Kazandıran Quiz ile 7 Adet LG G7 ThinQ Modelinden Biri Senin Olsun!

2017 yılından itibaren Türkiye piyasasında oldukça hareketli olan LG Electronics, yeni yapmış olduğu yarışmayla birlikte 7 şanslı kişiyi sevindirecek. 2018 yılında bu yarışmalarına hız kesmeden devam eden firmanın yeni biten yarışmasından sonra bir yarışma daha düzenlediği duyuruldu.

7 Adet LG G7 ThinQ Şanslı Kullanıcılarını Bekliyor

LG Electronics, 2017 yılında LG G6 ve LG Q6 modellerini tanıttıktan sonra sosyal medyada adeta yarışma düzenleme delisi olmuştu. Bu yıl da geleneği sürdüren firmanın yeni biten LG G7 ThinQ yarışmasından sonra bir yarışma daha düzenlediği duyuruldu. Başlayan ve devam eden yarışmayla 7 adet LG G7 ThinQ şanslı kullanıcılarına verilecek.

LG Electronics’in uygulaması olan LG SmartWorld üzerinde düzenlenen yarışma bir QUİZ yarışması olarak nitelendiriliyor. Yarışma sorularıyla ilgili ipuçları veren firma, yarışmaya katılım formu altında LG G7 ThinQ modeliyle ilgili bir video da sunuyor. Yarışmaya videoyu izleyerek katılmanızı rica eden firma, yeni amiral gemisi üzerinden QUİZ yaparak hem bilgilendirmeyi hem de yepyeni bir akıllı telefona sahip olmanıza olanak sağlıyor.

Yapılan yeni yarışmada video içinde yer alan birkaç özelliği soran firma, son olarak LG G7 ThinQ modelinde en çok hangi özelliği beğendiğinizi sizlere soruyor.

NOT = Afişteki hediye sayısını dikkate almayınız.

Yarışmayla ilgili bilgiler: