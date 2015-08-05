Telefonunuza yaptığınız bir güncellemeden sonra telefonun herhangi bir sistem dosyası zarar görebilir ya da eğer telefonunuz root’lu ise yapacağınız bazı işlemler herhangi bir sistem dosyasına zarar verebilir. Eğer sistem dosyalarınız’dan biri zarar görürse telefonunuzda bazı sorunlar meydana gelebilir (donma, kasma, aşırı ısınma, kendi kendine reset atma vs. gibi) bu sorunlardan “Hard Reset” dediğimiz format atma işlemiyle kurtulamazsınız bu tür durumlardan Flashtool ile telefonunuza LG tarafından sağlanan orijinal yazılımını tekrar yükleyerek kurtulabilirsiniz.

  Peki Flashtool sadece telefonunuzda bir sorun olduğunda mı işe yarar? Tabii ki hayır.

Telefonunuza gelen güncelleme henüz ülkenize dağıtılmaya başlanmadıysa Flashtool ile o güncellemeyi telefonunuza yükleyebilir ya da telefonunuza gelen güncellemeden memnun değilseniz yine Flashtool ile eski sürüme geri dönebilirsiniz.

  Flashtool Dosyalar ve İndirmeler

  Telefon modelinize göre buradan uygun .kdz dosyasını bilgisayarınıza indiriniz.

  Bilgisayarınıza LG Mobile Support Tool programını ve telefonunuzun USB Driverlarını yülemelisiniz.

  Flashtool programını bu adresten bilgisayarınıza indirin ve herhangi bir klasöre çıkartın

  LG Flashtool ile Stock Rom Yükleme Rehberi

Öncelikle telefonunuz kapatıp ses açma tuşuna basılı tutarak bilgisayarınıza bağlayın. Telefon ekranına “Download Mode” yazısı gelmelidir. Eğer ses açma işe yaramadıysa aynı işlemi ses kısma tuşuyla deneyin.

  1. LG Flashtool programını açın ve aşağıdaki fotoğraftaki gibi ayarlayın.
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  2. “Select KDZ file” kısmının yanındaki klasör simgesine tıklayın ve indirdiğiniz .kdz dosyasını bulup “Aç” butonuna tıklayın. LG Flashtool programı alttaki fotoğraftaki gibi olacaktır.
    2Şimdi bir seçim yapmalısınız “Normal Flash” mı yoksa “CSE Flash” mı? Aralarındaki fark şudur: “Normal Flash” telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmez sadece sistem yükseltmesi yapar, “CSE Flash” ise telefonunuzdaki tüm dosyaları silerek temiz bir kurulum yapar. Eğer Android sürümünüzü düşürecekseniz kesinlikle “CSE Flash” yapmalısınız ama eğer Android sürümünüzü yükseltme işlemi yapacaksanız “Normal Flash” seçeneğini kullanabilirsiniz.
  3. Karşınıza gelen bu ekrandan sadece “START” butonuna tıklayın.
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  4. Son olarak gelecek olan bu ekrandan da hiçbir değişiklik yapmadan “OK” butonuna tıklayın.
    4OK” butonuna tıkladıktan sonra bilgisayarınızda LG Mobile Suppot Tool uygulaması otomatik olarak açılacak ve yüklemeniz de LG Mobile Support Tool‘dan başlayacaktır. LG Mobile Support Tool yüklemeyi bitirdiğinde telefonunuzu bilgisayardan çekebilirsiniz. *Yeni işletim sisteminizi güle güle kullanın.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız sorunun ekran görüntüsüyle beraber sorununuzu paylaşırsanız çözümü daha kolay olacaktır.

UYARI: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.

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LGDestek.NET | Android & Teknoloji haberleri editörü.

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  • Mustafa

    S.a kardesim G3de stock 6.0 kuruluda suan Cwm Root nasil atarm kingrootdan attim rot telefoni acip kapayinca gidio ?

    • Zafer AVKIRAN

      Telefonunuz halen açılıyorsa 6.0 root yoluna gitmeyin şuan 6.0 ile ilgili bir çalışma yok bekleyin.

