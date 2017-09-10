[K430TR] LG K10 V11a Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG K10 2016 modeli bugün yeni yazılım güncellemesi aldı. Akıllı telefon en son geçtiğimiz yıl Eylül ayında V10y güvenlik güncellemesini almıştı. Aradan geçen bir yıl boyunca yeni güncelleme almayan akıllı telefon bugün 1.40GB boyutunda iyileştirme güncellemesi aldı. Bu güncellemenin sürüm numarasında bir farklılık görüyoruz normalde V10z güncellemesi gelmesini beklediğimiz telefon V11a sürümüne kavuşmuş oldu. Bu sürümün Android 7.0 yazılımına bir alt yapı hazırlığı olduğunu düşünüyoruz. Yakın zamanda Android 7.0 Nougat sürümü ile tanışabilir akıllı telefon.

K430TR LG K10 2016 V11a Güncelleme Detayları

LG K10 2016 modeli uzun zaman aradan sonra yeni güvenlik ve iyileştirme güncellemesini aldı. Bilgisayar üzerinden güncelleme yapacak arkadaşlar 1.40GB boyutunda bir yazılım indirecek. Cep telefonu üzerinden FOTA güncellemesi yapacak kişiler daha düşük boyutta sadece güncellenen dosyaların paketlerini indirecektir. Yeni güncelleme ile Ağustos 2017 güvenlik sürümüne kavuşan akıllı telefon aynı zamanda bir çok iyileştirme içeriyor.

Android sürümü: 6.0 Marhmallow

Yazılım Sürümü: K430TR V11a

Kernel Sürüm: 3.18.19

3.18.19 Yapın Numarası: MRA58K

Güvenlik Yaması : 01.08.2017

: 01.08.2017 Dosya Boyutu : 1.40GB (pc)

: 1.40GB (pc) KDZ İndirme Linki: eklenecek

LG K10 2016 V11a Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yazılım güncellemeleri ile olarak OTA üzerinden değilde bilgisayar üzerinden gelebiliyor. Telefonunuzun yazılım güncelleme bölümünde, güncelleme görünmüyorsa bilgisayarınıza LG Bridge programını indirip güncellemeleri kontrol ediniz. Bilgisayarınıza LG Bridgeprogramını indirmek için buraya tıklayınız. LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K10 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;