Şahane bir deneyim, olağan üstü görüntü kalitesi ve 3 boyutlu bir dünya. Bütün bunlardan kusursuz ve sorunsuz bir şekilde faydalanmak oldukça basit. Oluşabilecek her türlü arıza durumlarında televizyon keyfinizden mahrum kalmamak için kalıcı çözümlerimizi sizler için derledik.

Lg 3D TV Bakım Ve Onarım

3D kalitesini kesintisiz ve yüksek performanslı yaşamak istiyorsanız, televizyonunuza yılın belli aralıkları bakım yaptırmayı ihmal etmeyin. Bu sayede oluşabilecek arıza durumlarını önceden engellemiş ve önleminizi almış olursunuz.

Lg 3D Tv Ayarları

Lg 3D tv ayarları ile ilgili olarak en sık rastladığımız görüntü ayarları konusuyla ilgili. Aşağıdaki adımları ve önerilen rakamları kullanarak başlayabilirsiniz.

Sinema Modu İçin;

Arka Işık: 40

Kontrast: 85

Parlaklık: 65

Keskinlik: 55

Renk: 55

Ton:W50

Dinamik Kontrast: Yüksek

Dinamik Renk: Düşük

Clear White: Yüksek

Süper Çözünürlük: Kapalı

MPEG Parazit Azaltma: Kapalı

Gama: Yüksek

Siyah Seviye: Düşük

Gerçek Sinema: Açık

Renk Gamı: Geniş

Tru Motion: Yüksek

Led Karartma (Local Dimming): Yüksek

TV Görüntü Ayarları için;

Arka Işık: 95

Kontrast: 100

Parlaklık: 60

Keskinlik: 65

Renk: 60

Ton: ortada

Dinamik Kontrast: Yüksek

Dinamik Renk: Yüksek

Clear White: Yüksek

Dış Yüzey Rengi: 0

Gürültü Filitresi: Yüksek

Süper Çözünürlük: Açık

Mpeg Parazit Azaltılması: Yüksek

Gama: Orta

Siyah Seviye: Düşük

Göz Koruması: Düşük

Renk Gamı: Geniş

Trumotion Yüksek

Led Yerel Karartma: Yüksek

Lg 3D TV ayarları yaparken şunu unutmayın ki her insanın algı ve zevkleri mutlaka farklılık gösterir. Bu verilen ayarlar kişiden kişiye göre beğeni değişikliği gösterebilir. Ama başlangıç için en iyi ayarlardır ve sizlere rehber olması amacıyla verildi. Siz bunların üzerinden kendi beğenilerinize göre değişiklik yapabilirsiniz. Önemli noktalardan birisi de “Eco Mode” u kapalı tutmak. Çünkü görüntü kalitesine çok etkisi vardır. Kapalı konumda bulundurmak size daha kaliteli bir görüntü sağlayacaktır. Bir sorun yaşamanız halinde LG 3D TV servisi elemanlarından yardım isteyebilirsiniz.

LG 3D TV’nizi aldıktan sonra mutlaka internete bağlanıp, sonrada ‘‘firmware update” yapmanızı tavsiye ederiz. 3D görüntü çözünürlüğünüzü arttıran bir işlemdir.

LG 3D TV Özellikleri