  • Mehmet yılmaz

    Göze alıyorum o sorun değil de o listede benim telefonun ROMU yok.

    • Ömer Can Ecer

      d850PR mi sürümünüz?

      • Mehmet yılmaz

        Valla işte at T olan onu nasıl öğreniriz

      • Ömer Can Ecer

        ayarlar-hakkında kısmından ya da bataryanın altından tam olarak model kodunuzu öğrenin

  • Mehmet yılmaz

    Selam ben d850 kullanıcısıyım onun romlarını bulamadım yardımcı olursanız sevinirim.

    • Ömer Can Ecer

      buradan imei numaranız ile arama yaparak en son sürüme ulaşabilirsiniz.
      http://lg-phone-firmware.com/index.php?firmware=1

      • Mehmet yılmaz

        Ömer kardeş benimki yurt dışından gelme farklı bi imei atılmış dediğini telefonun arkasındaki imei ile yaptım ama çıkmadı bir şey. Başka bir yolu yok mu?

      • Ömer Can Ecer

        kopya imei kullanıyorsan bu işlemden sonra imei’n silinebilir. bu riski göze alıyorsan bu işe giriş.

  • hilmi

    üstad paylaşım çok güzel olmuş yorumlarıda okudum üşenmeyip hepsine cevap vermişsiniz valla takdir ettim.

    • Ömer Can Ecer

      Teşekkürler, begenmenize sevindim 🙂

  • Ali

    MERHABA,
    tELEFONUM LG G2 D802TR
    KENDİSİNE LG MOBİLE SUPPORT TOOL YARDIMIYLA LOLLİPOP 5.02’Yİ KURDUM.
    MEMNUN KALMADIM. KİT KAT’A DÖNMEK İSTEDİM. YUKARIDAKİ Açıklamaları sırayla takip ettim,
    ancak ne yaptıysam %2’de kaldı ve kabloyu çıkarın bataryayı sökün-takın ses+ tuşuna basılı kablo takın vs. şeklindeki açıklama karşıma geliyor sürekli.
    hasılı %2’den ileriye gidemiyorum.
    not: telefon lg türkiye garantili(bitmek üzere), türkiye romu kurulu
    not: 3 tane root yöntemi denedim ki ilki firmware update benzer yöntemdi.
    diğerleri tovel root ve
    stump root’tu
    programların açıklamasında root’un başarısız olduğu yazıyordu.
    çözüm???
    şimdiden teşekkürler

    • Ali

      Telefona kurmak istediğim rom almanya romu bu arada.

      • Ömer Can Ecer

        önce bunu deneyip ardından yüklemeyi tekrar yapın http://lgdestek.net/lg-flashtool-driver-sorunu-cozumu/

      • Ali

        *ilginiz için teşekkürler…
        maalesef yine olmadı
        Telefon şifreli, pc deepfrezli ilgisi var mıdır?
        bir de firmware update modunda aygıt başlatılamıyor hatası alıyorum.
        Pcnin aygıt yöneticisinden bakınca.

      • Ömer Can Ecer

        doğru driverları yüklediğinizden emin olun, birde telefon açıkken bilgisayara bağlayıp aygıt yöneticisinden sürücüleri bul seçeneğini kullanın ve windows eksik driverları yükledikten sonra tekrar deneyin. bu sorun driver sorunu elbet bir şekilde çözülür.

      • ugur gulcakır

        alı hocam aynı sorun ben de var..bu formda anlatılan her şeyı yaptım lakın sorunu cozemedım. butun suruculerı defalarca yukledım kaldırdım ama download modda drıver hatasını cozemıyorum..eger bır sekılde cozersenız lutfen e postama mesaj atarmısınız… (gulcakır_u@ıbu.edu.tr)

  • resul

    oldu kardesım cok tesekkur ederım telefon mukemmel oldu cok sagol 🙂

  • Resul yldrn

    Telefonum lg g3 D855 ama yurdısı oldugu ıcın ımeı attırdım flastool ıle andoroıd 6.0 a yulseltebılırmıyım

