Birbirleri arasında sıkı rekabet içerisinde olan firmalar arasında LG inanılmaz bir imza attı. Günümüzde 4 arka kameralı akıllı telefonların konuşulduğu teknoloji dünyasında LG tam 16 kameralı akıllı telefon patenti aldı.

LG, 16 Kameralı Akıllı Telefon ile Çağ Atlayacak

İlk olarak Huawei firmasıyla alışmaya çalıştığımız 3 arka kamera özelliğine LG firması da V40 ThinQ modeliyle atılım gösterdi. Bu atılımı yalnız bırakmayan Samsung ise üstüne bir ekleyerek 4 arka kameralı Galaxy A9 modelini tanıtmıştı. Her yıl değişen bu kamera özelliği tarafında LG inanılmaz bir imza attı. Firmanın aldığı bir patentin detaylarında 16 kameralı akıllı telefon görselleri ortaya çıktı.

16 kameralı akıllı telefonun kamera tasarımı örnekleri.

Kaynak: PhoneArena

Kağıt üstünde gözüken bu patent ile ilgili detaylara bakıldığında bu patente sahip olacak akıllı telefonun arka tasarımının tamamen kameradan ibaret olacağı akıllara geliyor. Bu patent ile birlikte LG firması bir çağ atlamak istiyor.

Kameranın detaylarıyla ilgili çok fazla bilgi bulunmasa da tasarım görsellerinin örneği bulunuyor. Farklı tasarımda olabilecek 16 kameranın hangi işlevlere sahip olacağı da kağıt üstünde gösteriliyor. Örneğin birkaç kişinin fotoğrafı çekildiğinde yüz değişimi yapılabildiği örnek görselde yer alıyor. Bunun yanı sıra 16 kameralı akıllı telefonun çekilen 4 fotoğrafı bir kolaj haline getirip panaroma modunun aktifleştireceğini ve kusursuz bir şekilde işleyeceği belirtiliyor.

16 kameralı akıllı telefonun kameralarla ne yapabileceğine dair gösterilen örnek.

Kaynak: PhoneArena

Şu an için bu bilgilerle yetinsek de ilerleyen dönemlerde bu 16 kameranın birçok özelliğinin sızdırılacağı düşünülüyor. Gelecek yıllarda “akıllı telefon savaşlarında LG çok önemli bir yer aldı.” algısı şimdiden yayılıyor.