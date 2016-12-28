Bugün LG Stylus 2 için Android 7.0 Nougat güncellemesi başladı. Geçtiğimiz hafta LG G5 ve LG G5 SE için yayımlanan Android 7.0 Güncellemesi kısa süre içinde Stylus 2 içinde yayımlandı. İlk olarak Android 7.0 Güncellemesi Güney Kore modeli F720L, F720S, F720K modelleri için 21 Aralıkta yayımlandı. Kısa süre içinde ülkemizde de dağıtılmaya başlandı.

  LG Stylus 2 K520TR Android 7.0 Nougat Güncellemesi

LG Stylus 2 K520TR modeli için yayımlanan, V20a versiyon numarasına sahip yazılım güncellemesi ile kullanıcılar Android 7.0 Nougat güncellemesini almaya başladı. Güncelleme sabah saatlerinde LG Bridge üzerinden daha sonrada Telefon Güncelleme merkezinden güncelleme almaya başladı.

  LG Stylus 2 V20a Android 7.0 Yazılım Güncellemesi Detayları

  • Android sürümü: 7.0 Nougat
  • Yazılım Sürümü: K520TR V20a
  • Kernel Sürüm: 3.10.49
  • Yapın Numarası: NRD90U
  • Güvenlik Yaması: 01.12.2016
  • Dosya Boyutu: 989,09MB

  LG Stylus 2 Android 7.0 ile Gelen Yenilikler

  • Android OS Yükseltme
  • Uygulama Menüsü Düğmesi Eklendi: Şimdi indirilen bazı uygulamalar için Ana ekran dokunmatik düğmelerinde otomatik olarak bir menü düğmesi belirecektir.
  • Engellenen Numaralar Eklendi: Şimdi sadece bir defa ekleyerek hem aramaları hemde mesajları engelleye bilirsiniz.
  • Durumlar ve Öneriler Eklendi: Şimdi kullanılmakta olan ayarları kolayca yönetebilir ve ayarlarda kullanılan öğelere ilişkin önerileri görebilirsiniz.
  • Veri Tasarruf Modu Eklendi: Şimdi arka plandaki mobil veri kullanımını kısıtlıya bilisiniz.
  • Tema Eklendi: Şimdi duvar kağıdını, uygulama simgelerini, yazı tipi boyutunu vb. Öğeleri tercih ettiğiniz tema ile değiştirebilirsiniz. LG Smart Word’den indirilen Ana ekran temaları hemen kullanılamaz. Temaların kullanabilmek için tema ayarlarından değiştiriniz.
  • Uygulama Bildirimleri Kolaylaştırıldı: Şimdi birinden gelen mesajı doğrudan bildirimdeki sosyal ağ uygulamasından yanıtlayabilirsiniz. Bir uygulamanın bildirimlerini bildirim panelinden de sessize alabilir yada engelleyebilirsiniz.
  • Ekran Boyutu Ayarları Eklendi: Şimdi ekranda ki öğelerin boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
  • Rahatsız Etme Özelliği Değiştirildi: Şimdi takvim etkinlikleri sırasında rahatsız etme özelliğini açık konuma getirebilirsiniz.
  • Knock Kode Değiştirildi: Knock Kode’ler şimdi 10 dokunuşa kadar ayarlanabilir. Sekizden fazla dokunuşlu Knock Kode’lar yalnızca ekran açıkken kiliti açabilir.
  • Dil Ayarları Değiştirildi: Şimdi dilleri önceliğe göre yeniden sıralayabilirsiniz.
  • Kilit Ekran Değiştirildi: Şimdi daha fazla bildirim görebilirsiniz. Güvenli ekran kiliti varsa kiliti açmak için kilit ekranında parmağınızı kaydırın.
  • Uygulama Verisi Ayarları Eklendi: Şimdi yer açmak için uygulama verileri dahili bellek yerine SD Karta depolayabilirsiniz.
  • Çok Pencere Eklendi: Şimdi iki uygulamayı aynı anda kullanabilirsiniz.
  • Hızlı Ayarlar Değiştirildi: Şimdi bildirim panelindeki hızlı ayarlar daha fazla ayar gösterecek şekilde genişletilebilir.
  • Önemli Bilgi: Ana ekranda bazı uygulamalar yeniden düzenlenebilir. Ana ekranınızı (başlatıcı) yeniden seçmeniz gerekebilir.
  • Android 7.0 nougat ile gelen yeniliklere buradan bakabilirsiniz.

  LG Stylus 2 Android 7.0 Ekran Görüntüleri

  Yeni Yazılımı Güncellemek İçin

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

  1. Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
  2. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
  3. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
  4. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  5. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.

  Güncelleme Hataları ve Çözümleri

  1. LG Bridge uygulamasını kaldırınız yeniden yükleyiniz.
  2. LG Usb sürücülerini yeniden yükleyiniz. Windows Mac 
  3. Google dns ayarlarınızı yeniden yapılandırınız. DNS: 8.8.8.8 / 8.8.4.4
  4. LG Mobile Support Tool İle güncelleyiniz.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

  • hakan kaya

    selamunaleyküm lg k520DY için ne zaman güncelleme gelir bilginiz varmı ?

  • Can çiçek

    Lg staylus 2 K520DY ICIN ANDROID 7 GUNCELLEMESI YAYIMLANMA TARIHI HAKKINDA BI BILGINIZ VARMI ACABA ?