    • Ömer Can Ecer

      kopya imeiye zarar verebilir. tekrar imei attırmak zorunda kalabilirsiniz

  • erkan

    hocam flash tools da versiyon yazan yere sw sürümünü mü yazmamız lazım

    • Ömer Can Ecer

      hayır. kdz’yi seçince otomatik dolar orası

  • BAY Fe

    İyi GUNLEr KOLAy GELSIn. BENDE G3 MODELINi Aldım YURt DISINDAn GLMe FARKLI BIR IMEi YUKLu Ve FARKLI BIr ROm. Merak ETTIGIm SEy Su CPu Z PROGRAMi ILe BAKTIGIMDa TELEFONa D850 OLARAK GORUNUYOr AMa TELEFONUn ARKASINDA(BATARYANIn ALTINDa) D855 OLARAK GORUNUYOR. VE TURKCELL TELEFONA 4.5GILe Uyumlu DEĞİL DIYOR. Stok ROM KURSAm Bu BAHSETTIGIm PROBLEMLEr Düzelir Mi ACABA?

    • Ömer Can Ecer

      iyi akşamlar, bataryanın altındaki değer doğrudur. cpu z bazen sorun çıkartabiliyor. telefonunuzda türkiye romu yüklü olmadığından veriyordur bu hatayı.

      • bay fe

        yalnız telin kendisine ve diğer denedigim her programda d850 olarak görünüyor. ve öğrendiğim kadarıyla bu iki modelin romları birbirine uymuyor. teli brick etmekten korktuğum için rom yüklemedim ama kitkatta kalma ta istemiyorum. telin modelini kesin olarak öğrenebileceğim bir yöntem yok mu acaba? çünkü bu romlar gerçekten birbirine uymuyorsa d855e d85o kurulamıyor olması gerekir ama bunda yüklü ana kartı vb değiştirlmiş olmasından çekiniyorum 🙁

  • Selçuk Acar

    Kolay gelsin lg g2 d802 telefonum mevcut 5.0.2 sürümüne rom yükledim fakat dokunmatikte ve sim kart okumasında sorun var nasıl çözebilirim .Teşekkürler

    • Ömer Can Ecer

      merhaba, sim kart okumadaki sorun büyük olasılıkla farklı bir ülkenin romunu kurduğunuz için olabilir. türkiye romunu kurarsanız sorun olacağnı düşünmüyorum.

  • Mehmet

    Merhaba, LG G4 KULLANICI OLARAK LG BRIDGE İLE ANDROID 6’YA GÜNCELLEME YAPTIM. ŞİMDİ İSE ANDROID 5.1’E DÖNMEK İSTİYORUM ANCAK FLASH TOOL İLE SÜREKLİ %9 DA HATA İLE KARŞILAŞIYORUM. UPGRADE STOPPED DUE TO AN ERROR YAZISI ALTINDA İŞLEMİ YENİDEN DENEMEMİ İSTİYOR ANCAK BİR ÇÖZÜM BULAMADIM. KONU HAKKINDA BİLGİSİ OLAN VAR MI?

  • onur

    ömer can kardeş lg g4 telefond v10d lolipop 5.1 yüklü. bu telefona kitkat rom yükleme şansımız yokmu?

    • Ömer Can Ecer

      malesef hayır. G4 5.1.1 lollipop ile geldi o yüzden stock olarak en az lollipopa düşürebilirsin.

  • lgd802

    merHAba, lg g2 32 gb telefonunm var, kitkattan jelly bean’a dönüş yapmak için yazınızdaki gibi cse flash yaptım fakat ekranda hiç bir şey gorunmuyor ve ekran hep çizgi çizgi oldu nasıl duzeltecez ? yardım edin lütfen

    • Ömer Can Ecer

      oluşan sorunun fotoğrafını da paylaşırsanız yardımı daha kolay olacaktır

  • MUHAMMET

    CYANOGENMODC İŞLETİM SİSTEMİMİ STOK ROMA CEVİRMEK İSTİYORUM
    LG P705 MODEL TELEFON YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

  • mehmet

    lg g3 32gb telefonum google iyileştirme yaması alırken cihaz köklemede hatalı uyarısı veriyor.pc suitle güncellesem sorun olurmu yada flash tool ile …yardımlarınız icin şimdiden tşk…

    • Cihazınıza çakma imei atmadıysamız hiç bir şey olmaz güncelleyebilirsiniz.

