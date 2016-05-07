LG Akıllı telefonlara FlashTool ile yazılım yüklemeyi daha önce BU KONUDA uzun uzun açıklamıştık. Bir çok LG kullanıcısı Flashtool ile bazı problemler yaşadı. Bu problemleri çözecek ve daha hızlı şekilde telefonunuza stock rom yüklemenizi sağlayacak bir yöntemden bahsedeceğim.
LG Offline FlashTool’un Kullanımı:
- Öncelikle bilgisayarınıza telefonunuzla uyumlu .kdz formatındaki sistem dosyasını indirin. FW İndir
- Bilgisayarınıza aşağıda verdiğim uygulamaları indrip yükleyin.
- Buradan LG Offline Flashtool uygulamasını indirin ve rardan çıkartın: LG Offline Flashtool
- C:ProgramData içerisindeki LGMOBILEAX klasörnü silin, yenine LG Offline Flashtool içerisindeki LGMOBILEAX klasörünü kopyalayın.
- C:WindowsSystem32driversetc içerisindeki Host dosyasının en altına 127.0.0.1 csmg.lgmobile.com satırını ekleyin.
- Bu adımı yapamayanlar için:
- Host dosyasını Masaüstüne kopyalayın.
- Host dosyasını Not Defteri ile açın.
- Host dosyanın en altına yukarıda verdiğim satırı ekleyin.
- Not Defterini kapatın.
- Kapatırken sorduğu Değişiklikler Kaydedilsin mi soruna Evet deyin.
- Yeni Host dosyasını C:WindowsSystem32driversetc içerisine kopyalayın ve Dosya Değiştirilsin mi sorusuna Evet deyin.
- İndirdiğiniz Offline Flashtool klasörü içerisindeki LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix Klasörü altındaki KDZ_FW_UPD_EN Klasöründeki msxml uygulamasını yükleyin. Eğer yüklü diye uyarı verirse Repair deyip yüklemeyi tamamlayın.
- Telefonunuzu kapatın ve Download Modda bilgisayarınıza bağlayın
- Bilmeyenler için Telefon kapalıyken Ses Açma ve Güç Tuşuna basarken telefonunuzu bilgisyara bağlayın Download Modda açılacaktır.
- LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix klasörü altındaki shttps klasörü içerisindeki http uygulamasını çalıştırın.
- LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix klasörü içerisindeki KDZ_FW_UPD_EN klasörü altındaki UpTestEX_mod2_marwin.exe uygulamasını çalıştırın.
- Uygulamayı aşağıdaki şekildeki gibi ayarlayın:
- Uygulamadaki Select KDZ File Kısmına indirdiğiniz KDZ dosyasını tanımlayın.
- Şimdi Normal web upgrade test mi yoksa CSE web upgrade test mi yapmalısınız bunu seçmeniz gerekiyor.
- “Normal web upgrade test” ve “CSE web upgrade test”ın aralarındaki fark şudur “Normal web upgrade test” telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmez sadece sistem yükseltmesi yapar, “CSE web upgrade test” ise telefonunuzdaki tüm dosyaları silerek temiz bir kurulum yapar. Eğer Android sürümünüzü düşürecekseniz kesinlikle “CSE web upgrade test” yapmalısınız ama eğer Android sürümünüzü yükseltme işlemi yapacaksanız “Normal web upgrade test” seçeneğini kullanabilirsiniz.
- Karşınıza çıkan ekrandan Upgrade Start‘ı tıklayın
- Son olarak karşınıza çıkan Select Country & Language ekranından hiçbirşeyi değiştirmeden ok butonuna basın.
- Yükleme tamamlandığında telefonu bilgisayardan çıkartabilirsiniz.
Kolay gelsin..
Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.
ulgulamayı açarken mfc100.dll hatası veriyor program açılmıyor yardım edermisiniz lg pro lite
elinize sağlık güzel anlatım prolite d682tr hayata döndü sayenizde her şey için teşekkürler.
not:son aşamada bilgisayar telefonu görmüyordu hatalar veriyordu bende son aşamadayken Download Modda tekrardan aldım telefonu gördü ve romu yükledi.
Rica ederiz.
yok ya her türlü 3.kısımda takılıyor . Sanarsam win8.1 den kaynaklanıyor
uptestex mfc applicatio çalışmayı durdu diyor. yardımcı olurmusunuz
merhaba benim telefonum safe modda yaklasık bır aydır lg optımus g e975 markası da. safe moddan cıkmam icin yenıden yazılım yuklemem gerektıgını soyledıler. şimdi bunu yapıcam ama ses tuslarım calısmıyor baska ne sekılde download mode a gecebilirim acaba. yardımcı olursanız cok sevınırım
ses tuşu çalışmadan download mod’a giremezsiniz malesef.
lg up ile rom yüklemeye çalışırsan o otomatik dowland moda alıyor
Arkadaşlar iki kez denedim UpTestEX_mod2_marwin.exe çalışmayı durdurdu hatası veriyor.yardım lütfen…
yönetici olarak çalıştırmayı deneyin
Arkadaşım denedim ayrıca antivirüs programını ve güvenlik duvarını devre dışı bıraktım ama aynı hatayı verdi