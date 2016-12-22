LG CES 2017 fuarı kapsamında tanıtımını yapacağı 5 akıllı telefonunu duyurdu. Tanıtıma sayılı günler kala LG, orta seviye akıllı telefonların görselleri ve özellikleri hakkında bilgileri basın ile paylaştı. K Serisi ait 4 yeni modelini ve Stylus 3 akıllı telefonun özelliklerini paylaştı.

LG K8, K10 ve Stylus 3, Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip olacak. Diğer bütçe dostu telefonlar olan K3 ve K4’ü ise Android 6.0 Marshmallow çalıştıracak.

LG K3 Özellikleri

4.5 inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde IPS ekran

1.1GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 210 işlemci ve Adreno 304 grafik işlemcisi

1 GB RAM ve 32 GB’a kadar arttırılabilir 8 GB hafıza

Android 6.0 Marshmallow

5 MP arka ve 2 MP ön kamera

4G LTE bağlantı desteği

2100mAh batarya

LG K4 Özellikleri

5 inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde IPS ekran

1.1GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 210 işlemci ve Adreno 304 grafik işlemcisi

1 GB RAM ve 32 GB’a kadar arttırılabilir 8 GB hafıza

Android 6.0 Marshmallow

5 MP arka ve 5 MP ön kamera

4G LTE bağlantı desteği

2500mAh batarya

LG K8 Özellikleri

5 inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde IPS ekran

1.4GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 425 işlemci ve Adreno 308 grafik işlemcisi

1.5 GB RAM ve 32 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili hafıza

Android 7.0 Nougat

13/5 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera

4G LTE bağlantı desteği

2500mAh batarya

LG K10 2017 Özellikleri

5.3 inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 2.5D kıvrımlı IPS ekran

1.5GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci ve Mali T860 grafik işlemcisi

2 GB RAM ve 2 TB’a kadar genişletilebilir 16/32 GB dahili hafıza versiyonları

Android 7.0 Nougat

13/5 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera

Parmak izi sensörü

4G LTE bağlantı desteği

2800mAh batarya

LG Stylus 3 Özellikleri

5.7 inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 2.5D kıvrımlı IPS ekran

1.5GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci ve Mali T860 grafik işlemcisi

3 GB RAM ve 2 TB’a kadar genişletilebilir 16 GB dahili hafıza

Android 7.0 Nougat

13/8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera

Parmak izi sensörü

Stylus Pen

4G LTE bağlantı desteği

3200mAh batarya

LG’nin yeni orta seviye akıllı telefonlarının Türkiye çıkış tarihi ve satış tarihi hakkında henüz detaylı bilgi bulunmuyor. 1.000 TL altında bir fiyat ile satışa sunulması bekleniyor.