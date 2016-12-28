Bugün LG Stylus 2 için Android 7.0 Nougat güncellemesi başladı. Geçtiğimiz hafta LG G5 ve LG G5 SE için yayımlanan Android 7.0 Güncellemesi kısa süre içinde Stylus 2 içinde yayımlandı. İlk olarak Android 7.0 Güncellemesi Güney Kore modeli F720L, F720S, F720K modelleri için 21 Aralıkta yayımlandı. Kısa süre içinde ülkemizde de dağıtılmaya başlandı.

LG Stylus 2 K520TR Android 7.0 Nougat Güncellemesi

LG Stylus 2 K520TR modeli için yayımlanan, V20a versiyon numarasına sahip yazılım güncellemesi ile kullanıcılar Android 7.0 Nougat güncellemesini almaya başladı. Güncelleme sabah saatlerinde LG Bridge üzerinden daha sonrada Telefon Güncelleme merkezinden güncelleme almaya başladı.

LG Stylus 2 V20a Android 7.0 Yazılım Güncellemesi Detayları

Android sürümü: 7.0 Nougat

7.0 Nougat Yazılım Sürümü: K520TR V20a

Kernel Sürüm: 3.10.49

3.10.49 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.12.2016

: 01.12.2016 Dosya Boyutu: 989,09MB

LG Stylus 2 Android 7.0 ile Gelen Yenilikler

Android OS Yükseltme

Uygulama Menüsü Düğmesi Eklendi: Şimdi indirilen bazı uygulamalar için Ana ekran dokunmatik düğmelerinde otomatik olarak bir menü düğmesi belirecektir.

Şimdi indirilen bazı uygulamalar için Ana ekran dokunmatik düğmelerinde otomatik olarak bir menü düğmesi belirecektir. Engellenen Numaralar Eklendi: Şimdi sadece bir defa ekleyerek hem aramaları hemde mesajları engelleye bilirsiniz.

Şimdi sadece bir defa ekleyerek hem aramaları hemde mesajları engelleye bilirsiniz. Durumlar ve Öneriler Eklendi: Şimdi kullanılmakta olan ayarları kolayca yönetebilir ve ayarlarda kullanılan öğelere ilişkin önerileri görebilirsiniz.

Şimdi kullanılmakta olan ayarları kolayca yönetebilir ve ayarlarda kullanılan öğelere ilişkin önerileri görebilirsiniz. Veri Tasarruf Modu Eklendi: Şimdi arka plandaki mobil veri kullanımını kısıtlıya bilisiniz.

Şimdi arka plandaki mobil veri kullanımını kısıtlıya bilisiniz. Tema Eklendi: Şimdi duvar kağıdını, uygulama simgelerini, yazı tipi boyutunu vb. Öğeleri tercih ettiğiniz tema ile değiştirebilirsiniz. LG Smart Word’den indirilen Ana ekran temaları hemen kullanılamaz. Temaların kullanabilmek için tema ayarlarından değiştiriniz.

Şimdi duvar kağıdını, uygulama simgelerini, yazı tipi boyutunu vb. Öğeleri tercih ettiğiniz tema ile değiştirebilirsiniz. LG Smart Word’den indirilen Ana ekran temaları hemen kullanılamaz. Temaların kullanabilmek için tema ayarlarından değiştiriniz. Uygulama Bildirimleri Kolaylaştırıldı : Şimdi birinden gelen mesajı doğrudan bildirimdeki sosyal ağ uygulamasından yanıtlayabilirsiniz. Bir uygulamanın bildirimlerini bildirim panelinden de sessize alabilir yada engelleyebilirsiniz.

: Şimdi birinden gelen mesajı doğrudan bildirimdeki sosyal ağ uygulamasından yanıtlayabilirsiniz. Bir uygulamanın bildirimlerini bildirim panelinden de sessize alabilir yada engelleyebilirsiniz. Ekran Boyutu Ayarları Eklendi: Şimdi ekranda ki öğelerin boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Şimdi ekranda ki öğelerin boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Rahatsız Etme Özelliği Değiştirildi: Şimdi takvim etkinlikleri sırasında rahatsız etme özelliğini açık konuma getirebilirsiniz.

Şimdi takvim etkinlikleri sırasında rahatsız etme özelliğini açık konuma getirebilirsiniz. Knock Kode Değiştirildi: Knock Kode’ler şimdi 10 dokunuşa kadar ayarlanabilir. Sekizden fazla dokunuşlu Knock Kode’lar yalnızca ekran açıkken kiliti açabilir.

Knock Kode’ler şimdi 10 dokunuşa kadar ayarlanabilir. Sekizden fazla dokunuşlu Knock Kode’lar yalnızca ekran açıkken kiliti açabilir. Dil Ayarları Değiştirildi: Şimdi dilleri önceliğe göre yeniden sıralayabilirsiniz.

Şimdi dilleri önceliğe göre yeniden sıralayabilirsiniz. Kilit Ekran Değiştirildi: Şimdi daha fazla bildirim görebilirsiniz. Güvenli ekran kiliti varsa kiliti açmak için kilit ekranında parmağınızı kaydırın.

Şimdi daha fazla bildirim görebilirsiniz. Güvenli ekran kiliti varsa kiliti açmak için kilit ekranında parmağınızı kaydırın. Uygulama Verisi Ayarları Eklendi: Şimdi yer açmak için uygulama verileri dahili bellek yerine SD Karta depolayabilirsiniz.

Şimdi yer açmak için uygulama verileri dahili bellek yerine SD Karta depolayabilirsiniz. Çok Pencere Eklendi: Şimdi iki uygulamayı aynı anda kullanabilirsiniz.

Şimdi iki uygulamayı aynı anda kullanabilirsiniz. Hızlı Ayarlar Değiştirildi: Şimdi bildirim panelindeki hızlı ayarlar daha fazla ayar gösterecek şekilde genişletilebilir.

Şimdi bildirim panelindeki hızlı ayarlar daha fazla ayar gösterecek şekilde genişletilebilir. Önemli Bilgi: Ana ekranda bazı uygulamalar yeniden düzenlenebilir. Ana ekranınızı (başlatıcı) yeniden seçmeniz gerekebilir.

LG Stylus 2 Android 7.0 Ekran Görüntüleri

Yeni Yazılımı Güncellemek İçin

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.

Güncelleme Hataları ve Çözümleri