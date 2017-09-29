LG K10 K430DSY modeli bugün yeni bir yazılım güncellemesi aldı. Belkide K Serinin en çok güncelleme alan bölgesi Birleşik Arap Emirlikleri diyebiliriz. LG K10 V10i güvenlik ve iyileştirme güncellemesi bugün OTA üzerinden dağıtılmaya başladı. K430DSY K10 modeline sahipseniz güncelleme merkezinden akıllı telefonunuzu güncelleme yapabilirsiniz.

K430DSY Güncelleme alan bölgeler: AE / Birleşik Arap Emirlikleri – DZ / Cezayir – PH / Filipinler – TH / Tayland

LG K10 K430DSY V10i Yazılım Güncellemesi

LG K10 2016 modeli olan K430DSY için bugün yayımlanan yeni güncelleme ile güvenlik yamasında iyileştirmeler yapıldı. Güvenlik yaması düzeyinin Temmuz olabileceğini düşünüyoruz. Yeni güncelleme ile telefonun yazılımında da yeni iyileştirmeler yapılmış gibi görünüyor. LG Bridge üzerinden 1.5Gb boyutundaki güncellemeyi OTA üzerinden 45mb boyutunda indirip güncelleme yapabilirsiniz.

Android sürümü: 6.0 Marhmallow

Yazılım Sürümü: K430DSY V10i

Kernel Sürüm: 3.18.19

3.18.19 Yapın Numarası: MRA58K

Güvenlik Yaması : 01.08.2017

: 01.08.2017 Dosya Boyutu: 1.40GB – OTA: 45Mb

LG K10 2016 Yeni Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K10 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;