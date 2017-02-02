LG Stylus 2 Plus için bugün Android 7.0 güncellemesinin güvenlik yaması olan V20b yazılım güncellemesi yayımlandı. Geçtiğimiz ay Türkiye modeli K530TR için V20a Android 7.0 Nougat güncellemesi yayımlanmıştı. 2016 yılının yaz aylarında satışa sunulan akıllı telefon için LG kısa sürede Android 7 güncellemesi verdi. Aradan geçen kısa süre içinde akıllı telefon ilk nougat güvenlik ve iyileştirme yazılımını aldı.

LG Stylus 2 Plus K530TR V20b Yazılım Güncellemesi

Stylus 2 Plus için yayımlanan güncelleme içeriğine baktığımızda, Android 7.0 güncellemesi sonrası yaşanan bazı hataların giderildiğini görüyoruz. Güvenlik yaması düzeyi 01.01.2017 tarihi olarak güncellenmiş oldu. Böylece akıllı telefon en son güvenlik güncellemesine kavuşmuş oldu. Telefon kullanılabilirliği ve işlevselliğide daha da geliştirilmiş oldu.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: K530TR V20b

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.01.2017

: 01.01.2017 Dosya Boyutu: 312.69MB

Güncelleme Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG Stylus 2 Plus telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;