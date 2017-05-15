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Geçtiğimiz hafta PhoneArena tarafından, Amiral gemisi modelleri arasında kullanıcılara kamera karşılaştırması anketi yapılmaya başlanmıştı. Kullanıcılara sunulan dört fotoğraf arasında bir seçim yapmaları isteniyordu. Yarışmaya LG G6, Samsung Galaxy S8, Google Pixel ve iPhone 7 modelleri ile çekilen fotoğraflar beğeniye sunuldu. Fotoğraflar kullanıcıların beğenisine sunulurken, hangi fotoğrafın hangi model ile çekildiğini bilmeden cevaplamaları isteniyordu. Böylece kullanıcılar seçeneklerdeki dört fotoğraf’dan bir tercih yapıp ankete katıldı.

Tamamen kullanıcıların oyladıkları fotoğraflarda birinciliği LG G6 kazandı. Toplam 10.764 oyla LG G6 %34.3 oran ile kamera karşılaştırmasını kazanıyor. Rakibi Galaxy S8, 8.836 oyla ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise, iPhone 7‘nin toplamda 6,768 oy aldı. Son sırada Google Pixel‘in lehine 5,002 kişi oy kullandığı belirlendi.

Toplam 6 farklı kategoride yarışan akıllı telefonlar, kullanıcılar tarafından oylandı. Aşağıda hangi kategoride, hangi modelin en çok oy aldığını görebilirsiniz.

Sahne 1: Heykel

LG G6: % 67.24 (3896 oy) Google Pixel: %16.76 (971 oy) Galaxy S8: %13.46 (780 oy) iPhone 7: %2.54 (147 oylar)

Sahne 2: Kentsel

LG G6: % 46.05 (2455 oy) Galaxy S8: %25.14 (1340 oy) Google Pixel: % 16.73 (892 oy) iPhone 7: %12.08 (644 oy)

Sahne 3: Neon Işıklı Tabela

Galaxy S8: % 45.09 (2373 oylar) LG G6: % 37.45 (1971 oy) iPhone 7: % 14.69 (773 oy) Google Pixel: %2.77 (146 oy)

Sahne 4: Tuna Nehri

Galaxy S8: %36.55 (1875 oylar) Google Pixel: % 28.95 (1485 oy) iPhone 7: %27.35 (1403 oy) LG G6: %7.15 (367 oy)

Sahne 5: Yağmur Damlaları

iPhone 7: % 57.54 (2835 oy) Galaxy S8: %18.12 (893 oy) LG G6: % 15.57 (767 oy) Google Pixel: % 8.77 (432 oy)

Sahne 6: Çiçek

Galaxy S8: % 32.04 (1575 oylar) LG G6: % 26.61 (1308 oy) Google Pixel: %21,89 (1076 oy) iPhone 7: % 19.45 (956 oy)

LG G6 En Çok Oy Alan Telefon Oldu