  • Sertaç ÖZDEMİR

    LG G3 CİHAZA FACEBOOK YÜKLEYEMİYORUM. HATA KODU:-504 VERMEKTE.. HARD RESET ATTIM GENE OLMADI SERVİSE GÖTÜRDÜM ONLARDA HERHALDE HARD RESET ATMIŞLAR GENE OLMADI. HATTA TELEFONDAN GOOGLE PLAY VERİLERİNİ SİLDİM ODA İŞE YARAMADIM. YARDIMLARINIZ BEKLİYORUM.

    • FACEBOOK UYGULAMASININ INTERNETTEN APK DOSYASINI INDIRIP KURUN.

  • Recep kara

    Lg G3. Telefonum son google iyileştirme yamasından yüklendikten sonra rehberi açıp birisini aradığımda karşı tarafta konuşurken konuşma yapmıyor kesiliyor bunu önlemek için ne yapmam gerektiğini öğretirseniz sevinirim teşekkürler

  • Ömer Can Ecer
  • Mustafa Genç

    ne yaptımsa olmadı driverler hepsi kurulu cihazı windows görüyor. ama flashtool 2014 programında sw yükleme ekranında yüzde 2 de takılı kalıyor ve yeniden download mode yapın diyor.

  • Ahmet Sinan Fıçıcı

    Telefonu güncelledim ama kendi kendine kapanıyor

    • Ömer Can Ecer

      hangi sürümden hangi sürüme geçtiniz? biraz daha açıklayıcı anlatın lütfen

  • Ömer Can Ecer

    öncelikle telefon rootlu şekilde güncellenmez. güncelleme yaptığınızda root yetkisini kaybedersiniz. evet bu yöntemle telefonunuzu güncelleyebilirsiniz.

  • Hakan Yılmaz

    G2 kullanıyorum telefon kitkatta iken rootladım daha sonra pcsuite ile lollipopa güncelledim fakat telefon rootlu şekilde guncellendıgı ıcın şuan telefone guncelleme yüklenmiyor err verıyor telefonu bu yöntem ile tekrar güncelleme yüklenebilir hale getirebilirmiyim ?

    Birde bu işlemi yapınca root gider mi ?

  • cem

    merhaba lg g4 telefonumu aldığımda hong kong rom yüklü olarak geldi …. acaba biz bunun üstüne direk stock Türkiye romu yükleye bilir miyiz yada polonya romu … yani eskiden samsung s4 telefonuma istediğim ülkenin resmi olan romunu sammobile den indirip odin ile yükleye biliyordum. lg g4 de de böyle bir şansımız var mı ? ve diyelim türkiye romunu kendim yükledim sonrasında çıkan ota güncellemerini telefon otomatik alırmı ? samsung kullanırken bunlarla ilgili problem yoktu şimdi lg de aynı şekildemidir acaba yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler

    • Ömer Can Ecer

      telefonun model koduna uygun olan her yüklemeyi yapabilirsiniz.

    • gurkan baris

      Siz turkıye romu yukleyebıldınız mı bende de aynı prob. var

  • ismail

    abi benm lg g2 16 gb lolipop yaptım sonra kitkata dönüştürmek için http://csmgdl.LGmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW040995432109876543213/D802TR20C_00.kdz bu linki indirdim olmuyo en sona geliyorum %5 de kalıp hata veriyo yanlış mı indirdim acaba hata nerde oldu

    • Ömer Can Ecer

      6UR/TURKEY ile başlayan romu indirmelisiniz GB için. genellikle driver sorunundan kaynaklanır bu hata hatanın ekran görüntüsünü paylaşırsanız çözümü daha kolay olacaktır

  • ismail

    paylaşım şahane olmuş ilginde çok iyi teşekkürler

    • Ömer Can Ecer

      Rica ederim 🙂 işinize yaradıysa ne mutlu bize.

