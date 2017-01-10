Son günlerde telefonlarda aşırı ısınma ve şarj sorunu durumu baş göstermektedir. Yoğun kış şartlarını yaşadığımız şu günlerde telefonlarımızın etkilenmesi de normal. Kış aylarında genellikle bu sorunlar baş gösteriyor, fakat bu yıl ülkemizde yaşanan kış aylarının yoğun geçmesi telefonlara da zarar vermeye başladı. Bazı kullanıcılar telefonlarının yavaş şarj olduğunu gözlemlerken, bazı kullanıcılarda batarya tüketiminin arttığından şikayetçi.

Telefonumun şarjı çabuk bitiyor.

Bir kaç gündür kullanıcılarımızdan çok fazla mesaj almaya başladık. ”Telefonumun şarjı 2 saatte bitiyor” ve ”Telefonum çok aşırı ısınıyor” gibi mesajlar geliyor. Ekip arkadaşlarımız ile yaptığımız iki günlük bir çalışma sonucu, Aşırı ısınma ve Hızlı şarj tüketimi sorunlarına çözümler üretmeye çalıştık.

Baz İstasyonları

Kış ayının yoğun geçmesi teknolojik cihazlarda sorunlar oluşturmaya başladı. Mobil operatörlerin baz istasyonlarında bulunan kalın kar tabakaları ve buz tabakaları yüzünden akıllı telefonlarda şebeke problemleri ortaya çıkmaya başladı. Baz istasyonlarının sinyal seviyelerinde yaşanan kesintiler sebebi ile telefonlarda şebeke sorunları baş göstermeye başladı. Daha az çeken telefonlar daha fazla güç harcadığından bataryanızın kısa sürede bitmesi normal. Şebekeden gelen sinyalin zayıf olması ve telefonun zayıf sinyal ile iletişimi koparmaması çok fazla güç tüketimine neden oluyor.

Çözüm

Yoğun kar yağışı yaşanan ve don olaylarının çok olduğu şu günlerde telefonunuzun şebeke modunu 2G (edge-gsm) moduna almanızı tavsiye ediyoruz. İnternet kullanmadığınızda GSM şebeke modunda kullanmanızda fayda var. 4.5G kullanmanızıı tavsi etmiyoruz. Mobil İnternet ile bağlantı sağlıyorsanız, şebeke ayarlarını 3G WCDMA moduna almanız yararlı olacaktır.

Şebeke modu ayarlama – Mobil şebekeler

Ayarlar/ Ağlar/ Daha fazla/ Mobil şebekeler/ Ağ modu

Yukarıdaki menü yolundan aşağıdaki ekrana ulaştığınızda Ağ Modunu değiştirebilirsiniz.

Mobil İnternet kullanacaksanız aşağıdaki ayarları yapınız.

Mobil İnternet kullanmayacaksanız aşağıdaki ayarları yapınız.

Pili tüketen uygulamaları kapatın

Telefonumuzun hızlı şarj tüketmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de, arka planda çalışan uygulamalar. Kullanıcılarımızdan aldığımız geri bildirimlere göre en çok pil tüketen uygulamalar arasında Facebook ve Messenger uygulaması bulunuyor. Bu iki uygulamayı ilk önce güncellemesi varsa Google Play üzerinden güncelleme yapınız. Sorun devam ederse ilk önce Facebook Messenger uygulamasını daha sonrada sorun devam ettiğinde Facebook uygulamasını kaldırın. Bu iki uygulama son güncelleme ile aşırı şarj tüketmeye başladı.

Çözüm

Ayarlar/ Genel/ Pil ve Güç tasarrufu/ Pil kullanımı

Yukarıdaki menü yolunu izleyerek aşağıdaki ekrana ulaşıp uygulamaları durdurunuz. Aşağıda göreceğiniz gibi şebekenin en çok enerji harcayan uygulama olduğu belli oluyor.

Kış aylarında yaşanan yavaş şarj sorunu

Yavaş şarj sorununun başlıca sebebi telefonunuzun hızlı şarj tüketmesi. Hızlı şarj tüketen telefon daha uzun sürede şarj olur. Telefonu şarj yapacağınız zaman hızlı şarj olması için İnternet bağlantınızı kapatın. Gerekirse telefonunuzu uçak moduna alınız. Uçak moduna alınan telefon çok hızlı şarj olacaktır.

Daha önce hazırladığımız LG Akıllı Telefonlarda “Yavaş Şarj” Sorunu makalemizi okuyabilirsiniz.

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