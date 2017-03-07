LG’nin orta segment akıllı telefonu LG K10 için bugün Android 7.0 Nougat güncellemesi Avrupa modelleri için yayımlandı. Uzun süredir Nougat güncellemesi alıp almayacağı kesinlik kazanmayan model, bugün itibari ile V20a ve V20c versiyonları Avrupa modeli olan K420n için yayımlanmaya başladı.

LG K10 Android 7.0 Güncellemesi Alan Bölgeler ve Modeller

Android 7.0 Güncellemesi alan ülkeleri ve model numaraları aşağıda belirtilmiştir. Telefonunuzun model numarasına ve ülke koduna bakarak güncelleme yapabilirsiniz.

LG K10 Android 7.0 Güncellemesi

LG K10 modeli geçtiğimiz yıl satışa sunulmuştu ve Android 6 Marshmallow yazılımı kullanıyordu. V10 versiyonuna sahip akıllı telefon, bugün yayımlanan yeni yazılım güncellemesi ile V20 versiyonuna yükseltilmiş oldu. Android 7.0 Nougat özelliklerine ve LG UX5.0 arayüzüne kavuştu. Güvenlik yaması düzeyi de en son güvenlik yamasına yükseltilmiş oldu.

LG K10 Android 7.0 Nougat Stock KDZ

LG K10 Nasıl Güncellenir?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K10 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;