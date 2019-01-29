Şahane bir deneyim, olağan üstü görüntü kalitesi ve 3 boyutlu bir dünya. Bütün bunlardan kusursuz ve sorunsuz bir şekilde faydalanmak oldukça basit. Oluşabilecek her türlü arıza durumlarında televizyon keyfinizden mahrum kalmamak için kalıcı çözümlerimizi sizler için derledik.
Lg 3D TV Bakım Ve Onarım
3D kalitesini kesintisiz ve yüksek performanslı yaşamak istiyorsanız, televizyonunuza yılın belli aralıkları bakım yaptırmayı ihmal etmeyin. Bu sayede oluşabilecek arıza durumlarını önceden engellemiş ve önleminizi almış olursunuz.
Lg 3D Tv Ayarları
Lg 3D tv ayarları ile ilgili olarak en sık rastladığımız görüntü ayarları konusuyla ilgili. Aşağıdaki adımları ve önerilen rakamları kullanarak başlayabilirsiniz.
Sinema Modu İçin;
- Arka Işık: 40
- Kontrast: 85
- Parlaklık: 65
- Keskinlik: 55
- Renk: 55
- Ton:W50
- Dinamik Kontrast: Yüksek
- Dinamik Renk: Düşük
- Clear White: Yüksek
- Süper Çözünürlük: Kapalı
- MPEG Parazit Azaltma: Kapalı
- Gama: Yüksek
- Siyah Seviye: Düşük
- Gerçek Sinema: Açık
- Renk Gamı: Geniş
- Tru Motion: Yüksek
- Led Karartma (Local Dimming): Yüksek
TV Görüntü Ayarları için;
- Arka Işık: 95
- Kontrast: 100
- Parlaklık: 60
- Keskinlik: 65
- Renk: 60
- Ton: ortada
- Dinamik Kontrast: Yüksek
- Dinamik Renk: Yüksek
- Clear White: Yüksek
- Dış Yüzey Rengi: 0
- Gürültü Filitresi: Yüksek
- Süper Çözünürlük: Açık
- Mpeg Parazit Azaltılması: Yüksek
- Gama: Orta
- Siyah Seviye: Düşük
- Göz Koruması: Düşük
- Renk Gamı: Geniş
- Trumotion Yüksek
- Led Yerel Karartma: Yüksek
Lg 3D TV ayarları yaparken şunu unutmayın ki her insanın algı ve zevkleri mutlaka farklılık gösterir. Bu verilen ayarlar kişiden kişiye göre beğeni değişikliği gösterebilir. Ama başlangıç için en iyi ayarlardır ve sizlere rehber olması amacıyla verildi. Siz bunların üzerinden kendi beğenilerinize göre değişiklik yapabilirsiniz. Önemli noktalardan birisi de “Eco Mode” u kapalı tutmak. Çünkü görüntü kalitesine çok etkisi vardır. Kapalı konumda bulundurmak size daha kaliteli bir görüntü sağlayacaktır. Bir sorun yaşamanız halinde LG 3D TV servisi elemanlarından yardım isteyebilirsiniz.
LG 3D TV’nizi aldıktan sonra mutlaka internete bağlanıp, sonrada ‘‘firmware update” yapmanızı tavsiye ederiz. 3D görüntü çözünürlüğünüzü arttıran bir işlemdir.
LG 3D TV Özellikleri
- Smart share ile kolay içerik paylaşımı.
- Magic motion kumanda.
- Home Dashboard.
- Rahat sinema 3D gözlükleri.
- Müthiş görüntü kalitesi.
- Göz sağlığınızı düşünen gözlükler.
- Yeni nesil 3D TV.
- Sihirli kumanda uyumluluğu.
- 1080p kaynak girişi.
- AV giriş navigasyonu.
- Giriş etikitleme.
- Çocuk kilidi.
- Akıllı sensör.
- Akıllı enerji tasarrufu sistemi.