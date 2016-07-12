“Kulaklık Takılı Olmadığı Halde Takılı Gözüküyor” Çözümü

Hepimizin akıllı telefonlarında bir müzik kategorisi vardır. Müzik dinlemek artık hayatımızın bir parçası haline geldi. “En verimli müziği nasıl dinleyebilirim?” diyenler en iyi kulaklığı alıp bu verimi almak istiyor. Kimi kulak üstü kulaklık, kimisi de kulak içi kulaklık kullanarak bu performansı yakalamak istiyor. Kulaklığı telefonumuza taktığımızda üstte bildirim çubuğunda kulaklık işareti belirir ve kulaklığın aktif olduğu anlamına gelir. Bazı durumlarda kulaklık takılı olmadığı halde takılı gösteriyor. Bu sorun yüzünden telefonla hoparlörden konuşmak zorunda kalırız veya kulaklık takılı bir şekilde konuşmaya devam etmek zorunda kalırız.
Resimlerde de görebileceğiniz gibi ya aux girişli bir cihaza takılmış işaret ya da mikrofonlu kulaklık takılmış işaretleri çıkıyor.
“Kulaklık İşareti Gitmiyor” Çözümleri
SIVI TEMASI
Çoğu telefon IP 68 sertifikasına sahip değil ve bu yüzden sıvı temasında bulunan cihazlarımız aniden kapanabilir ve bir daha açılmayabilir. Bu kulaklık işareti sorunu da sıvı temasından kaynaklı olabiliyor. Kulaklık girişimize kaçan küçük boyuttaki damlacıklar bile bu soruna teşkil ediyor. Bu sorunu çözebilmek için sıvı temasında bulunan cihazınızı hemen pirincin içine gömün. Pirincin nemi çekme özelliği olduğu için sıvıyı cihazın içinden çeker ve böylelikle sorundan kurtulmuş oluruz. Pirincin içinde en az 12 saatlik bir süre bekletmenizi öneririz.
KULAKLIK GİRİŞİNDEKİ KİRLER
Hepimiz cebimizde bir şeyler taşırız. Akıllı telefonlarımızı da kimimiz elimizde tutarız, kimimiz ise cebinde taşır. Cebimizde sadece telefon değil başka eşyalar da taşıyabiliyoruz. Hiç kimse cebinde kir,parçacık veya herhangi küçük bir şey olup olmadığına bakmaz. Bu yüzden telefonlarımızı cebimize atar ve yolumuza devam ederiz. Ancak bu yüzden cebimizdeki küçük mikroplar ve parçacıklar kulaklık girişimize girebilir ve bundan dolayı da “kulaklık işareti” sorunu ortaya çıkabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için kulaklık girişinizi yumuşak bir şeyle (kulak çöpü olabilir ama dikkatli olun) temizleyebilirsiniz. Böylelikle kulaklık girişinden kurtulabilirsiniz.
ANA KART
Cihazımızın çoğu bileşenini üstünde bulunduran ana kart arızalandığı zaman kötü sonuçlar olabilir. Ancak bazı arızalar telefonumuzun hala aktif bir şekilde çalışmasına engel olamaz. Lakin bu küçük arızalar “kulaklık işareti” sorununa neden olabilir. Bu sorunu diğer 2 sorundaki çözümlerle de çözemeyiz. Ana kartın verdiği küçük arızayı servisler ücretsiz bir şekilde onarmakta dır. Telefonunuza hiçbir şey yapmadan servise götürün ve ücretsiz onarımı yapılsın.
NOT=Telefonunuzda bu sorun teşkil ettiği zaman kesinlikle kulaklığa “tak&çıkar” hareketlerini yapmayın. Birden fazla takıp çıkarmak kulaklık girişini tamamen bozabilir
İlk başta inanmamıştim ama pirinç gercekten işe yaradi çok teşekkur ederim allah razi olsun
Rica ederiz.
