“Kulaklık Takılı Olmadığı Halde Takılı Gözüküyor” Çözümü

Telefonda kulaklık işareti gitmiyor ve kulaklık takılı olmadığı halde takılı gibi görünüyor. Telefon konuşmasında ses gelmiyor ve hoparlörden ses geliyorsa yapmanız gerekenleri detaylı olarak anlattık.

Hepimizin akıllı telefonlarında bir müzik kategorisi vardır. Müzik dinlemek artık hayatımızın bir parçası haline geldi. “En verimli müziği nasıl dinleyebilirim?” diyenler en iyi kulaklığı alıp bu verimi almak istiyor. Kimi kulak üstü kulaklık, kimisi de kulak içi kulaklık kullanarak bu performansı yakalamak istiyor. Kulaklığı telefonumuza taktığımızda üstte bildirim çubuğunda kulaklık işareti belirir ve kulaklığın aktif olduğu anlamına gelir. Bazı durumlarda kulaklık takılı olmadığı halde takılı gösteriyor. Bu sorun yüzünden telefonla hoparlörden konuşmak zorunda kalırız veya kulaklık takılı bir şekilde konuşmaya devam etmek zorunda kalırız.

Resimlerde de görebileceğiniz gibi ya aux girişli bir cihaza takılmış işaret ya da mikrofonlu kulaklık takılmış işaretleri çıkıyor.

“Kulaklık İşareti Gitmiyor” Çözümleri

SIVI TEMASI

Çoğu telefon IP 68 sertifikasına sahip değil ve bu yüzden sıvı temasında bulunan cihazlarımız aniden kapanabilir ve bir daha açılmayabilir. Bu kulaklık işareti sorunu da sıvı temasından kaynaklı olabiliyor. Kulaklık girişimize kaçan küçük boyuttaki damlacıklar bile bu soruna teşkil ediyor. Bu sorunu çözebilmek için sıvı temasında bulunan cihazınızı hemen pirincin içine gömün. Pirincin nemi çekme özelliği olduğu için sıvıyı cihazın içinden çeker ve böylelikle sorundan kurtulmuş oluruz. Pirincin içinde en az 12 saatlik bir süre bekletmenizi öneririz.

KULAKLIK GİRİŞİNDEKİ KİRLER

Hepimiz cebimizde bir şeyler taşırız. Akıllı telefonlarımızı da kimimiz elimizde tutarız, kimimiz ise cebinde taşır. Cebimizde sadece telefon değil başka eşyalar da taşıyabiliyoruz. Hiç kimse cebinde kir,parçacık veya herhangi küçük bir şey olup olmadığına bakmaz. Bu yüzden telefonlarımızı cebimize atar ve yolumuza devam ederiz. Ancak bu yüzden cebimizdeki küçük mikroplar ve parçacıklar kulaklık girişimize girebilir ve bundan dolayı da “kulaklık işareti” sorunu ortaya çıkabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için kulaklık girişinizi yumuşak bir şeyle (kulak çöpü olabilir ama dikkatli olun) temizleyebilirsiniz. Böylelikle kulaklık girişinden kurtulabilirsiniz.

ANA KART

Cihazımızın çoğu bileşenini üstünde bulunduran ana kart arızalandığı zaman kötü sonuçlar olabilir. Ancak bazı arızalar telefonumuzun hala aktif bir şekilde çalışmasına engel olamaz. Lakin bu küçük arızalar “kulaklık işareti” sorununa neden olabilir. Bu sorunu diğer 2 sorundaki çözümlerle de çözemeyiz. Ana kartın verdiği küçük arızayı servisler ücretsiz bir şekilde onarmakta dır. Telefonunuza hiçbir şey yapmadan servise götürün ve ücretsiz onarımı yapılsın.

NOT=Telefonunuzda bu sorun teşkil ettiği zaman kesinlikle kulaklığa “tak&çıkar” hareketlerini yapmayın. Birden fazla takıp çıkarmak kulaklık girişini tamamen bozabilir