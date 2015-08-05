LG Akıllı telefon kullanıcıları için geçtiğimiz haftalarda Andorid 5.0 Lolipop güncellemesi yayımlandı. Telefonlarına güncelleme yapan kullanıcılar telefonlarında kasma, ısınma ve donma gibi sorunlar yaşadıklarını belirtmekteler. Yeni güncellemenin daha stabil çalışabilmesi için kullanıcıların akıllı telefonlarına Hard Reset yani format atmalarını öneriyoruz.

Peki telefonlara Hard Reset nasıl atılır? Bu konu için hazırlanmış olan bir video ile sizlere yardımcı olmaya çalışacağım.

LG Akıllı Telefonlara Hard Reset Nasıl Atılır?

  1. İlk önce akıllı telefonunuzu kapalı konuma getiriniz.
  2. Ses kısma ve power (cihazı açma kapama tuşu) tuşuna aynı anda 10 sn basili tutun.
  3. LG logosunu gördükten sonra parmağınızı power tuşundan çekin, ses kısma tuşuna 2 sn kadar daha basılı tutun ve tekrar Power tuşuna basın. (Burada parmağınızı power tuşundan çekip kısa sürede tekrar basmanız gerekiyor).lg hard reset
  4. Karşınıza ses kısma ve açma düğmeleri ile ilerleyerek power ile seçim yapabileceğiniz bir ekran çıkıyor. Talimatlarda wipe data/factory reset‘e girerek yes seçeneğini onaylayın. Telefon sıfırlanacaktır ve böylece hard reset olayı başlamış olacaktır.

Önemli Not: Hard reset işlemi telefonunuzu sıfırlayacağı için başlamadan önce rehber, fotoğraflar vs. gibi önemli verileri yedeklemenizi öneririz.
Bu işlem için şarjınızın en az %50 olması gerekir. Hard reset süresi yaklaşık 5 dakika kadar sürecektir ve telefonunuz yeniden başlatılacaktır. Bu süre içinde cihazınızı hiç bir şekilde kullanamazsınız.

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • zeynep

    bende lg 3d var ekran gelmiyor garantiye vermeden nasıl ekranı getirbilirim. (bu arada bu yöntemi denedim olmadı şarja taktım olmadı kesin garantiye götürmemmi gerek)

  • Merhaba, Lg G2 lolipop yaptım ama 4.4.2 ye dönmek istiyorum nasıl yapabilirim yardımcı olurmusunuz ?

  • Degosa

    Bunu yapınca, Uygulamalar kendiliğinden geri gelir mi geri?

  • burak

    merhabalar ben v10 telefonumu alalı 1 ay oldu, fakat android 6.0 güncellemesi gelmedi bridge üzerinden güncellemeyi görüyor fakat ben telefondan gümcellemek istiyorum hard reset atsam güncellemeyi alabilir miyim(H960TR)

  • burak

    bi dorum var hard reset yaparsam android sürümüde düşermi telefonu aldığım zaman android 4 yüklüydü güncelleyip 5 yaptım ve memnun değilim

  • Pingback: LG G4 Stylus H542TR Android 6.0 Marshmallow Türkiye Güncellemesi Başladı! | LGDestek.NET()

  • Yunusemre Yılmaz

    Ben yedekleme yapamadm hersey silindi geri donusu var mi nolur yardmci olun

    • Yedekleme yapmadiysaniz verileri kurtarmaniz çok zor. Verileriniz çok önemli bilgiler içeriyorsa, bu konuda yazilimcilardan destek almalisiniz. Fakat onlar silinin bilgilerinizi kurtarir ama yüksek fiyatlar isteyebilirler.

      • ahmet

        kac para ıster ?