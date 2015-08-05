Telefonunuza yaptığınız bir güncellemeden sonra telefonun herhangi bir sistem dosyası zarar görebilir ya da eğer telefonunuz root’lu ise yapacağınız bazı işlemler herhangi bir sistem dosyasına zarar verebilir. Eğer sistem dosyalarınız’dan biri zarar görürse telefonunuzda bazı sorunlar meydana gelebilir (donma, kasma, aşırı ısınma, kendi kendine reset atma vs. gibi) bu sorunlardan “Hard Reset” dediğimiz format atma işlemiyle kurtulamazsınız bu tür durumlardan Flashtool ile telefonunuza LG tarafından sağlanan orijinal yazılımını tekrar yükleyerek kurtulabilirsiniz.

  Peki Flashtool sadece telefonunuzda bir sorun olduğunda mı işe yarar? Tabii ki hayır.

Telefonunuza gelen güncelleme henüz ülkenize dağıtılmaya başlanmadıysa Flashtool ile o güncellemeyi telefonunuza yükleyebilir ya da telefonunuza gelen güncellemeden memnun değilseniz yine Flashtool ile eski sürüme geri dönebilirsiniz.

  Flashtool Dosyalar ve İndirmeler

  Telefon modelinize göre buradan uygun .kdz dosyasını bilgisayarınıza indiriniz.

  Bilgisayarınıza LG Mobile Support Tool programını ve telefonunuzun USB Driverlarını yülemelisiniz.

  Flashtool programını bu adresten bilgisayarınıza indirin ve herhangi bir klasöre çıkartın

  LG Flashtool ile Stock Rom Yükleme Rehberi

Öncelikle telefonunuz kapatıp ses açma tuşuna basılı tutarak bilgisayarınıza bağlayın. Telefon ekranına “Download Mode” yazısı gelmelidir. Eğer ses açma işe yaramadıysa aynı işlemi ses kısma tuşuyla deneyin.

  1. LG Flash tool programını açın ve aşağıdaki fotoğraftaki gibi ayarlayın.
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  2. “Select KDZ file” kısmının yanındaki klasör simgesine tıklayın ve indirdiğiniz .kdz dosyasını bulup “Aç” butonuna tıklayın. LG Flashtool programı alttaki fotoğraftaki gibi olacaktır.
    2Şimdi bir seçim yapmalısınız “Normal Flash” mı yoksa “CSE Flash” mı? Aralarındaki fark şudur: “Normal Flash” telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmez sadece sistem yükseltmesi yapar, “CSE Flash” ise telefonunuzdaki tüm dosyaları silerek temiz bir kurulum yapar. Eğer Android sürümünüzü düşürecekseniz kesinlikle “CSE Flash” yapmalısınız ama eğer Android sürümünüzü yükseltme işlemi yapacaksanız “Normal Flash” seçeneğini kullanabilirsiniz.
  3. Karşınıza gelen bu ekrandan sadece “START” butonuna tıklayın.
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  4. Son olarak gelecek olan bu ekrandan da hiçbir değişiklik yapmadan “OK” butonuna tıklayın.
    4OK” butonuna tıkladıktan sonra bilgisayarınızda LG Mobile Suppot Tool uygulaması otomatik olarak açılacak ve yüklemeniz de LG Mobile Support Tool‘dan başlayacaktır. LG Mobile Support Tool yüklemeyi bitirdiğinde telefonunuzu bilgisayardan çekebilirsiniz. *Yeni işletim sisteminizi güle güle kullanın.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız sorunun ekran görüntüsüyle beraber sorununuzu paylaşırsanız çözümü daha kolay olacaktır.

UYARI: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.

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  • Adem Şahin

    Merhaba ,

    LG G4 H815P model telefonum var. Telefondaki imei başka bir cihazıma ait imei yani imei çakılı durumda. Telefonda şu an 5.1 var. Flashtool ile yazılım yüklersem imei uçar mı ya da uçmaması için nelere dikkat etmem gerekiyor. Orjinal 6.0 güncellemesini yüklemek istiyorum. OTA üzerinden güncelleme almıyor.

    • İmei silinme riski vardır. Silinirse yeniden imei atmanız gerekmektedir.

  • Azad
  • Mehmet Emre

    lg v10 h960 tr var Flashtool den kdz yüklemeye çalışıyorum bütün dediklerinizi harfiyen yapıyorum ama olmuyor telefonda yeşil ışık yanmıyor gerekli pc denmi kaynaklanıyor teldenmi

    • LG V10 modeli için Flash Tool değil, LG UP programı kullanılmalıdır.

