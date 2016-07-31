LG Akıllı telefonlarında gizli menü yani Hidden Menü olarak da bilinen ve telefonun tüm gizli ayarlarına ulaşmamızı sağlayan bir menü bulunuyor. Bu menü ile telefonumuzda yazılımdan kaynaklı olarak bulunmayan tüm menülere ulaşabiliyoruz.

Şimdi sizlere LG akıllı telefonlarda kullanılan Hidden Menü kodlarını, bütün LG akıllı telefon modellerine göre aşağıda sırası ile anlatacağım.

LG G2 Hidden Menü Kodu

LG G2 için gizli menü kodları aşağıda yazılmıştır. Android Lolipop üzerinde bu kodları kullanabilirsiniz.

AT&T D800 = 3845#*800#

= 3845#*800# T-Mobile D801 = 3845#*801#

= 3845#*801# Europe (Türkiye) D802 = 3845#*802#

= 3845#*802# AT&T Canada D803 = 3845#*803#

= 3845#*803# Sprint D980 = 5689#*980#

LG G3 Hidden Menü Kodu

LG G3 Android 6.0 Marshmallow için Hidden Menü kodların’da değişikliğe gitti. Daha kolay girilmesi için mi? bilinmez ama bu yöntem ile gizli menüye ulaşmak dahada kolaylaşıyor.

Android 5.0 Lolipop Hidden Menü Kodları

Europe (Türkiye) D855 = *#3845#*855#

= *#3845#*855# AT&T D850 = 3845#*850#

= 3845#*850# Sprint D990 = 5689#*990#

= 5689#*990# T-Mobile D851 = 3845#*851#

= 3845#*851# Verizon Wireless = ##228378 (+ arama)

Android 6.0 Marshmallow Gizli Menü Kodları

Android 6.0 ile Hidden Menü kodları değişti. Yeni kodlar artık akılda daha kalıcı oldu.

*#LGMENÜ#*Model Numarası# (arama tuşları üzerinde bulunan harfleri kullanarak menüye girebilirsiniz)

Europe (Türkiye) D855 = *#546368#*855#

= *#546368#*855# AT&T D850 = *#546368#*850#

= *#546368#*850# Sprint D990 = *#546368#*990#

= *#546368#*990# T-Mobile D851 = *#546368#*851#

= *#546368#*851# Verizon Wireless = Bilinmiyor

LG G4 Hidden Menü Kodu

LG G4 Android Lolipop için 277634#*# yazmanız yeterli.

LG G4 Android Marshmallow Gizli Menü Kodları

Europe (Türkiye) H815 *#546368#*815#

*#546368#*815# Dual Sim H818p H818n *#546368#*818#

*#546368#*818# NA Versiyon H811 *#546368#*811#

*#546368#*811# AT & T LG H810 *#546368#*810#

LG G5 Hidden Menü Kodları

T-Mobile H830 = *#546368#*830#

= *#546368#*830# Europe (Türkiye) H850 = *#546368#*850#

*#546368#*850# AT&T Mobile H820 = *#546368#*820#

= *#546368#*820# Spring Mobile H992 = 5689#*992#

LG V10 Hidden Menü Kodları

Europe (Türkiye) H960 = *#546368#*960#

= *#546368#*960# T-Mobile H901 = *#546368#*901#

= *#546368#*901# AT&T H900 = *#546368#*900#

LG V20 Hidden Menü Kodları