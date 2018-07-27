Kazandıran Quiz ile 7 Adet LG G7 ThinQ Modelinden Biri Senin Olsun!

2017 yılından itibaren Türkiye piyasasında oldukça hareketli olan LG Electronics, yeni yapmış olduğu yarışmayla birlikte 7 şanslı kişiyi sevindirecek. 2018 yılında bu yarışmalarına hız kesmeden devam eden firmanın yeni biten yarışmasından sonra bir yarışma daha düzenlediği duyuruldu.
7 Adet LG G7 ThinQ Şanslı Kullanıcılarını Bekliyor
LG Electronics, 2017 yılında LG G6 ve LG Q6 modellerini tanıttıktan sonra sosyal medyada adeta yarışma düzenleme delisi olmuştu. Bu yıl da geleneği sürdüren firmanın yeni biten LG G7 ThinQ yarışmasından sonra bir yarışma daha düzenlediği duyuruldu. Başlayan ve devam eden yarışmayla 7 adet LG G7 ThinQ şanslı kullanıcılarına verilecek.
LG Electronics’in uygulaması olan LG SmartWorld üzerinde düzenlenen yarışma bir QUİZ yarışması olarak nitelendiriliyor. Yarışma sorularıyla ilgili ipuçları veren firma, yarışmaya katılım formu altında LG G7 ThinQ modeliyle ilgili bir video da sunuyor. Yarışmaya videoyu izleyerek katılmanızı rica eden firma, yeni amiral gemisi üzerinden QUİZ yaparak hem bilgilendirmeyi hem de yepyeni bir akıllı telefona sahip olmanıza olanak sağlıyor.
Yapılan yeni yarışmada video içinde yer alan birkaç özelliği soran firma, son olarak LG G7 ThinQ modelinde en çok hangi özelliği beğendiğinizi sizlere soruyor.
NOT = Afişteki hediye sayısını dikkate almayınız.
Yarışmayla ilgili bilgiler:
- Yarışma 20 Temmuz 2018 tarihinde başlamış olup 20 Ağustos 2018 tarihinde sonlanacaktır. Kazananlar 28 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacaktır.
- Yarışma, firmanın akıllı telefonları içinde gömülü olarak gelen LG SmartWorld uygulaması üzerinden QUİZ yarışması olarak yapılmaktadır.
- Yarışmada jurinin belirlediği 7 şanslı kişi LG G7 ThinQ modelini kazanmaya hak sahibi olacaktır.
- Katılım yapan kişi birden fazla katılım yapamaz.
- Ödülü kazanan kişi, kazandığı ödülü satamaz veya nakde çeviremez.
- Yarışmaya Türkiye sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişiler katılabilir.
Hala gönder tuşu çalışmıyor
http://tr.lgworld.com/store/webview/promotions/g7Quiz1807DetailForMobile.dev
Akıllı telefonunuz üzerinden kayıtlı olmanız gerekmektedir. Yarışmaya akıllı telefonunuz üzerinden LG SmartWorld uygulamasını kullanarak yapın
5 byte ve üzeri yazınız! uyarısı verip ekran parlaklık niti kaçtır sorusuna yönlendiriyor. gönder tuşu çalışmıyor
Doğru cevabı yazmak için kelimelerin boyutu 5 byte ve üzeri olmalıdır. Bunun için “****-nit değerinde parlaklık verebiliyor” diye yazabilir ve yarışmaya katılabilirsiniz
Google asistans ve camera mükemmel olmuş bu sefer harika telefon üretmiş lg
Gönder tuşu çalışmıyor fiyasko
LG Smartworld uygulaması üzerinde güncelleme varsa yapın veya güncelleme merkezinden kaldırıp tekrar yükleyin
Afişte 3 kişiye yarışmanın içinde 7 kişiye diyor hangisi dorğu bunların?
7 kişiye LG G7 ThinQ hediye edilecektir. O afiş, eski yarışmada kullanılan afiştir