  • Zehra Gül Tekin

    wait until … de takıl kaldı düzelmedi de

  • paul fearless

    SLM İYİ GÜNLER LG G2 D802 Yi V30d – 16GB ile Android 5.0.2 Lolipop yükselttim ama herşeyin düzgün çalışmasına rağmen telefonumdan ses gelmiyor yardımcı olabilirmisiniz acaba…

  • Abdurrahman

    selamlar yardımcı olursanız acil bir şekilde çok memnun olurum bende LG G2 var yurtdışı yolu ile ithal yazıyor kayıtlı yani rom atmak istiyorum download moda alıp indirdiğim şu iki romu deniyorum India KitKat D802T20A_00 ve D80230d_00 bu iki romu denediğimde flash tool programını kullanıyorum gerekli şeyleri kurdum driver vs. flash tool ekranında %15 den sonra ekranımda cancel retry hatası alıyorum ilerlemiyor. Telefonda aşağıdaki hataları alıyorum. Lütfen Yardımcı olun. Teşekkürler.
    usb_read() transection failed
    fastboot:opps
    fastboot:processing command
    -reset-
    ep1/out FAİL nfo=40 pg0=f908700

  • Abdurrahman

    selamlar yardımcı olursanız acil bir şekilde çok memnun olurum bende LG G2 var yurtdışı yolu ile ithal yazıyor kayıtlı yani rom atmak istiyorum download moda alıp indirdiğim şu iki romu deniyorum India KitKat D802T20A_00 ve D80230d_00 bu iki romu denediğimde flash tool programını kullanıyorum gerekli şeyleri kurdum driver vs. flash tool ekranında %15 den sonra ekranımda cancel retry hatası alıyorum ilerlemiyor. Telefonda aşağıdaki hataları alıyorum. Lütfen Yardımcı olun. Teşekkürler.
    usb_read() transection failed
    fastboot:opps
    fastboot:processing command
    -reset-
    ep1/out FAİL nfo=40 pg0=f908700

  • Abdurrahman

    selamlar yardımcı olursanız acil bir şekilde çok memnun olurum bende LG G2 var yurtdışı yolu ile ithal yazıyor kayıtlı yani rom atmak istiyorum download moda alıp indirdiğim şu iki romu deniyorum India KitKat D802T20A_00 ve D80230d_00 bu iki romu denediğimde flash tool programını kullanıyorum gerekli şeyleri kurdum driver vs. flash tool ekranında %15 den sonra ekranımda cancel retry hatası alıyorum ilerlemiyor. Telefonda aşağıdaki hataları alıyorum. Lütfen Yardımcı olun. Teşekkürler.
    usb_read() transection failed
    fastboot:opps
    fastboot:processing command
    -reset-
    ep1/out FAİL nfo=40 pg0=f908700

  • Abdurrahman

    selamlar yardımcı olursanız acil bir şekilde çok memnun olurum bende LG G2 var yurtdışı yolu ile ithal yazıyor kayıtlı yani rom atmak istiyorum download moda alıp indirdiğim şu iki romu deniyorum India KitKat D802T20A_00 ve D80230d_00 bu iki romu denediğimde flash tool programını kullanıyorum gerekli şeyleri kurdum driver vs. flash tool ekranında %15 den sonra ekranımda cancel retry hatası alıyorum ilerlemiyor. Telefonda aşağıdaki hataları alıyorum. Lütfen Yardımcı olun. Teşekkürler.
    usb_read() transection failed
    fastboot:opps
    fastboot:processing command
    -reset-
    ep1/out FAİL nfo=40 pg0=f908700

  • resul

    selamlar telefonum lg logosunda kaldı rom atmıstım lg logosunda kalıp tekrar baslıyor yardım edersenız sevınırım

    • Telefon soft brick olmuş. Telefonu kapatıp download moda alın ve lg flash tool ya da lg up ile kdz yazılımı atın.

  • Hüseyin Rıza Kapar

    lütfen yardıma ihtiyacım var bi el atıverin

  • Kadir Yüksel

    Hocam security error diyor. Orjinal romu yükleyemiyorum Linkler ölmüş lütfen yardım et

  • i@lgdestek.net mail adresi ile iletisime gecermisiniz.

  • FATİH

    ACİL BANA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ. FLASHTOL İLE GÜNCELLEME YAPARKEN HATALAR ALDI SONRA KAPANDI TELEFON ŞİMDİ LG EKRANINDA KALIYOR DOWNLOAD MODA ALSAM DA TEKRAR FLASHTOOL İLE ATMAYA ÇALIŞTIĞIMDA TELEFON BAĞLANTISI YOK DİYOR.

