LG V20 Firmware Stock Rom KDZ TOT dosyaları ana konusudur. LG V20 modeline ait yayımlanmış tüm stock dosyalarını bu başlık altında bulabilirsiniz.
Android 7.0 Nougat yazılı ile piyasaya sürülen LG V20 için yayımlanmış kullanılabilir Android 7.0 Stock Rom Firmware dosyalarını bulabilirsiniz.
Paylaştığımız LG V20 Stock kdz rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.
- Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.
- Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.
- Uyarı 3: Lütfen yükleme işleminde hata veren KDZ dosyalarını bize bildiriniz.
LG V20 Stock Rom Yükleme Programları
LG V20 Stock Rom KDZ Firmware Dosyaları
LG H990N Firmware
Android 7.0 Nougat
LG F800K Firmware
Android 7.0 Nougat
LG F800L Firmware
Android 7.0 Nougat
LG F800S Firmware
Android 7.0 Nougat
LG H915 Firmware
Android 7.0 Nougat
LG H918TN Firmware
Android 7.0 Nougat
LG V20 H990DS
Android 7.0 Nougat