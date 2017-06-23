LG K10 Android 7.0 Nougat güncellemesi K425 modeli AT&T cihazları için yayımlandı. Geçtiğimiz Mayıs ayında K10 2016 modeli için LG Open Source Web sitesinde kayak kodları yayımlanmıştı. AT&T mobil operatörü ilk Nougat güncellemesini K10 2016 modeli için dağıtmaya başladı. LG K10 K430TR modeli için önümüzdeki aylarda Android 7.0 güncellemesi yayımlanacaktır.
K425 LG K10 AT&T Android 7.0 Nougat Güncellemesi
LG’ni geçtiğimiz yıl IFA fuarında tanıttığı 2016 model orta segment akıllı telefonu Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuştu. Güncelleme ilk olarak AT&T kullanıcıları için OTA üzerinden dağıtılmaya başladı. 1.22Gb boyutundaki yeni güncelleme ile Akıllı telefon yeni LG UX arayüzüne ve Tema özelliğine kavuşmuş oldu.
Akıllı telefonun güvenlik yaması düzeyi 1 Nisan 2017 tarihine güncellendi. AT&T, destek sayfasında bu yeni güncelleme hakkında bir kaç bilgi yayınladı ve yazılım güncelleştirmesinin taban bandı MPSS.JO.2.0.c1.2-00020-8909_GEN_PACK-1.90266.1.93441.1 ve Çekirdek sürüm 3.10.49 olduğunu görüyoruz. Yazılımın yapı numarası NRD90U ve paket toplam boyutu 1,2 GB‘ın üzerinde olmakla birlikte oldukça büyük. Dolayısıyla, kullanıcıların, gereksiz mobil veri ücretlerinden kaçınmak için yeni yazılımı kendi cihazlarına indirmeye başlamadan önce bir Kablosuz ağa bağlanmaları önerilir.
- Yayın tarihi: 21 Haziran 2017
- Android sürümü: 7.0
- Güvenlik yama seviyesi (SPL): 1 Nisan 2017
- Ana bant sürümü: MPSS.JO.2.0.c1.2-00020-8909_GEN_PACK-1.90266.1.93441.1
- Çekirdek sürümü: 3.10.49
- Derleme numarası: NRD90U
- Yazılım versiyonu: K42520c
- Dosya boyutu: 1.22 GB
LG K10 AT&T V20c Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten yayımlanmaktadır. Buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K10 AT&T model telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.
- Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;
- Telefonunuzun %50 üstünde şarjı olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin.
- Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
- Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile kurmaya özen gösterin.
Lg k10 günceleme son dagıtılma tarihi ne zaman
Bilinmiyor lakin 2017 yılı sonuna kadar LG K10 modelleri güncellemeyi alacak.
Lg k10 k430 tr 7.0 android sistem gekecek mi
Evet gelecek ama tarih belli değil.
Lg K10 LTE 7.0 Nougat alacakmı
Evet alacak.
Ne zaman alıcak
Net bir tarih yok en geç Ekim ayı sonu olarak düşünülüyor
Lg k10 lte 430 tr kesin 7.0 sürümü gelecekmi
LG K10 Amerika modellerine güncelleme geldi. TR model ve diğer modeller de 7.0 alarak LG K10 güncelleme politikası sonlanacak. (sistemsel olarak)
K430 MODELİNE HALEN GELMEDİ !!!!!!!!!!
Gelecek ancak ne zaman geleceği konusunda bilgi yok.
Bide bana iyileştirme güncellemeside gelmedi
Admin 1 Ay oldu Hala lg k10 430dsy 7.0 android gelmedi ne zaman gelcek
Güncelleme araştırmalarımız devam ediyor. LG yazılımcılarının sağladığı bir durum olduğundan bizim tarafımızda pek bir şey yapılması mümkün değildir. Güncelleme bilgileri elimize ulaştığında sizlerle paylaşmış oluruz.
g4 nezaman gelecek ?
LG G4 için belirtilen tarih en geç Eylül ayı denilmektedir. Detaylı bilgi için;
https://www.lgdestek.net/lg-g4-lg-v10-icin-android-7-guncellemesi-lg-tarafindan-onaylandi-32612/
Güncelleme ile kameraya daha çok mod geliyormu?
Güncellemenin içeriği henüz tam olarak bilinmemektedir. LG K10 430TR modeline güncelleme geldiğinde güncellemenin geldiğini ve yeniliklerin neler olduğunu belirten bir makale hazırlamış oluruz. Takipte kalınız.
bilgilendirdiğiniz için sağolun
ama şöyle bişey var eğer k425 modeli güncellemeyi almışsa bir şekilde bilinir. sonuçta yakın güncellemeyi alacaklar yinede sağolun
artık trt vergileri de kalktıgına göre k10 430 tr ye nougat güncellemesıyle fm radyonun aktıf hale gelmesını beklıyoruz,umuyoruz
Admin k430 muhtemel ne zaman çıkar
LG G4 modelinden sonra bekliyoruz lakin bu tarih erken döneme de alınabilir.
Mevcut os sürümünüzü kullanıyorsunuz diyor güncelleme gelmede lgbk10 430dsy
LG K10 430DSY modeli için en son verilen güncelleme V10h iyileştirme güncellemesidir. Yakında bu model ile birlikte diğer LG K10 modellerine de 7.0 Nougat gelecektir. Takipte kalın.