Bugün benim telefonumada oldu yani suyla temas etti fakat ben telefonu pirice 1,5 saat sonra koydum farkeder mi acaba?
Telefonumun ekranı kırıldı telefoncuya verdim geldi kulaklık işareti çıkıp duruyor şuan.
Telefoncu tamir yaparken jak girişine hasar vermiş olabilir. Tekrar gösterin
2 defa başıma geldi format attım çözüldü.
az bi şey su giti kulaklık işareti gitmedi günüdr ne yapmalıyım
Su kaçan telefon için yapılması gerekenler, çıkarılabilen parçaların hepsini çıkarmak ve ayrı ayrı (telefon da dahil) pirincin içine gömülü şekilde 24 saat bekletmektir. Pirinç nemi almazsa son çare telefonu servise vermektir.
en kısa sürede teknik servise vermek en dogrusu 24 saaat içinde cihaz kullanılamaz hale gelir…
Aynı sıkıntı benm telde olmstu saglam bi üflemeyle yok oldu?
https://uploads.disquscdn.com/images/c63ced8fb1e2569f2c66822f73a50d6b6f21c65b942ad67d6223abe97d1c5a26.jpg Cihazı kendim teslim edip yanan 2 devrenin resmini gösterdiğim halde LG servisi cihazı incelemeden işlemci hasarlı deyip başından salladı.
Telefonun garantisi ithalatçı garanti ise bu tür şeyler olabiliyor. THH’ye şikayet ederek para iadesi sürecine bile girebilirsiniz ve kazanırsınız.
Cihazı kendim açarak zaten garanti dışı bıraktım. Fakat, elektronik ürünlerde garanti bitse dahi piyadasa bulunamayan parçaları bu ürünün servisi uzun yıllar rli de bulundurmalı ve gerekirse parasıyla onarımını yapmalı. Tamir edilmesini falan bi yere bırakalım entegre üzerindeki o iki direncin değerlerini söyleseler bu bile yeter.
Hemen duzeldi.. Umarim tekrarlamaz.. Yazı için tesekkurler 🙂
kulaklık çöpiyle temizledim gayet başarılı oldu teşekkürler
Nasil yaptiniz. Acaba. Ayni. Sekilde benim tlefinum oldu. Lutfen yardimci olurmusn
Ilk başta kulaklıgın bozuk oldugunu düşündüm ama başka telefonda çalıştı benimkide 1hafta sonra oldu sonra 15 veya 20 dk sonra aynı hatayı verdi.Neden?
Telefonum LG G4 aynı hatayı verdi ama başka bir kulaklık taktım jak girişi kalın diye okudu sizce bunun sebebi ne olabilir?
Daha başka yollarını lütfen yazın
Kirden kurtulmani baka bir yolu yok mu lütfen yazinn
Bnmde lg3 kulakligi takiyorum baska aux işareti çıkıyor su temasida olmadi yok selfi çubuğu kulandim daha sonra kulakligi telefon selfi cihazigibi gormeye başladı ne yapacağım yardımcı oLabilirmisiniz
Merhaba, telefonumda kulaklık takılı olmadığı halde takılı görünüyor ve kulaklık takmayınca konuşma yapamıyorum. 1 hafta bu problemi yaşadıktan sonra kendiliğinden düzeldi. Ancak sadece 1 gün sonra tekrar aynı problem oldu. bu konuda bir öneriniz var mı?
Başkan nası yap caz bu yeniden yazarmisisn?
HELAL BE KULAK ÇÖPÜ ÇOK İŞİME YARADI CON SAOLUN GERÇEKTEN
Rica ederiz.
Adamim cok saol format attim olmadi telefoncuya verdim masrafi 30 tl dediler cagresizce bekledim taki arastirana kadar senin durumunu okudum denedim 12 saat deilde 20 dkka az sureyle kulaklik simgesi gitti
Rica ederiz. Geçmiş olsun
Başkan nasıl yap caz bi yazarmisin