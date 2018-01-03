LG, 2018 Yılında G Serisi Marka İsmine Veda Ediyor

LG, 2018 yılında piyasaya sürmeyi beklediğimiz yeni amiral gemisine G7 ismini vermeyeceğini açıkladı. Mobil akıllı telefon pazarında rekabetin iyice kızıştığı bir dönemden geçerken LG’nin mobil birimini harekete geçiren bir hamle geliyor. Samsung ve Apple ile rekabet edebilmek ve teknolojinin gerisinde kalmamak için G Serisi akıllı telefon makarasının ismini değiştirmeye hazırlanıyor.

LG’nin Yeni Amiral Gemisi, Yeni Markası ile Geliyor!

Yakın bir tarih’de mobil birime yeni CEO atanması ile değişimin geldiğinin habercisiydi. Şirketin, G serisi telefonlarına yeni bir amiral gemisi markası ile veda ettiğinden, LG’nin yeni görünümüne de yeni bir isim gelecek. ilk olarak 2012 yılında LG Optimus G ile başladığı bu macerayı Digital Daily’nin haberine göre; “2018’in ilk yarısı” nda emekliye ayrılıyor. Dolayısıyla yaklaşmakta olan ‘LG MWC 2018‘de piyasaya çıkması beklenen G7, bunun yerine yeni markayı taşıyan ilk telefon olacak.

Raporda adı verilmeyen kaynaklar, LG’nin, btek haneli markayı kullanmak yerine, “iki haneli bir sayı” düşünüyor olduğuna dikkat çekiyor; çünkü tüketicilerin, telefonun tarihine göre modası geçmiş olduğunu düşünmelerini istemiyor.

Bunun gerçek olup olmadığına bakılmaksızın, LG, bir değişiklik yaşandığını resmen onayladı; Investor’a “amiral gemisi modellerini yeniden markalamak yeni bir şey değil ve Samsung ve Apple da kendi amiral gemileri için bunu yaptı” açıklamasını yapıyor.

LG’nin bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? G Serisi ile yola devam etmeli yoksa yeniden amiral gemilerini marka’lamalı mı?