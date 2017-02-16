Günümüzde tam donanımlı bir akıllı telefonun fiyatı 2.500 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor. LG Türkiye garantili akıllı telefonlar firma tarafından iki yıl boyunca garanti kapsamında ücretsiz tamir veya değişim yapılıyor. Peki telefonlarımız ile birlikte gelen aksesuarlar garanti kapsamına giriyor mu? LG akıllı telefonların kutu içeriğinde genelde Şarj aleti, Usb kablo, Kulaklık ve batarya çıkıyor. Firma tarafından iki yıl boyunca garanti kapsamına alınan telefon ile birlikte aksesuarlar da garanti kapsamına giriyor mu? Telefon aksesuarlarının garanti süresi ne kadar?

Batarya Garanti Kapsamına Giriyor mu?

Her aksesuarın kendi özgü garanti şartları bulunuyor. Telefonumuz da kullandığımız bataryanın da garanti şartları bulunuyor. Öncelikle şunu belirtelim; telefonumuzun bataryası 24 ay garanti kapsamı altındadır. Bataryayı garanti dışı bırakacak bazı etkenler bulunmakta. Telefon ve Bataryalarda turnusol bandı bulunmaktadır. Bataryanın konnektör bölgesinin hemen yanında, beyaz bir yuvarlak olarak bataryanın üzerinde bulunur. Turnusol bandı kırmızı olduğu zaman batarya garanti dışı kalır. Ayrıca konnektör üzerinde çizik vs.. olduğu durumlarda batarya yine garanti kapsamına girmez.

Turnosol neden kırmızı olur? Batarya konnektörü neden çizilir?

Bataryanın üzerindeki turnusol bandı su teması olduğunda kırmızı rengi alır. Böylece bataryanın su ile teması olup olmadığı anlaşılır. Genellikle kullanıcılar ıslak bir mendil veya bez ile bataryalarını sildiklerinde ıslanan turnusol bandı kırmızı rengi almaktadır. Bazı kullanıcılar bataryanın çalışmadığı ve şarjının çabuk bittiği durumlarda konnektörü dil ile ıslatarak çalıştıracaklarını düşünüyor. Bu ıslaklık konnektörün bozulmasına ve turnusol bandının kırmızı olmasına neden oluyor.

Kulaklık Garanti Kapsamına Girer mi?

Telefonumuzun vazgeçilmez aksesuarı olan kulaklık belkide en çok bozulan aksesuarlar arasındadır. Telefonumuz ile birlikte 24 ay boyunca firma tarafından garanti kapsamındadır. Kulaklığında garanti dışı kalacağı durumlar bulunuyor. Kablosunda soyulma ve yırtılma gibi durumlarda, kulaklığın ezilme ve hasar gördüğü durumlarda garanti dışında kalıyor. Kulaklığın bir tarafından ses gelmiyorsa LG servisleri garanti kapsamında işlem yapıyorlar.

Şarj Adaptörü ve USB Kablo Garanti Dahilinde mi?

Telefonun şarj adaptörü ve usb kablosu da garanti kapsamına giriyor. Yine telefonunuzun garanti süresi kadar 24 ay garantisi bulunuyor. Dikkat etmeniz gereken bazı garanti durumları bulunuyor. Şarj adaptörünün prize giren uçlarının kırık olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Darbeye veya ezilmeye maruz kalmamalı. USB kablonuz da yırtık ve kopukluk olmalı. Ürün hasar gördüyse firma garanti dışı bırakabiliyor, bu durumlara dikkat etmeniz gerekiyor.

Servise Telefonu Götürürken Bilmeniz Gerekenler

Aksesuar veya telefon arızalarında imkanınız varsa servise bizzat kendiniz giderek işlem yapınız. Kargo ile göndereceğiniz durumlarda telefonun faturasının bir fotokopisini göndermeniz gerekmektedir. Eğer kulaklık,batarya gibi bir aksesuarı servise göndermeyi düşünüyorsanız telefonu da göndermeniz gerekmektedir. Servisler telefon olmadan işlem yapmıyor. Servise göndermeden önde mutlaka yedeklerinizi alınız ve telefona format atınız. Telefonun içinde orijinal olamayan bir aksesuar veya batarya kullanmayınız ve varsa bile onları ile servise göndermeyiniz.