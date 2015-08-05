LG Hard Reset & Format Nasıl Atılır?

LG Teknik Servis İLETİŞİM

Akıllı telefonlarda bazen bazı sorunlar baş gösterebiliyor. Genelde bu sorunlar yeni yazılım güncellemesi veya yeni uygulama yükledik’den sonra yaşanıyor. Telefonda donma, kasma ve uygulama durduruldu gibi hatalar ortaya çıkıyor. Böyle durumlarda kullanıcılara bizim tavsiyemi hard reset (factory reset) yapmaları. Hard reset nasıl atılır? hakkında bilginiz yoksa aşağıda anlattığımız yolları izleyerek işlem yapabilirsiniz.

Hard Reset Format Nasıl Atılır?

İlk önce akıllı telefonunuzu kapalı konuma getiriniz. Ses kısma ve Power (cihazı açma kapama tuşu) tuşuna aynı anda 10 sn basili tutun. LG logosunu gördükten sonra parmağınızı power tuşundan çekin, ses kısma tuşuna 2 sn kadar daha basılı tutun ve tekrar Power tuşuna basın. (Burada parmağınızı power tuşundan çekip kısa sürede tekrar basmanız gerekiyor). Karşınıza ses kısma ve açma düğmeleri ile ilerleyerek power ile seçim yapabileceğiniz bir ekran çıkıyor. Talimatlarda wipe data/factory reset‘e girerek yes seçeneğini onaylayın. Telefon sıfırlanacaktır ve böylece hard reset olayı başlamış olacaktır.

Telefonu Yedeklemeyi Unutmayın

Hard reset (factory reset) işlemi telefonunuzu sıfırlayacağı için başlamadan önce rehber, fotoğraflar vs. gibi önemli verileri yedeklemeyi unutmayın. Format işlemine başlamadan önce şarjınız en az %50 olması gerekir. Hard reset süresi yaklaşık 5 dakika kadar sürecektir ve telefonunuz yeniden başlatılacaktır. Bu süre içinde cihazınızı hiç bir şekilde kullanamazsınız. Hard reset işlemi bittik’den sonra telefonunuz yeniden başlatılacak ve yeniden dil, bölge ve Google hesabınızı girmenizi isteyecektir.