Akıllı telefonlarımızda genelde gece veya karanlık ortamlarda çekim yaptığımızda, kamera flaşı’na ihtiyaç duyarız. Gündüz çekimlerinde pek kullanmasak da gece çekimlerinde flaşın ortamı aydınlatması sayesinde net fotoğraflar çekebiliriz. Kamerada bulunan bazı ayarlar yüzünden flaşın üzerinde çizgi olabilir ve böyle bir durumda kamera, gece çekimlerinde flaşı açmaz.

Flaş Işığı Neden Aktif Olmuyor?

Kamera ayarlarımız’dan dolayı flaşın üzerinde çizgi olabiliyor. Flaşı açmak istediğiniz Flaş butonu aktif olmuyor ve flaşı açamıyoruz. Otomatik Mod veya Temel Mod gibi hızlı fotoğraf çekim ayarlarında flaşın üzerinde çizgi varsa ve flaş butonu aktif olmuyorsa yapmanız gerekenler çok basit.

Flaş Nasıl Açılır, Aktif Edilir?

Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekerken kullandığımız HDR modu kapatmamız gerekiyor. HDR modu aktif olduğunda Flaş ışığı maalesef kullanılamıyor. HDR modunu kapatıp açmak için aşağıdaki ayarları takip edeniz.

Kamerayı açın

Kamera ekranının sol köşesindeki çarka tıklayın.

Hemen altında açılan küçük menünün sağında bulunan HDR ayarlarını kapalı (off) moduna alınız.

Yukarıdaki işlemleri sırası ile yaptığınızda Kameranızda Flaşı kullanabilirsiniz. Kamera flaşı üzerinde bulunan Otomatik flaş veya Sürekli açık şekilde flaşı kullanabilirsiniz.

Fotoğraf Çekerken Bilmeniz Gereken Bir Kaç İpucu!

En çok karşılaştığımız soruların başında, flaşın çekilen fotoğrafın üzerinde ışık süzmesi olarak çıkması. Bir başka soru ise, telefonun kamerası fotoğrafların kötü ve kalitesi çekmesi. Bu iki sorunun da cevabı aynı.

Telefonda kullandığınız kılıf, geniş açılı kameralarda bu sorunları baş göstermektedir. Kalın, büyük ve kapaklı kılıf kullanıyorsanız, kılıfın kameranın açısının önüne geçme ihtimali yüksek. Fotoğraf çekeceğiniz zaman kullandığınız kılıfı telefondan çıkarmanızı tavsiye ediyoruz.