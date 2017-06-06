LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG K10, Birleşik Arap Emirlikleri modeli olan K430DSY bugün yeni güvenlik ve iyileştirme güncellemesi aldı. Geçtiğimiz nisan ayında V10g versiyon güncellemesi alan akıllı telefon 2017 yılında güncelleme almaya doymadı diyebiliriz. Bugün yayımlanan yeni güncelleme ile LG K10 K430DSY modeli V10h versiyonuna güncellendi.

Güncelleme Alan Bölgeler: AGR-Cezayir, UNITED ARAB EMIRATES-AE / Birleşik Arap Emirlikleri, ASBT_3PIN-EMIRATES-AE / Birleşik Arap Emirlikleri

LG K10 K430DSY V10h Yazılım Güncellemesi

LG K10 2016 modeli olan K430DSY model numarasına bugün LG Bridge üzerinden V10h yazılım güncellemesi yayımlandı. Güncelleme içeriği genel olarak iyileştirmeler içeriyor. Telefon kullanılabilirliği ve güvenlik yaması düzeyi de güncellendiğini görüyoruz. Güvenlik yaması düzeyi 01.05.2017 tarihine güncellenmiş oldu.

Android sürümü: 6.0 Marhmallow

Yazılım Sürümü: K430DSY V10h

Kernel Sürüm: 3.18.19

3.18.19 Yapın Numarası: MRA58K

Güvenlik Yaması : 01.05.2017

: 01.05.2017 Dosya Boyutu: 1.40GB

LG K10 2016Yeni Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K10 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;