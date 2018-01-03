[K520TR] LG Stylus 2 V20c Güvenlik Güncellemesi Yayımlandı

LG Stylus 2 K520TR modeli için bugün yeni güvenlik ve iyileştirme güncellemesi yayımlandı. Android 7.0 Nougat yazılım sürümüne sahip akıllı telefon yeni versiyon güncellemesi ile V20c versiyon numarasına güncellendi. En son Şubat 2017 güvenlik yamasına sahip Stylus 2 modeli yeni güncelleme ile Aralık 2017 güvenlik yamasına kavuştu.

LG Stylus 2 K520TR V20c Güncellemesi

Android 7.0 V20b Nougat yazılım sürümüne sahip akıllı telefon bugün yayımlanan yeni güncelleme ile Android 7.0 V20c versiyon sürümüne güncellendi. Aralık 2017 güvenlik yaması ekine sahip olan yazılım güncellemesi aynı zamanda telefon kullanılabilirliği ve iyileştirmeler içeriyor. Güncelleme ilk olarak bilgisayar üzerinden LG Bridge programı ile güncellenebiliyor. V20c veriyon güncellemesi kısa süre içinde OTA üzerinden güncellenebilecek.

LG Stylus 2 V20c Güncellemesi Detayları

LG Stylus 2 V20c yazılım güncellemesi ile kamera ve batarya performansının optimize edildiği görülüyor. Android 7.0 Nougat güncellemesinden kaynaklanan bazı hatalarının da giderildiğini görüyoruz.

Android sürümü: 7.0 Nougat

7.0 Nougat Yazılım Sürümü: K520TR V20c

Kernel Sürüm: 3.10.49

3.10.49 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması: 01.12.2017

LG K520TR Stylus 2 Akıllı Telefonu Güncellemek İçin

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.