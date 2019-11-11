LG Acapella Mix Yarışması Başladı!

LG Electronics tarafından gerçekleştirilen yeni bir yarışmayla firma, teknoloji severlere birbirinden güzel hediyeler veriyor. İlk olarak LG G4 akıllı telefon modeliyle yapılan Acapella Mix, şimdi birçok kişi için yarışma haline çevrildi. LG Acapella Mix yarışmasıyla birlikte katılımcılara televizyon, telefon ve sound bar hediye edilecek.

LG Acapella Mix Yarışmasına Nasıl Katılırım?

Yeni düzenlenen yarışma ile birlikte birbirinden güzel hediyeler sahiplerini bulacak. Firmanın müzik dalında başlattığı yarışma uzun bir süre devam edecek. Yarışmacıların yapması gereken tek şey ise jürinin beğenisini kazanacağı bir müzik ortaya çıkarmak olacak. Yarışma sonucunda bir kişiye LG WebOS Smart TV 43″, bir kişiye LG Q60 akıllı telefon ve bir kişiye de LG Bluetooth Sound Bar hediye edilecek.

Müziği kaydetmeniz için belirli karakterler kategoriler halinde sıralanıp alta yerleştirilmiş bulunuyor. Firmanın sağlamış olduğu figürler voices, melodi, beat ve Fx olarak 4 kategoriden oluşuyor. En fazla 8 karakter seçerek kulağınıza ve kazanacağınıza güvendiğiniz müziği oluşturabilirsiniz.

Katılım koşulları;