LG Acapella Mix Yarışması Başladı!

LG Electronics tarafından gerçekleştirilen yeni bir yarışmayla firma, teknoloji severlere birbirinden güzel hediyeler veriyor. İlk olarak LG G4 akıllı telefon modeliyle yapılan Acapella Mix, şimdi birçok kişi için yarışma haline çevrildi. LG Acapella Mix yarışmasıyla birlikte katılımcılara televizyon, telefon ve sound bar hediye edilecek.
LG Acapella Mix Yarışmasına Nasıl Katılırım?
Yeni düzenlenen yarışma ile birlikte birbirinden güzel hediyeler sahiplerini bulacak. Firmanın müzik dalında başlattığı yarışma uzun bir süre devam edecek. Yarışmacıların yapması gereken tek şey ise jürinin beğenisini kazanacağı bir müzik ortaya çıkarmak olacak. Yarışma sonucunda bir kişiye LG WebOS Smart TV 43″, bir kişiye LG Q60 akıllı telefon ve bir kişiye de LG Bluetooth Sound Bar hediye edilecek.
Müziği kaydetmeniz için belirli karakterler kategoriler halinde sıralanıp alta yerleştirilmiş bulunuyor. Firmanın sağlamış olduğu figürler voices, melodi, beat ve Fx olarak 4 kategoriden oluşuyor. En fazla 8 karakter seçerek kulağınıza ve kazanacağınıza güvendiğiniz müziği oluşturabilirsiniz.
Katılım koşulları;
- Her yarışmacı sadece bir kere katılabilir.
- Yapılan mix, sosyal medya uygulamalarından herhangi birinde paylaşılması gerekmektedir. Paylaşılan mix için #lgacapella hashtagi kullanılması şarttır.
- Katılımcılar, yarışmaya gerçek profilleriyle katılması zorunluluğu bulunmaktadır. Fake hesap ile katılım gerçekleştirenlerin ödülü yedek talihlilere verilecektir.
- Katılımcıların Türkiye vatandaşı olması ve 18 yaş ve üzeri olması zorunluluğu vardır.
- Yarışma tarihi 31.10.2019 itibarıyla başlamış olup firmanın vermiş olduğu bilgiye dayalı olarak 15.02.2020 tarihinde son bulacaktır.
- Katılımcılar arasında en iyi müziği yapanlar jüri tarafından belirlenecek.
- Kazanan talihlilere LG WebOS Smart TV 43″ televizyon, LG Q60 akıllı telefon ve LG Bluetooth Sound Bar hediye edilecek.
- Yarışmaya katılmak için lgacapella.com adresine girip müziğinizi şimdiden oluşturmaya başlayabilirsiniz.