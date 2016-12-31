LG V20 Firmware Stock Rom KDZ TOT dosyaları ana konusudur. LG V20 modeline ait yayımlanmış tüm stock dosyalarını bu başlık altında bulabilirsiniz.

Android 7.0 Nougat yazılı ile piyasaya sürülen LG V20 için yayımlanmış kullanılabilir Android 7.0 Stock Rom Firmware dosyalarını bulabilirsiniz.

Paylaştığımız LG V20 Stock kdz rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET  sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.

  • Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.
  • Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.
  • Uyarı 3: Lütfen yükleme işleminde hata veren KDZ dosyalarını bize bildiriniz.

  LG V20 Stock Rom Yükleme Programları

 LG V20 Stock Rom KDZ Firmware Dosyaları 

  LG H990N Firmware

Android 7.0 Nougat

  LG F800K Firmware

Android 7.0 Nougat

  LG F800L Firmware

Android 7.0 Nougat

  LG V20 H990DS

Android 7.0 Nougat

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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