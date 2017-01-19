[K500TR] LG X Screen V10h Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG’nin orta segment akıllı telefonu LG X Screen için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. Uzun bir aradan sonra Türkiye modeli için güvenlik ve iyileştirmeler içeren V10h versiyon güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Çift ekranı ile V Serisi akıllı telefonlara benzeyen LG X Screen modeli bu güncelleme ile telefondaki güvenlik açıklarının ve yazılım hatalarının kapatıldığını düşünüyoruz.

LG X Screen K500TR V10h Yazılım Güncellemesi

Güvenlik ve iyileştirme güncellemesi olarak gelen LG X Screen V10h güncellemesinde kamera, işlevsellik ve mesaj uygulaması iyileştirmeleri gibi düzeltmeler gerçekleşti.

Android sürümü: 6.0 Marhmallow

Yazılım Sürümü: K500TR V10h

Kernel Sürüm: 3.10.49

3.10.49 Yapın Numarası: MRA58K

Güvenlik Yaması : 01.01.2017

: 01.01.2017 Dosya Boyutu: 1.45GB

Yeni Yazılımı Nasıl Güncellerim ?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG X Screen telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;

Telefonunuzun %50 üstünde şarjı olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin. Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz. Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile kurmaya özen gösterin.

Güncelleme Hataları ve Çözümleri