[K500TR] LG X Screen V10h Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG’nin orta segment akıllı telefonu LG X Screen için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. Uzun bir aradan sonra Türkiye modeli için güvenlik ve iyileştirmeler içeren V10h versiyon güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Çift ekranı ile V Serisi akıllı telefonlara benzeyen LG X Screen modeli bu güncelleme ile telefondaki güvenlik açıklarının ve yazılım hatalarının kapatıldığını düşünüyoruz.
LG X Screen K500TR V10h Yazılım Güncellemesi
Güvenlik ve iyileştirme güncellemesi olarak gelen LG X Screen V10h güncellemesinde kamera, işlevsellik ve mesaj uygulaması iyileştirmeleri gibi düzeltmeler gerçekleşti.
- Android sürümü: 6.0 Marhmallow
- Yazılım Sürümü: K500TR V10h
- Kernel Sürüm: 3.10.49
- Yapın Numarası: MRA58K
- Güvenlik Yaması: 01.01.2017
- Dosya Boyutu: 1.45GB
Yeni Yazılımı Nasıl Güncellerim ?
LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG X Screen telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;
- Telefonunuzun %50 üstünde şarjı olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin.
- Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
- Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile kurmaya özen gösterin.
Güncelleme Hataları ve Çözümleri
- LG Bridge uygulamasını kaldırınız yeniden yükleyiniz.
- LG Usb sürücülerini yeniden yükleyiniz. Windows – Mac
- Google dns ayarlarınızı yeniden yapılandırınız. DNS: 8.8.8.8 / 8.8.4.4
- LG Mobile Support Tool İle güncelleyiniz.