LG V20 Firmware Stock Rom KDZ TOT dosyaları ana konusudur. LG V20 modeline ait yayımlanmış tüm stock dosyalarını bu başlık altında bulabilirsiniz.

Android 7.0 Nougat yazılı ile piyasaya sürülen LG V20 için yayımlanmış kullanılabilir Android 7.0 Stock Rom Firmware dosyalarını bulabilirsiniz.

Paylaştığımız LG V20 Stock kdz rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.

Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.

Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.

Uyarı 3: Lütfen yükleme işleminde hata veren KDZ dosyalarını bize bildiriniz.

LG V20 Stock Rom Yükleme Programları

LG V20 Stock Rom KDZ Firmware Dosyaları

LG H990N Firmware

Android 7.0 Nougat

LG F800K Firmware

Android 7.0 Nougat

LG F800L Firmware

Android 7.0 Nougat

LG F800S Firmware

Android 7.0 Nougat

LG H915 Firmware

Android 7.0 Nougat

LG H918TN Firmware

Android 7.0 Nougat

LG V20 H990DS

Android 7.0 Nougat