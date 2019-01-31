5G teknolojisi için altyapı çalışmaları dünya genelinde sürdüğünü biliyoruz. Şu an kullandığımız internet hızlarının çok üzerinde bir hız elimizin her an altında olacak. Ancak daha 5G ile henüz karşılaşmamışken Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, 6G için çoktan adımları atmaya başladığını duyurdu.

Samsung, Huawei, Xiaomi, LG ve diğer birçok akıllı telefon üreticisinin, daralan pazarı canlandırmak için birçok yenilik peşinde. Telefon satışlarını maksimum seviyede tutmak adına bu yıl 5G teknolojisini ön plana çıkaracağını bir çoğumuz duymuşuzdur. GSM operatörleri henüz bu teknolojiyi kullanıma sunmasa da, ilk 5G’li amiral gemisi için üreticiler bir yarış içerisinde.

Tabi, diğer yandan 6G teknolojisi için araştırma geliştirme çalışmaları devam ediyor. Son dönemde akıllı telefon sektöründe ciddi bir gerileme yaşayan LG’nin bu yeni teknolojiye liderlik etmek için çalışmalara başladığı duyurdu.