5G teknolojisi için altyapı çalışmaları dünya genelinde sürdüğünü biliyoruz. Şu an kullandığımız internet hızlarının çok üzerinde bir hız elimizin her an altında olacak. Ancak daha 5G ile henüz karşılaşmamışken Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, 6G için çoktan adımları atmaya başladığını duyurdu.
Samsung, Huawei, Xiaomi, LG ve diğer birçok akıllı telefon üreticisinin, daralan pazarı canlandırmak için birçok yenilik peşinde. Telefon satışlarını maksimum seviyede tutmak adına bu yıl 5G teknolojisini ön plana çıkaracağını bir çoğumuz duymuşuzdur. GSM operatörleri henüz bu teknolojiyi kullanıma sunmasa da, ilk 5G’li amiral gemisi için üreticiler bir yarış içerisinde.
Tabi, diğer yandan 6G teknolojisi için araştırma geliştirme çalışmaları devam ediyor. Son dönemde akıllı telefon sektöründe ciddi bir gerileme yaşayan LG’nin bu yeni teknolojiye liderlik etmek için çalışmalara başladığı duyurdu.
5G’ye göre ne gibi farklar sunacağını söylemek bugünden oldukça güç. Çünkü 5G’nin bile sınırlarını henüz tam anlamıyla bilmiyoruz ve büyük bir okyanus gibi keşfedilecek pek çok yönü olacak gibi gözüküyor.
LG 6G teknolojisi için çalışmalara başladı!
LG’nin 6G araştırma merkezi Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) bünyesinde açılırken, ekibin başına Cho Dong-ho getirildi. 2006 yılında kurulan KAIST, Kore ekonomisini harekete geçirmek için yeni teknolojilere yoğunlaşıyor.
LG yetkilileri henüz 5G’nin aktif hale gelerek yaygınlaşmadığının altını çizerken, aynı zamanda 5G’den 6G’ye geçişin yaklaşık 10 yıl süreceğini ifade ediyor. Bu nedenle LG’nin yaptığı çalışmaların meyvesini toplaması biraz uzun sürecek.
5G ve 6G’yi birbirine bağlayan yeni teknolojiler üzerinde ortak projeler geliştirecek olan bu ekibin ana hedefi, 6G’ye ilk geçişi yapmak ve özellikle otonom araçların önündeki gecikme süresi gibi engelleri kaldırmak.