Daha önce sizlere LG akıllı telefonlarımızın Hidden Menü kodlarını paylaşmıştık, buradan hidden menü kodlarına ulaşabilirsiniz. Şimdi sizlere Android sistemin gizli kodlarını paylaşacağım. Bu gizli kodlar bize telefonumuz hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sunuyor.

Herkes telefonunda yeni şeyleri keşfetmeyi sever. Bazı tuş takımları ile gizlenmiş menüleri bulmak ve işlem yapmak hoşunuza gidebilir. Android telefonlarında bulunan gizli menü kodları ile bazı özel menülere erişebilir telefonunuza işlevsellik kazandırabilirsiniz. Bazen bu gizli kodlar çok da güvenli olmaya bilir. Bunun için gizli menü ayarları ile oynamanızı tavsiye etmeyiz ama yinede merak edip bakmak isterseniz 6 gizli menü kodunu inceleyebilirsiniz.

Android Bilgi Modu

Telefonunun nasıl çalıştığı hakkında şüpheleriniz varsa *#*#4636#*#* kodu ile kontrol etmek işinize yarayabilir. Bu kod, genel olarak telefonunuz hakkında, pil geçmişinizi ve geçerli işleviniz hakkında ve değerli kullanım bilgileriniz hakkında bilgi alabileceğiniz bir modül açar. Telefonunuzda kasma ve donma olduğunu düşünüyorsanız, Telefonunuzun ne kadar hızlı tepki verdiğini görmek için ping testi yapabilirsiniz. Telefonla ilgili bir sorunu gidermeye çalışırken, bilgi toplamanın ilk adımı bu kontrol panelini incelemeniz olacaktır.

GPS Testi

GPS konum teknoloji bir akıllı telefon için muazzam bir özelliktir. Kullanıcının coğrafi konumunu belirleme özelliği, harita uygulamaları ile yerleri bulması, kayıp cihazların buluması ve kayıp kişilerin bulunması gibi pek çok özelliği ile işimize yarıyor. GPS’inizin ne kadar iyi çalıştığını kontrol etmek isterseniz *#*#1472365#*#* GPS test modunun kilidini açmanızı sağlar. GPS özellikli işlevlerin yaygın kullanımı, telefonunuzun konumunun ne kadar doğru olduğunu bulmak için kullanışlı bir özellik.

Telefonunuzu Yedekleyin

Herhangi bir bilgisayarlı sistemler gibi akıllı telefonunuzda maalesef bazen sistem hatası ve veri bozulması gibi durumlarla karşı kalabilir. Böyle durumlarda önemli belgelerinizi, fotoğraflarınızı ve diğer bilgileri kaybedebilirsiniz. Herhangi önemli bir bilgiyi bir bilgisayara, harici bir sabit diske veya bulut gibi harici bir kaynağa yedekleyebilmeniz ve yedeklemeniz için, telefonunuzda yedek bir dosya oluşturabilirsiniz. Sadece *#*#273283*255*663282*#*#* yazın ve telefonunuzun bir yedek oluşturduğu bir işleve sahip olursunuz.

Fabrika Çıkış Ayarlarına Sıfırlama

Bu kod *#*#7780#*#* telefonu fabrika yazılımına sıfırlar. Bu, ilk kez kullanıldığından beri telefona eklenen tüm uygulamaları ve verileri temizler; telefon işletim sisteminin temel işlevselliğiyle ilgili tüm yazılım güncellemeleri silmez, en son yüklü olan yazılım silinmez. Genellikle telefonunuzu servise veya başka birinin kullanımına vermeden önce verilerinizi hızlı bir şekilde silmek isterseniz bu kodu girerek işlemleri yapabilirsiniz. Bu işlem telefonunuzda bulunan tüm verilerinizi sileceğinden, işlemleri yapmadan önce verilerinizi başka bir telefona veya bilgisayara yedeklemenizi öneriyoruz.

Fabrika Yazılımı ve Ürün Yazılımı Sıfırlama

Bu kodu *2767*3855# telefonunuza girdiğinizde, yalnızca fabrika ayarlarına sıfırlama yapmakla kalmaz aynı zamanda biriktirdiğiniz tüm belleği güncellemelerini temizlersiniz. Bu şekilde tamamen silinmiş bir telefon, en yeni düzeltme eklerinin ve güncellemelerin kaldırıldığını ve yeniden kurulmaması durumunda güvenlikle ilgili sorunlara yaratacağını unutmayın.

Diğer Gizli Menü Kodları

Aşağıdaki Gizli Menü kısayol kodlarını da kullanabilirsiniz.

Multimedya Yedek oluşturma: * # * # 273282 * 255 * 6632

Telefona format atma: * 2767 * 3855 #

Fabrika ayarlarına dönüş: * # * # 7780 # * # *

Dokunmatik ekran testi: * # * # 2663 # * # *

Ses testi: * # * # 0289 # * # *

Hizmeti Mode: * # * # 197328640 # * # *

IMEI Numarası: * # 06 #

RAM sürümü: * # * # 3264 # * # *

FTA SW versiyonu: * # * # 1111 # * # *

HW Versiyon: * # * # 2222 # * # *

Dokunmatik ekran versiyonu: * # * # 2663 # * # *

Test Bluetooth * # * # 232331 # * # *

Bluetooth Adresi: # * # 232337 # * #

Gizli GPS testi: * # * # 1472365 # * # *

Diğeriğer GPS testi: * # * # 1575 # * # *

WiFi testi: * # * # 232339 # * # *

WiFi MAC Adresi: * # * # 232338 # * # *

Titreşim ve Arka ışık testi: * # * # 0842 # * # *

Proximity Sensör testi: * # * # 0588 # * # *

Telefonlarımız hayatımızın bir parça ve her gün yüzlerce işlem yapıyoruz. Yukarıdaki kodları kullanmadan önce bir kere daha düşünmenizi öneriyoruz. Yapacağınız hatalı kod işlemlerinde telefonunuz kullanılamaz hale gelebilir. Böyle durumlarla karşılaşmamak için ne yaptığınızdan emin olun.