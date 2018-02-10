[K430TR] LG K10 V11b Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG K10 K430TR modeli bugün yeni güvenlik ve iyileştirme güncellemesi aldı. K10 2016 modeli, geçtiğimiz Eylül ayında v11a güvenlik ve iyileştirme güncellemesi almıştı. Bugün yayımlanan yeni yazılım güncellemesi ile akıllı telefonun yazılım versiyon numarası v11b olarak güncellendi.

K430TR LG K10 2016 V11b Güncelleme Detayları

Güncelleme dün itibari ile LG Bridge üzerinden dağıtılmaya başladı. Bugün itibari ile V11b güncellemesi cep telefonunuzun güncelleme merkezinden yükleyebilirsiniz. LG K10 2016 modeli için uzun süredir Android 7.0 nougat güncellemesi bekleniyordu ama henüz Nougat için her hangi bir güncelleme ve tarihi görünmüyor.

K430TR V11b yeni yazılım güncellemesi ile güvenlik yaması ve telefon kullanılabilirliğinde iyileştirmeler yapıldığı görülüyor.

Android sürümü: 6.0 Marhmallow

Yazılım Sürümü: K430TR V11b

Kernel Sürüm: 3.18.19

3.18.19 Yapın Numarası: MRA58K

Güvenlik Yaması: 01.01.2018

LG K10 2016 V11b Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yazılım güncellemeleri ile olarak OTA üzerinden değilde bilgisayar üzerinden gelebiliyor. Telefonunuzun yazılım güncelleme bölümünde, güncelleme görünmüyorsa bilgisayarınıza LG Bridge programını indirip güncellemeleri kontrol ediniz. Bilgisayarınıza LG Bridgeprogramını indirmek için buraya tıklayınız. LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K10 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;