  • Miraç Aydın

    Abi bisey daha sorucam yabanci sitelerde lg g4 stylus a gelicek diyolar ve kesin listeye ekliyorlar ama ben yinede sizden ogrenmek istiyorum

  • Miraç Aydın

    lg g4 stylus gelicekmi

    • LG Electronics England bu konu hakkında e-posta ile cevap verdi ve G4 Stylus modeline geleceğini söyledi ancak LG Electronics Türkiye bu güncellemeyi sağlar mı? merak konusu

  • Miraç Aydın

    Abi nolur cevap ver LG G4stylus H542 ve 635(YURTDISI) andrid 6.0.1 veya 7.0 naugat alıcakmı nolur cevap verin

    • Maalesef Anroid 7.0 almayacak. G4 Stylus geçtiğimiz yaz aylarında Android 6.0 marshmallow güncellemesini aldı ve bundan sonra sadece güvenlik güncellemesi alacak.

  • Yusuf Erayman

    LGK520TR romunu sitede paylaşma imkanınız var mı ? K520DY romu var cihazda ithalat garantili. Bu roma güncelleme gelir mi bilmiyorum.

    • Hangi sürüm lazım.

      • Yusuf Erayman

        K520TR lazım hocam

  • Nihat

    bu nedir ya 1000 liralık stylus android 7 veriliyor zamanında 2-2500 liraya satılan lg g4 en son seviye telefona verilmiyor bekletiliyor üstelik serviste ekran anakart yanması uğraştırıyorlar bu nasıl bir rezilliktir!

  • Yasin Özer

    LG K520TR Model telefonumu her ne yaptıysam bir türlü stock roma geri dönemedim lütfen yardımcı olur musunuz?

  • Sinan Dizdar

    Her yöntemi denedim stylus 2 telefonu güncelleyemedim

  • Berkay Uluocak

    Lg stylus 2 guncellemeyi yukluyorum sahte yazılım dıyıp ıptal oluyor ne yapmam gerek

  • Murat Kara

    Merhaba
    LG Stylus 2 LGK520TR telefonuma gelen güncellemeyi yüklüyorum ve bir kac kez denememe rağmen gecersiz yükleme paketi diyor. Hard reset attım pcden LG Bridge ile yükleme yaptım yükleniyor ama telefonum kapanıp acıldığında sonuç yine hüsran.şu anda telimde Android 6.0.1Marshmallow yüklü..çözümü varmıdır?

    • DNS ayarlarınızı kontrol ediniz. Veya Mobil veri üzerinden Telefonun güncelleme merkezi ile güncelleme yapınız.

      • Murat Kara

        DNS ayarlarını 8.8.8.8 — 8.8.4.4 olarak yaptım olmadı mobil veri üzerinden defalarca yapmama rağmen güncellemeyi indiriyor kontrol edilirken yazılım hatası veriyor..

      • Telefona hard reset atıp mobil veri üzerinden tekrar denermisiniz.

      • Murat Kara

        Sayın mod um dediğinizi harfi harfiyen yine yaptım (HARD RESET) güncellemeyi alıyor indiriyor ama yazılım hatası veriyor kurmuyor hem mobil merkezden hemde güncelleme merkezinden yaptım..<>

      • i@lgdestek.net ile iletisime geciniz yardimci olalim.

  • doğukan

    kolay gelsin.ben bu güncellemeyi 3 kere indirmeye çalıştım ama geçersiz güncelleme paketi hatası veriyor ne yapmalıyım?

  • Harisssey

    Telefonum stylus 2 güncellemeyi yaptım. Fakat sürekli google play hizmetler sürekli durduruyor yazısı geliyor ne yapmam gerek

    • Yedek alıp Hard Reset atınız.

  • ibrahim sarıkaya

    Güncelleme hatası veriyor ne yapmam gerekiyor

    • -Mobil veri ile deneyiniz.
      veya- LG Bridge ile deneyiniz,
      veya- Hard reset atıp yeniden deneyiniz.

      • Murat Kara

        Bunların hepsini denedim olmadı.LG Stylus 2
        LGK520TR

  • Stylus 2 duos (K520DY) telefonda gördüğüm tek eksik ir sensör’ü yok, TV kontrol edemiyoruz.
    Stylus 2 plus ‘ta olması lazım.

  • desinq

    Güncelleme hata veriyor acaba neden olabilir geçersiz güncelleme paketi uyarısı alıyorum.

    • Yedek alip hard reset atiniz. Wifi degilde mobil veri ile yada paylasimi internet ile guncelleyiniz.

  • desinq

    Staylus 2 de not serisine karsı yapılmış bir pazar stratejisi ve amiral gemisi statüsünde teşekkürler…

  • Batuhan Ferliçolak

    Lg g3 qualcomm snapdragon 801 kullanıyor ama nougat alamiyor lg stylus 2 410 kullanıyor ama alıyor şimdi g3 eski diyeceksiniz biliyom ama böyle şeylerde eskilik yenilik yerine performans’a bakılsa

    • Snapdragon 410, 615, 617, 625, 652 gibi yonga setleri Snapdragon 800 ve 801 çipsetlerinden daha yeni olduğu için gelecekte verilecek belirli işletim sistemlerine göre üretildikleri için bu güncellemelere sahip olmaktadırlar.

  • Suat

    LG G4 ve LG V10 için yine tık derecesinde hiçbir haber yok LG tarafından… şu hale bak. supriz yumurta resmen bu haber 🙂 😀

    • Yakında LG G4 ve LG V10 modelleri için de verilmesi bekleniyor. 2-3 haftaya dağıtımlar başlar.

  • Memo

    Lg g4 guncelleme gelmedi gitti hala nedendir anlamadim gitti lg firmasini böyle bilmezdim lg g4 stylus ‘mu büyük yoksa lg g4 mu ???

    • Yakında LG G4 modeline ve LG V10 modeline gelmesini bekliyoruz.