyorlar bunu gördüm pes dedim artık lg bizi üzüyor lütfen birileri bunu iletsin 700 tl lik telefonlarda nagıt var bizde yok çok tuhaf

  • Davut

    lg yanlış yapıyor g4 dururken k10 a vermek ne demek

  • M.yener

    G4’ün alt modellerine de gelme ihtimali var heralde, yakın vasıfta cihazlar.

  • Kaan

    Benimki k430 ama gelirmi yinede

  • Eren

    Android 7.0 k430tr modeline gelecek mi?

  • Metecan Işık

    lg k10 430tr modeli hala 2016 güvenlik yamasında ne zaman gelecek 2 gblısına gelmedi 1.5a geldi biz yetimmiyiz

  • Osman

    Hadi inşallah G4 lere erken güncelleme alır inşallah. Amin..