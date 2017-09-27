LG X Cam modeli için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. LG X Cam 27 Eylül tarihi itibari ile yayımlanan güncelleme detayları şu şekilde. LG X Cam K580TR modeli en son yazılım güncellemesini 8 Mart 2017 tarihinde güvenlik yaması ve iyileştirme güncellemesi almıştı. Bugün yayımlanan güncelleme detaylarına baktığımızda akıllı telefonun güvenlik yama düzeyinde bir güncelleme aldığı görünüyor.
LG X Cam K580TR V10m Yazılım Güncellemesi
Güncelleme bu sabah itibariyle Türkiye modeli olan K580TR için yayımlandı. Yeni yazılım güncellemesi ile LG X Cam modelinin yazılım sürümü V10m olarak güncellendi. Android 6.0.1 Marshmallow yazılım sürümünü kullanan akıllı telefon için yeni yazılım yükseltme sürümü olmadığını belirtelim. LG X Cam için Android 7.0 güncellemesi hala yayımlanmadı ve yayımlanıp, yayımlanmıyacağın ıda netlik kazanmış değil. Elimizde hali hazırda bir LG X Cam modeli olmadığı için güncelleme detaylarına maalesef ulaşamadık. Aşağıda bazı detayları sizinle paylaşıyoruz. Güncelleme yapan arkadaşlar detayları bize iletirse makalemize ekleme yapabiliriz.
V10m yazılım sürümünün Güvenlik yamassın da güncelleme ve telefon kullanılabilirliğinde iyileştirme olduğunu düşünüyoruz. Yeni bir özellik veya farklılık görürseniz bize bildirebilirsiniz.
- Android sürümü: 6.0.1 Marshmallow
- Yazılım Sürümü: K580TR V10m
- Kernel Sürüm:
- Yapın Numarası:
- Güvenlik Yaması: 01.08.2017
- Dosya Boyutu:
Güncelleme Nasıl Yapılır?
LG’nin izlediği güncelleme politikasında güncellemeler ilk olarak bilgisayar programı olan ve güncelleme/yedekleme görevi gören LG Bridge üzerinden verilir. Buraya tıklayarak LG Bridge ile ilgili makalemize geçiş yapın ve LG Bridge programını bilgisayarınıza indirin. Bilgisayarı olmayan kişiler için;
- Güncelleme birkaç güne OTA üzerine düşeceğinden telefonunuzun Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi-Yazılım Güncellemesi bölümüne girip kontrolleri yapın.
- Telefonunuza güncellemeyi yaparken şarjın %50’nin üstünde olmasına özen gösterin.
- Güncellemeyi telefon üzerinden yapan kullanıcılar, telefonda güncellemenin Wi-Fi ya da Mobil Veri ile mi gerçekleştiğini kontrol etsin.
Hissediyorum az kaldı şöyle yazacak;
815TR LG G4 ANDROİD 7.0 NOUGAT TÜRKİYE GÜNCELLEMESİ YAYIMLANDI