LG Hard Reset & Format Nasıl Atılır?
LG Teknik Servis
İLETİŞİM

Akıllı telefonlarda bazen bazı sorunlar baş gösterebiliyor. Genelde bu sorunlar yeni yazılım güncellemesi veya yeni uygulama yükledik’den sonra yaşanıyor. Telefonda donma, kasma ve uygulama durduruldu gibi hatalar ortaya çıkıyor. Böyle durumlarda kullanıcılara bizim tavsiyemi hard reset (factory reset) yapmaları. Hard reset nasıl atılır? hakkında bilginiz yoksa aşağıda anlattığımız yolları izleyerek işlem yapabilirsiniz.

  Hard Reset Format Nasıl Atılır?

  1. İlk önce akıllı telefonunuzu kapalı konuma getiriniz.
  2. Ses kısma ve Power (cihazı açma kapama tuşu) tuşuna aynı anda 10 sn basili tutun.
  3. LG logosunu gördükten sonra parmağınızı power tuşundan çekin, ses kısma tuşuna 2 sn kadar daha basılı tutun ve tekrar Power tuşuna basın. (Burada parmağınızı power tuşundan çekip kısa sürede tekrar basmanız gerekiyor).lg hard reset
  4. Karşınıza ses kısma ve açma düğmeleri ile ilerleyerek power ile seçim yapabileceğiniz bir ekran çıkıyor. Talimatlarda wipe data/factory reset‘e girerek yes seçeneğini onaylayın. Telefon sıfırlanacaktır ve böylece hard reset olayı başlamış olacaktır.

  Telefonu Yedeklemeyi Unutmayın

Hard reset (factory reset) işlemi telefonunuzu sıfırlayacağı için başlamadan önce rehber, fotoğraflar vs. gibi önemli verileri yedeklemeyi unutmayın.  Format işlemine başlamadan önce şarjınız en az %50 olması gerekir. Hard reset süresi yaklaşık 5 dakika kadar sürecektir ve telefonunuz yeniden başlatılacaktır. Bu süre içinde cihazınızı hiç bir şekilde kullanamazsınız. Hard reset işlemi bittik’den sonra telefonunuz yeniden başlatılacak ve yeniden dil, bölge ve Google hesabınızı girmenizi isteyecektir.

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  • Fotball Game, (nazim yusuboff)

    S.a ben Lg G4 kullaniyorum guncellemeden sonra com.android.phone islemi durduruldu yaziyor, nasil coze bilirim

  • Metin abdulkerimoğlu

    lg g3 kullanıyorum wifi bağlanmıyor unut dedim modemi resetledim olmuyor
    ne yapmam lazım

  • zeynep

    bende lg 3d var ekran gelmiyor garantiye vermeden nasıl ekranı getirbilirim. (bu arada bu yöntemi denedim olmadı şarja taktım olmadı kesin garantiye götürmemmi gerek)

  • Merhaba, Lg G2 lolipop yaptım ama 4.4.2 ye dönmek istiyorum nasıl yapabilirim yardımcı olurmusunuz ?

  • Degosa

    Bunu yapınca, Uygulamalar kendiliğinden geri gelir mi geri?

  • burak

    merhabalar ben v10 telefonumu alalı 1 ay oldu, fakat android 6.0 güncellemesi gelmedi bridge üzerinden güncellemeyi görüyor fakat ben telefondan gümcellemek istiyorum hard reset atsam güncellemeyi alabilir miyim(H960TR)

  • burak

    bi dorum var hard reset yaparsam android sürümüde düşermi telefonu aldığım zaman android 4 yüklüydü güncelleyip 5 yaptım ve memnun değilim

    • Fotball Game, (nazim yusuboff)

      Hayir dusmez kardes

  • Yunusemre Yılmaz

    Ben yedekleme yapamadm hersey silindi geri donusu var mi nolur yardmci olun

    • Yedekleme yapmadiysaniz verileri kurtarmaniz çok zor. Verileriniz çok önemli bilgiler içeriyorsa, bu konuda yazilimcilardan destek almalisiniz. Fakat onlar silinin bilgilerinizi kurtarir ama yüksek fiyatlar isteyebilirler.

      • ahmet

        kac para ıster ?