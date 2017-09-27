LG X Cam modeli için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. LG X Cam 27 Eylül tarihi itibari ile yayımlanan güncelleme detayları şu şekilde. LG X Cam K580TR modeli en son yazılım güncellemesini 8 Mart 2017 tarihinde güvenlik yaması ve iyileştirme güncellemesi almıştı. Bugün yayımlanan güncelleme detaylarına baktığımızda akıllı telefonun güvenlik yama düzeyinde bir güncelleme aldığı görünüyor.

LG X Cam K580TR V10m Yazılım Güncellemesi

Güncelleme bu sabah itibariyle Türkiye modeli olan K580TR için yayımlandı. Yeni yazılım güncellemesi ile LG X Cam modelinin yazılım sürümü V10m olarak güncellendi. Android 6.0.1 Marshmallow yazılım sürümünü kullanan akıllı telefon için yeni yazılım yükseltme sürümü olmadığını belirtelim. LG X Cam için Android 7.0 güncellemesi hala yayımlanmadı ve yayımlanıp, yayımlanmıyacağın ıda netlik kazanmış değil. Elimizde hali hazırda bir LG X Cam modeli olmadığı için güncelleme detaylarına maalesef ulaşamadık. Aşağıda bazı detayları sizinle paylaşıyoruz. Güncelleme yapan arkadaşlar detayları bize iletirse makalemize ekleme yapabiliriz.

V10m yazılım sürümünün Güvenlik yamassın da güncelleme ve telefon kullanılabilirliğinde iyileştirme olduğunu düşünüyoruz. Yeni bir özellik veya farklılık görürseniz bize bildirebilirsiniz.

Android sürümü: 6.0.1 Marshmallow

Yazılım Sürümü: K580TR V10m

Kernel Sürüm:

Yapın Numarası:

Güvenlik Yaması : 01.08.2017

: 01.08.2017 Dosya Boyutu:

Güncelleme Nasıl Yapılır?

LG’nin izlediği güncelleme politikasında güncellemeler ilk olarak bilgisayar programı olan ve güncelleme/yedekleme görevi gören LG Bridge üzerinden verilir. Buraya tıklayarak LG Bridge ile ilgili makalemize geçiş yapın ve LG Bridge programını bilgisayarınıza indirin. Bilgisayarı olmayan kişiler için;