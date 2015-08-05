Telefonunuza yaptığınız bir güncellemeden sonra telefonun herhangi bir sistem dosyası zarar görebilir ya da eğer telefonunuz root’lu ise yapacağınız bazı işlemler herhangi bir sistem dosyasına zarar verebilir. Eğer sistem dosyalarınız’dan biri zarar görürse telefonunuzda bazı sorunlar meydana gelebilir (donma, kasma, aşırı ısınma, kendi kendine reset atma vs. gibi) bu sorunlardan “Hard Reset” dediğimiz format atma işlemiyle kurtulamazsınız bu tür durumlardan Flashtool ile telefonunuza LG tarafından sağlanan orijinal yazılımını tekrar yükleyerek kurtulabilirsiniz.

Peki Flashtool sadece telefonunuzda bir sorun olduğunda mı işe yarar? Tabii ki hayır.

Telefonunuza gelen güncelleme henüz ülkenize dağıtılmaya başlanmadıysa Flashtool ile o güncellemeyi telefonunuza yükleyebilir ya da telefonunuza gelen güncellemeden memnun değilseniz yine Flashtool ile eski sürüme geri dönebilirsiniz.

Flashtool Dosyalar ve İndirmeler

Telefon modelinize göre buradan uygun .kdz dosyasını bilgisayarınıza indiriniz.

Bilgisayarınıza LG Mobile Support Tool programını ve telefonunuzun USB Driverlarını yülemelisiniz.

Flashtool programını bu adresten bilgisayarınıza indirin ve herhangi bir klasöre çıkartın

LG Flashtool ile Stock Rom Yükleme Rehberi

Öncelikle telefonunuz kapatıp ses açma tuşuna basılı tutarak bilgisayarınıza bağlayın. Telefon ekranına “Download Mode” yazısı gelmelidir. Eğer ses açma işe yaramadıysa aynı işlemi ses kısma tuşuyla deneyin.

LG Flashtool programını açın ve aşağıdaki fotoğraftaki gibi ayarlayın.

“Select KDZ file” kısmının yanındaki klasör simgesine tıklayın ve indirdiğiniz .kdz dosyasını bulup “Aç” butonuna tıklayın. LG Flashtool programı alttaki fotoğraftaki gibi olacaktır.

Şimdi bir seçim yapmalısınız “Normal Flash” mı yoksa “CSE Flash” mı? Aralarındaki fark şudur: “Normal Flash” telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmez sadece sistem yükseltmesi yapar, “CSE Flash” ise telefonunuzdaki tüm dosyaları silerek temiz bir kurulum yapar. Eğer Android sürümünüzü düşürecekseniz kesinlikle “CSE Flash” yapmalısınız ama eğer Android sürümünüzü yükseltme işlemi yapacaksanız “Normal Flash” seçeneğini kullanabilirsiniz. Karşınıza gelen bu ekrandan sadece “START” butonuna tıklayın.

Son olarak gelecek olan bu ekrandan da hiçbir değişiklik yapmadan “OK” butonuna tıklayın.

“OK” butonuna tıkladıktan sonra bilgisayarınızda LG Mobile Suppot Tool uygulaması otomatik olarak açılacak ve yüklemeniz de LG Mobile Support Tool‘dan başlayacaktır. LG Mobile Support Tool yüklemeyi bitirdiğinde telefonunuzu bilgisayardan çekebilirsiniz. *Yeni işletim sisteminizi güle güle kullanın.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız sorunun ekran görüntüsüyle beraber sorununuzu paylaşırsanız çözümü daha kolay olacaktır.

UYARI: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.