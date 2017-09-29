LG K10 K430DSY modeli bugün yeni bir yazılım güncellemesi aldı. Belkide K Serinin en çok güncelleme alan bölgesi Birleşik Arap Emirlikleri diyebiliriz. LG K10 V10i güvenlik ve iyileştirme güncellemesi bugün OTA üzerinden dağıtılmaya başladı. K430DSY K10 modeline sahipseniz güncelleme merkezinden akıllı telefonunuzu güncelleme yapabilirsiniz.
K430DSY Güncelleme alan bölgeler: AE / Birleşik Arap Emirlikleri – DZ / Cezayir – PH / Filipinler – TH / Tayland
LG K10 K430DSY V10i Yazılım Güncellemesi
LG K10 2016 modeli olan K430DSY için bugün yayımlanan yeni güncelleme ile güvenlik yamasında iyileştirmeler yapıldı. Güvenlik yaması düzeyinin Temmuz olabileceğini düşünüyoruz. Yeni güncelleme ile telefonun yazılımında da yeni iyileştirmeler yapılmış gibi görünüyor. LG Bridge üzerinden 1.5Gb boyutundaki güncellemeyi OTA üzerinden 45mb boyutunda indirip güncelleme yapabilirsiniz.
- Android sürümü: 6.0 Marhmallow
- Yazılım Sürümü: K430DSY V10i
- Kernel Sürüm: 3.18.19
- Yapın Numarası: MRA58K
- Güvenlik Yaması: 01.08.2017
- Dosya Boyutu: 1.40GB – OTA: 45Mb
LG K10 2016 Yeni Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K10 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;
- Telefonunuzun %50 üstünde şarjı olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin.
- Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
- Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile kurmaya özen gösterin.
https://i.hizliresim.com/qJlbod.png bahsettiğim şey bu Kerim bey
Kerim bey çok merak ettiğim bi soru var biliyorsanız lütfen cevaplayınız. Lg g4 h815tr telefonum android 7.0 aldıktan sonra müzik çaların özel ekolayzır ayarı 7 haneliden 5 haneye düşecek mi? Ya da eskisi gibi 7 haneli olarak devam edecek mi?
Benim telefonum lg k10 430 dsy ye ama gelmedi
IMEI numarasına göre dağıtılıyor. Gelmesi biraz zaman alabilir
K10 için 7 güncellemesi ne zaman ?
Net tarih bilinmiyor
yaaa arkadaslar bu lg g4 un guncellemesi ne zaman gelecek yaziklar olsun lg ye bir daha tel alirsam lg yok
Lg yazılım güncelleme konusunda rezalet. Samsung daha iyi