    • Telefon modelinize göre siteden uygun kdz dosyasını indirip. LG UP programı ile yukleme yaparmısınız.

  • Furkan Görür

    beyler ben lgup ile lollipopa dönerken telefon brick oldu sanırım firmware update ekranında kalıyor restart yaptığımda yine aynı ekran geliyor kafayı yicem flash tool üzerinden ve lg up üzerinden hatalar veriyor napmalıyım yardım edin

    • mehmet Yıldırım

      bndede aynısı oldu cozebıldınmı

      • murat efe

        bendede aynısı oldu peki sen çözebildin mi

  • Adem Böget

    kdz indiremiyorum linki tıklayınca öyle kalıyor inmiyor

    • Ahmet Dizdar

      LG’nin firmware sitesindeki sunucularından dolayı oluşan bir sorun olduğu için çoğu kişi indirme yapamıyor. İndirme araçlarından tavisyem IDM’dir. Bu programla birlikte kdz’nin indirme URL’sini kopyalayıp indirme yapabilirsiniz.

  • Adem Böget

    3 adım start dedikten sonra akran kayboluyor. 4 adımdaki ekran gelmiyor

  • onur

    kardeş h850tr cihaza uygun kdz yüklerken hata aldım cihaz açılmıyor download modunda kalıyor. frimare update yazıyor sadece. nasıl düzelticez

    • Furkan Görür

      aynı sorundan muzdaribim bende

  • serkan

    arkadaşlar bende stock rom yüklemek istedim dediğiniz bütün hatalarla karşılaştım açıkcası bendede aynı hataları alıyorum akşam akşam çıldırmak üzereyim katil olacam

  • Tugay

    g3 rom atarken yüzde 10 takılı kalıyor telefon ekranında hiç bir ilerleme olmuyor zaten yüzde 0 da kalıyor oda

  • ilker

    bende burdaki linklern hiçbrnden indirme işlemi yapamıyorum telefonum d682tr açılırken error:boot certification verfication -1 hatası veriyor kapanıyor telefon bu sorun var

  • enis

    do you wish to cancel the lg mobile phone s/w upgrade Şu hatayı veriyor yüklerken biri yardımcı olursa sinir krizinden çıkıcam

  • Aspk

    Kardeş g5 de hata veriyormu

  • ben support toolu kurdum driverlarla beraber hatta Birleşik Arap Emirliklerininkini kurdum ama bu linkte http://lg-phone-firmware.com/index.php?id_mod=118 United Arab Emirates başllığı altında bir sürü link var LG-D690 cihazımı Kitkat’a döndürmek için hangisini indirmeliyim?

  • selamın aleykum benım telefonum lg g3 d851 yaklasık hergun surum guncelleme gelıyor ama telefonda ıcbır degısıklık olmuyo hap aynı duruyor telefonumun kendı surumu 4.4.2 bu ne anlama gelıyor bı acıklarmısınız.

  • Fatih

    bunu yapınca surum yukselırmı mesela benım telefonum lg g3 4.4.2 surumu 6.0.1 yapabılırmıyız bu yontemle

    • Ahmet Dizdar

      evet yapabilirsiniz.

  • Memet

    yurt dışı v10 aldım bir haftalık telefonun sürümü 5.1.1 ama telefonda güncel sürüm diyor pc ye bagladıgımda da güncelleme sürümü kontrol edilemiyor telefon bilgilerine ulaşılamıyor diyor yardımcı olur musunuz neden böyle bir hata veriyor

  • İsmail Emre

    Ben cm13ten stock roma donusturmek istiyorum hersey tamam lg support toolda hata veriyor usb algilanamadi diyor retry yapsamda kac kere ayni hatayi veriyor ama usb calisiyor bi cozum bulursaniz sevinirim lg d855

    • mücahit

      aynen kardeşim bendede aynı hata var çözümünü buluysan bana da yardım edebilir misin

      • ugur uyar

        .kdz ile cyanogenden donus yapamazsiniz. .tot dosyasj ile donus yapman gerekiyor. Google a .tot ile lg g2 stock roma donus diye arat bulursun.

  • Abdullah

    mrb arkadaşlar lg h324 için arapça dil mevcut acaba Stock Rom yüklesemt- türçe olurmu
    yada bir sıkıntı olurmu acaba yardım lütfen

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