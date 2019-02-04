Hayatımıza giren çentikli ekran popülaritesi LG tarafından da sürdürülmeye devam ediliyor. Akıllı telefonlarda ekran/çerçeve oranı tarafında önemli rol oynayan çentikli ekranın tasarımı da kimi kullanıcıların beğenisini kimi kullanıcıların da eleştirisini alıyor. Firmanın ilerleyen dönemlerde tanıtacağı akıllı telefonlarında su damlası çentikli ekran tasarımını benimseyebileceği konuşulmaya başlandı. LG akıllı telefonlar, firmanın alacağı bir patentle bu tasarıma geçiş yapabilir.

LG Akıllı Telefonlar İçin Su Damlası Çentikli Ekran Dönemi Başlayabilir

İlk olarak Essential Phone ile karşımıza çıkan çentikli ekran tasarımı daha sonra iPhone X modeliyle yayıldı. Birçok kişinin Apple tarafından dünyaya yayıldığı düşünülse de ilk imzayı atan Essential firması olmuştu. Ayrıca bu firma, kendi akıllı telefonunda su damlası çentikli ekranı kullanan ilk firma ünvanını da aldı. Buna ek olarak Apple tarafında çentikli ekran kimliği benimsenerek “biz yaptık, biz yaydık” konumuna getirildi.

Tasarımsal olarak hoş ve eleştirel görüşleri üzerine alan çentikli ekranın LG akıllı telefonlar üzerinde de görüldüğü bilinmektedir. Güney Koreli ekibin bu çentiği farklı bir tasarım anlayışında sunmasıyla ilgili küçük bir sızıntı ortaya çıkarıldı. Bu sızıntıda LG‘nin kendi akıllı telefonlarında tıpkı Essential Phone gibi su damlası çentikli ekran tasarım anlayışını benimseyeceği belirtiliyor.

Bu tasarımın şu an için olmadığı, LG G8 ThinQ amiral gemisi modelin LG G7 ThinQ amiral gemisi model tasarım anlayışıyla geleceğinden anlamak mümkündür. Bunun haricinde MWC 2019 etkinliğinde görebileceğimiz LG V50 ThinQ 5G modelinin de aynı tasarım anlayışıyla tanıtılabileceği konuşulmaktadır. Firma, kendi akıllı telefonlarında su damlası çentikli ekran tasarımını “IFA 2019 etkinliğinde faaliyete geçirebilir.” düşünceleri şimdiden hafızalarda yer edinmeye başladı.

LG G8 ThinQ amiral gemisinin ekrana gömülü kamera ile gelecek olması ve Sound On Display teknolojisini barındıracak olması göz önüne alındığında ekran/çerçeve oranının %95 ve üzeri seviyede düşünülmesine yol açıyor. Bu düşünceyle su damlası çentikli ekranın amiral gemisi modellerde değil, orta ve diğer segmentlerde tanıtılacak akıllı telefonlarda gelebileceği gündeme yansıyor.

Siz su damlası çentikli ekran tasarımıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce çentikli ekran mı yoksa tam ekran mı?