LG Akıllı telefonlara FlashTool ile yazılım yüklemeyi daha önce BU KONUDA uzun uzun açıklamıştık. Bir çok LG kullanıcısı Flashtool ile bazı problemler yaşadı. Bu problemleri çözecek ve daha hızlı şekilde telefonunuza stock rom yüklemenizi sağlayacak bir yöntemden bahsedeceğim.

LG Offline FlashTool’un Kullanımı:

Öncelikle bilgisayarınıza telefonunuzla uyumlu .kdz formatındaki sistem dosyasını indirin. FW İndir

Bilgisayarınıza aşağıda verdiğim uygulamaları indrip yükleyin. USB Driver LG Mobile Support Tool

Buradan LG Offline Flashtool uygulamasını indirin ve rardan çıkartın: LG Offline Flashtool

uygulamasını indirin ve rardan çıkartın: C:ProgramData içerisindeki LGMOBILEAX klasörnü silin, yenine LG Offline Flashtool içerisindeki LGMOBILEAX klasörünü kopyalayın.

içerisindeki klasörnü silin, yenine içerisindeki klasörünü kopyalayın. C:WindowsSystem32driversetc içerisindeki Host dosyasının en altına 127.0.0.1 csmg.lgmobile.com satırını ekleyin. Bu adımı yapamayanlar için: Host dosyasını Masaüstüne kopyalayın. Host dosyasını Not Defteri ile açın. Host dosyanın en altına yukarıda verdiğim satırı ekleyin. Not Defterini kapatın. Kapatırken sorduğu Değişiklikler Kaydedilsin mi soruna Evet deyin. Yeni Host dosyasını C:WindowsSystem32driversetc içerisine kopyalayın ve Dosya Değiştirilsin mi sorusuna Evet deyin.

içerisindeki dosyasının en altına satırını ekleyin. İndirdiğiniz Offline Flashtool klasörü içerisindeki LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix Klasörü altındaki KDZ_FW_UPD_EN Klasöründeki msxml uygulamasını yükleyin. Eğer yüklü diye uyarı verirse Repair deyip yüklemeyi tamamlayın.

klasörü içerisindeki Klasörü altındaki Klasöründeki uygulamasını yükleyin. Eğer yüklü diye uyarı verirse deyip yüklemeyi tamamlayın. Telefonunuzu kapatın ve Download Mod da bilgisayarınıza bağlayın Bilmeyenler için Telefon kapalıyken Ses Açma ve Güç Tuşuna basarken telefonunuzu bilgisyara bağlayın Download Modda açılacaktır .

da bilgisayarınıza bağlayın LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix klasörü altındaki shttps klasörü içerisindeki http uygulamasını çalıştırın.

klasörü altındaki klasörü içerisindeki uygulamasını çalıştırın. LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix klasörü içerisindeki KDZ_FW_UPD_EN klasörü altındaki UpTestEX_mod2_marwin.exe uygulamasını çalıştırın.

klasörü içerisindeki klasörü altındaki uygulamasını çalıştırın. Uygulamayı aşağıdaki şekildeki gibi ayarlayın: Select Type: CDMA Phone Mode: Diag Reset Time 33000

Uygulamadaki Select KDZ File Kısmına indirdiğiniz KDZ dosyasını tanımlayın .

Kısmına indirdiğiniz . Şimdi Normal web upgrade test mi yoksa CSE web upgrade test mi yapmalısınız bunu seçmeniz gerekiyor. “Normal web upgrade test” ve “CSE web upgrade test”ın aralarındaki fark şudur “ Normal web upgrade test ” telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmez sadece sistem yükseltmesi yapar, “ CSE web upgrade test ” ise telefonunuzdaki tüm dosyaları silerek temiz bir kurulum yapar. Eğer Android sürümünüzü düşürecekseniz kesinlikle “ CSE web upgrade test ” yapmalısınız ama eğer Android sürümünüzü yükseltme işlemi yapacaksanız “ Normal web upgrade test ” seçeneğini kullanabilirsiniz.

mi yoksa mi yapmalısınız bunu seçmeniz gerekiyor. Karşınıza çıkan ekrandan Upgrade Start ‘ı tıklayın

‘ı tıklayın Son olarak karşınıza çıkan Select Country & Language ekranından hiçbirşeyi değiştirmeden ok butonuna basın.

ekranından hiçbirşeyi değiştirmeden ok butonuna basın. Yükleme tamamlandığında telefonu bilgisayardan çıkartabilirsiniz.

Kolay gelsin..