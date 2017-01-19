[K500TR] LG X Screen V10h Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

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LG’nin orta segment akıllı telefonu LG X Screen için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. Uzun bir aradan sonra Türkiye modeli için güvenlik ve iyileştirmeler içeren V10h versiyon güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Çift ekranı ile V Serisi akıllı telefonlara benzeyen LG X Screen modeli bu güncelleme ile telefondaki güvenlik açıklarının ve yazılım hatalarının kapatıldığını düşünüyoruz.

  LG X Screen K500TR V10h Yazılım Güncellemesi

Güvenlik ve iyileştirme güncellemesi olarak gelen LG X Screen V10h güncellemesinde kamera, işlevsellik ve mesaj uygulaması iyileştirmeleri gibi düzeltmeler gerçekleşti. 

 

  • Android sürümü: 6.0 Marhmallow
  • Yazılım Sürümü: K500TR V10h
  • Kernel Sürüm: 3.10.49
  • Yapın Numarası: MRA58K
  • Güvenlik Yaması: 01.01.2017
  • Dosya Boyutu: 1.45GB

  Yeni Yazılımı Nasıl Güncellerim ?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG X Screen telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;

  1. Telefonunuzun %50 üstünde şarjı olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin.
  2. Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
  3. Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile kurmaya özen gösterin.

  Güncelleme Hataları ve Çözümleri

  1. LG Bridge uygulamasını kaldırınız yeniden yükleyiniz.
  2. LG Usb sürücülerini yeniden yükleyiniz. Windows Mac 
  3. Google dns ayarlarınızı yeniden yapılandırınız. DNS: 8.8.8.8 / 8.8.4.4
  4. LG Mobile Support Tool İle güncelleyiniz.
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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Saim Yiğit

    Lg G4’e de gelsin artık güncelleme , beklemekten yorulduk