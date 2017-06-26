Çoğu insanın akıllı telefon alırken hayran kaldığı özelliği olan kameranın yazılımsal ve donanımsal problemleri olabiliyor. Kamera durduruldu hatası ile karşılaşan kullanıcıların nasıl çözüme ulaşacağı hakkında bir kaç yardımcı bilgi hazırladık. Aşağıdaki çözümleri sırası ile uygulayarak kamera açılmama ve kamera donma hatalarından kurtulabilirsiniz.

Aşağıdaki işlemlere başlamadan önce Kamera durduruldu hatasının ilk olarak yazılımdan mı yoksa donanımdan mı kaynaklı olduğunu anlamamız gerekiyor. Telefonunuzda harici rom ve yazılım yüklü ise ilk önce telefonunuzu orijinal yazılıma geri yüklemeniz gerekiyor. Bazı geliştirici romların da kamera hataları olabiliyor.

Telefonunuzda orijinal yazılım yüklü ise aşağıdaki işlemleri sırası ile yapmanızı tavsiye ediyoruz. Daha hızlı çözüme ulaşmak istiyorsanız bize bu gönderiye yorum yazarak bize ulaşabilirsiniz.

Kamera Durduruldu Hatası İçin Çözümler

Kamera Verilerini Temizleyin

Akıllı telefonlarda uzun süre kullanım sonrası uygulamaların önbelleği birikebiliyor ve bu önbellek birikimi birkaç sorunu beraberinde getiriyor. Her akıllı telefonda bulunan kamera önbelleğini temizlemek için Ayarlar > Uygulamalar bölümünden Kamera uygulamasını bulup önbellek ve verileri temizleyin.

Telefona Hard Reset Atın

İlk çözüm kamera uygulamanın açılmasına çözüm olmadıysa 2.çözüm olarak yapabileceğiniz şey telefonu sıfırlamaktır. Akıllı telefonlarda yazılımsal olarak da sorun hale gelebilen kamera durduruldu hatası, hard reset ile kolayca çözülebiliyor.

Telefonunuzun Ayarlar > Güvenlik > Yedekle & Sıfırla bölümünden sıfırlayabilir ya da tuş kombinasyonları ile hard reset atabilirsiniz. Birçok akıllı telefonda aynı şekilde atılan hard reset işlemini yapabilmek için buraya tıklayın.

Telefonu Servise Verin

2.çözüm de sorunu aşmak için yetmediyse, son çözüm telefonu servise vermek olacaktır. Donanımsal arıza olma ihtimali de olan kamera durduruldu hatası çözümü için teknik servisler genellikle kamera parçasını değiştirirler veya flexible onarımı yaparlar.

Telefonunuzun garanti süresi bittiyse uygun fiyata teknik servise yaptırabilirsiniz veya istediğiniz şekilde telefonculara teslim edebilirsiniz. LG Yetkili servisi ile iletişime geçmek için Teknik Servis sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

NOT = Telefonunuzun kamera sorununu kendiniz yapmaya kalkışmayın. Bu, hem telefonun garanti süresinin sonlanmasına hem de teknik bilgi olmadan işlem yaparak daha fazla sorunun ortaya çıkmasına yol açabilir.