LG K10 Android 7.0 Nougat güncellemesi K425 modeli AT&T cihazları için yayımlandı. Geçtiğimiz Mayıs ayında K10 2016 modeli için LG Open Source Web sitesinde kayak kodları yayımlanmıştı. AT&T mobil operatörü ilk Nougat güncellemesini K10 2016 modeli için dağıtmaya başladı. LG K10 K430TR modeli için önümüzdeki aylarda Android 7.0 güncellemesi yayımlanacaktır.

K425 LG K10 AT&T Android 7.0 Nougat Güncellemesi

LG’ni geçtiğimiz yıl IFA fuarında tanıttığı 2016 model orta segment akıllı telefonu Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuştu. Güncelleme ilk olarak AT&T kullanıcıları için OTA üzerinden dağıtılmaya başladı. 1.22Gb boyutundaki yeni güncelleme ile Akıllı telefon yeni LG UX arayüzüne ve Tema özelliğine kavuşmuş oldu.

Akıllı telefonun güvenlik yaması düzeyi 1 Nisan 2017 tarihine güncellendi. AT&T, destek sayfasında bu yeni güncelleme hakkında bir kaç bilgi yayınladı ve yazılım güncelleştirmesinin taban bandı MPSS.JO.2.0.c1.2-00020-8909_GEN_PACK-1.90266.1.93441.1 ve Çekirdek sürüm 3.10.49 olduğunu görüyoruz. Yazılımın yapı numarası NRD90U ve paket toplam boyutu 1,2 GB‘ın üzerinde olmakla birlikte oldukça büyük. Dolayısıyla, kullanıcıların, gereksiz mobil veri ücretlerinden kaçınmak için yeni yazılımı kendi cihazlarına indirmeye başlamadan önce bir Kablosuz ağa bağlanmaları önerilir.

Ayrıntılar Yayın tarihi: 21 Haziran 2017 Android sürümü: 7.0 Güvenlik yama seviyesi (SPL): 1 Nisan 2017 Ana bant sürümü: MPSS.JO.2.0.c1.2-00020-8909_GEN_PACK-1.90266.1.93441.1 Çekirdek sürümü: 3.10.49 Derleme numarası: NRD90U Yazılım versiyonu: K42520c Dosya boyutu: 1.22 GB



LG K10 AT&T V20c Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten yayımlanmaktadır. Buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K10 AT&T model telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;