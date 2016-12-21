LG Akıllı telefonlarda bulunan Hava Durumu Animasyonları sayesinde kilit ekranında havanın durumuna göre kar yağışı veya yağmur efektini gösterebilirsiniz. Uygulama mevcut konumunuzu kullanarak hava durumu yağmurlu veya karlıyken kilit ekranında animasyon olarak gösterir. Mevsimlerden kış aylarını yaşadığımız şu günlerde bulunduğunuz şehirde kar yağışı başladığında veya başlamadan önce telefonunuzda hava durumunu anlık olarak görebilir ve ekranda kar yağışını gösterebilirsiniz.

Kilit Ekranında Hava Durumu Animasyonu Nasıl Ayarlanır?

Ayarlara geçmeden önce bilmeniz gereken bir kaç husus bulunuyor. Hava durumu animasyonu İnternet, Senkronizasyon ve GPRS gibi özellikleri kullanarak size doğru bilgileri vermeye çalışır. Bu üç özellik aynı anda çalıştığında şarjınıza etki edeceğini unutmayın. Günlük kullanımınıza tahminen %5 – %10 gibi bir batarya harcayacaktır.

Hava Durumu Animasyonunu Aktif Etmek!

Telefonunuzun Ayarlar/ Genel/ Ekran /Kilit Ekranı/ Hava Animasyonları seçeneğinin yanında bulunan küçük kutucuğu işaretlemek. Küçük kutucuğu işaretlediğiniz de karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu uyarıyı kabul edip devam edin.

Bu ekranı kabul ederek geçtik’den sonra uygulama bizden ”Hava Durumu Hizmetleri” sizden uygulamanın konumunuzu kullanmak için izin isteyecektir.

Uygulamaya izin verdik’den sonra konumuzu açmanız yeterli olacaktır. Konumunuz sürekli açık kalması gerekmektedir. Hava durumu bilgilerini bulunduğunuz konuma göre veri merkezine iletir. Veri merkezi ile iletişim kurmak için telefonunuzun İnternet bağlantısı olması gerekmektedir. Ayrıca telefonunuzda senkronizasyon açık olmak zorundadır.

Hava Durumu Animasyonlarını Destekleyen Modeller