  • Birkan

    Ben yarın 4.4.2 yapacağım tekrardan ama elektrikler çok sık kesiliyor. Yüklenirken elektirkler giderse telefona ne olur?

    • Ömer Can Ecer

      Bazı yüzdelerde kesilirse yükleme birşey olmaz ya eski sürümde yada yeni sürümde açılır ama bazı yüzdelerde telefon brick olur. Ve telefon brick olursa da aynı işlemi tekrar yapabilirsin.

  • Birkan

    Onuda deneyeceğim. Peki 4.4.2 ye çevirirsem imei gitmez değil mi?

    • Ömer Can Ecer

      Hayır anakart değişmeden yada kopyalanmadan imei değilmez

  • Birkan

    Adımların hepsini eksiksiz yaptım. Download mode da aldım. Start verdikten sonra açılan ilk pencerede takılıyor. Telefon bağlı ama pc görüyor telefonu.

    • Ömer Can Ecer

      Başka bir kablo kullanmayı denediniz mi?

  • Bİrkan

    Bende g3 var. android i 5.0 dan 4.4.2 ye düşüreceğim. dediğiniz tüm adımları yaptım. cse flash ı falan seçip start verdim ama flashtoold programı açılıyor ve sanırım telefon hakkında bilgi toplarken hata veriyor. hata bu: http://i.hizliresim.com/oZd6Po.png

    • Ömer Can Ecer

      Telefonunuzun driverları eksik olabilir, telefonunuz bilgisayara bağlı değilken lg mobile support toolu açın sol taraftan sürücüleri yükle yada driverları yükle butonuna basın gelecek olan ekrandan telefon modelinizi seçin ve ilerleyin. Önünüze 3 yada 4 defa bir pencere çıkacak, çıkan pencerelerdeki yükleme dosyalarını elle yükleyin ve işlem bitince tekrar deneyin. Olması gerekir

      • Birkan

        Driverı kurdum olmadı. Hatta sildim sonra yine yükledim. Aynı hatayı yine verdi

      • Ömer Can Ecer

        Telefonu download modeda bağlamayı atlıyor olabilirsiniz eğer telefonu download modeda bağladığınızdan eminseniz Başka bir kablo veya başka bir usb portu deneyin hatada bilgisayarınız telefonunuzu bulamadığını söylüyor.

  • Emirhan kurtulus

    Merhaba telefona root attiktan sonra bu islemi uygulasak garantiye tekrar girermi

    • Ömer Can Ecer

      evet garantiye tekrar girer ama root’tan daha basit bir şekilde kurtulabilirsin. Google Play’den SuperSu uygulamasını indirip ayarlarından Unroot seçeneğinden root’u kaldırabilirsin.

      • deniz bayrak

        PARALEL İTHALAT G2 32 GB GÜNCELLEMEDEN SONRA DOKUNMATİK DUZGUN CALIŞMIYOR HİÇ BİR İŞLEM YAPAMIYORUM

      • Ömer Can Ecer

        3845#*802# yapıp update touch frimware yaparsanız düzelecektir

      • serdar

        paralel ithalat lg g2 d 802 32gb var elimde lollipop kurduktan sonra dokunmatik kafayı yedi bastığım yerden başka yerleri algılıyor tek parmakla dokunuyorum ama 4 farklı yere dokunmuş gibi algılıyor

      • Ömer Can Ecer

        3845#*802# yaparak ayarlar kısmından update touch frimware yapın. ardından telefonu yeniden başlatın. eğer çözüm olmazsa cse flash yaparak lollipop romunu tekrar kurmayı deneyin.

    • selim

      Ya yORUM Yerini bulamadım kb. 4.4.2 yazılım 5.0 yapmak istiyom.flash tool hariç heryolu denedim olmuyor yardım edermisinız flsh tooldan yapsam olurmu ??? sımdıden ellerinize sağlık 🙂

 
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