LG Akıllı telefonlarında gizli menü yani Hidden Menü olarak da bilinen ve telefonun tüm gizli ayarlarına ulaşmamızı sağlayan bir menü bulunuyor. Bu menü ile telefonumuzda yazılımdan kaynaklı olarak bulunmayan tüm menülere ulaşabiliyoruz.

Şimdi sizlere LG akıllı telefonlarda kullanılan Hidden Menü kodlarını, bütün LG akıllı telefon modellerine göre aşağıda sırası ile anlatacağım.

LG G2 Hidden Menü Kodu

LG G2 için gizli menü kodları aşağıda yazılmıştır. Android Lolipop üzerinde bu kodları kullanabilirsiniz.

  • AT&T D800 = 3845#*800#
  • T-Mobile D801 = 3845#*801#
  • Europe (Türkiye) D802 = 3845#*802#
  • AT&T Canada D803 = 3845#*803#
  • Sprint D980 = 5689#*980#

LG G3  Hidden Menü Kodu

LG G3 Android 6.0 Marshmallow için Hidden Menü kodların’da  değişikliğe gitti. Daha kolay girilmesi için mi? bilinmez ama bu yöntem ile gizli menüye ulaşmak dahada kolaylaşıyor.

Android 5.0 Lolipop Hidden Menü Kodları

  • Europe (Türkiye) D855 = *#3845#*855#
  • AT&T D850 =  3845#*850#
  • Sprint D990 = 5689#*990#
  • T-Mobile D851 = 3845#*851#
  • Verizon Wireless = ##228378 (+ arama)

Android 6.0 Marshmallow Gizli Menü Kodları

Android 6.0 ile Hidden Menü kodları değişti. Yeni kodlar artık akılda daha kalıcı oldu.

*#LGMENÜ#*Model Numarası# (arama tuşları üzerinde bulunan harfleri kullanarak menüye girebilirsiniz)

  • Europe (Türkiye) D855 = *#546368#*855#
  • AT&T D850 = *#546368#*850#
  • Sprint D990 = *#546368#*990#
  • T-Mobile D851 = *#546368#*851#
  • Verizon Wireless = Bilinmiyor

LG G4 Hidden Menü Kodu

LG G4 Android Lolipop için 277634#*# yazmanız yeterli.

LG G4 Android Marshmallow Gizli Menü Kodları

  • Europe (Türkiye) H815 *#546368#*815#
  • Dual Sim H818p H818n *#546368#*818#
  • NA Versiyon H811 *#546368#*811#
  • AT & T LG H810  *#546368#*810#

LG G5 Hidden Menü Kodları

  • T-Mobile H830 = *#546368#*830#
  • Europe (Türkiye) H850 = *#546368#*850#
  • AT&T Mobile  H820 = *#546368#*820#
  • Spring Mobile H992 = 5689#*992#

LG V10 Hidden Menü Kodları

  • Europe (Türkiye) H960 = *#546368#*960#
  • T-Mobile H901 = *#546368#*901#
  • AT&T H900 = *#546368#*900#

LG V20 Hidden Menü Kodları

  • Europe (Türkiye) = *#546368#* (model)
  • T-Mobile = *#546368#* (model)
  • AT&T = *#546368#* (model)
  • Spring = *#546368#* (model)

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  • Zeynel abidin

    Hocam k8 lte android 6 kodlar işe yaramıyor bı yardıncı olursanız sevınırım

  • sercan

    Teşekkürler, çok faydalı oldu benim için g5 in ekranını test etmede

  • Akif

    Hocam kolay gelsin hidden menüde lcd yi test ettim gri renge gelice bildirim panelindeki simgeler gözüküyor bu normal mi ?

  • MO

    Sprint LS980 = 5689#*980# AÇILMİYOR.

    • MO

      CloudyG2_3.3 rom
      birde.*#*#4636#*#* açimiyor çözüm nedir

  • Burak Tun

    Arkadaşlar g3 6.0’da kodu yazıp hidden menüye giriyorum daha önce factory reset vardı,şimdi göremedim hangi seçeneğe girmem gerekiyor,yardım lütfen…

  • Adem bozkurt

    Merhaba lg g5 815 yurtdışı paralel ithalat cihazımı 6.0 yaptım ama hattım çekimi düştü hat gidip geliyor yardımcı olurmusunuz

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    • TC Devrim Doğan

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      • Telefonu Android 7.0’a güncelleyin. LG Bridge ile güncelleme yapabilirsiniz.