LG Akıllı Telefonlarda Batarya (pil) Durumunu Öğrenmek

Akıllı telefonlarımızda en önemli olan konu pilin durumu, cihazımızın pili bizi bir gün götürmeyebilir. Böyle durumlarda bataryanın yani pil durumumuzun ölü olduğunu düşündürebilir. Pil durumumuzun iyi veya kötü olduğunu bir test yaparak anlaya biliriz.

Lg cihazlarda bulunan ve oldukça karışık olan Hidden Menü bölümünü kurcalarken çok dikkatli olmalıyız. Eğer Hidden Menü hakkında pek fazla bilginiz yoksa, bizim söylediğimiz komutlar dışında bir işlem yapmamanızı öneririz.

Şimdi gelelim LG Akıllı Telefonlarda Pil ve Batarya durumuna bakmaya…

Şimdi sizlere bir kaç tane cihazın model numarasını vereceğim, sizin telefonunuzun model numarası aşağıda yoksa, yoruma cihazınızın markasını yazmanız yeterli. Size cihazınızın model numarasında yardımcı olabiliriz.

Aşağıda ki kodları cihazınızın modeline bakarak Arama ekranına yazınız.

Hidden Menü Kodları

  • LG G2 3845#*802#
  • LG G3 3845#*855#
  • LG G4 3845#*815#
  • LG G3 Beat 3845#*723#
  • LG G4 Beat 3845#*735#
  • LG G3 Stylus  3845#*693#

Yukarıda ki işlemi yaptık’dan sonra Hidden Menü açılacaktır. Açılan menüde yukarı doğru kaydırıp, aşağıda yer alan Battery Test bölümüne girelim. Bu bölüne girdikten sonra, aşağıda ki gibi bir ekran karşımıza gelecek. Battety information yazan yere tıkladığımızda bize Pil hakkında bilgiler verecek.

LG Akıllı Telefonlarda Batarya (pil) Durumunu Öğrenmek

Pil sağlığı bölümünde iyi yazıyorsa batarya her hangi bir hasar görmemiş oluyor.

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23 YORUMLAR

  5. büyük ihtimal bataryadan, değiştirdim duzeldi, sonra batarya gene bozuldu, yedekte batarya bulundurun, aliex te 3-5 dolara satılanlar da var 14 dolar civarına satılan orijinal batarya da var. bakaryanın omru gayet iyi kut diye bozuluyor, bataryanın elektronik devrelerinden de olabilir

  6. Batarya durumu iyi yazmasına rağmen telefonum interneti açtiğimda birden kapanip tekrar başlıyor..% 100 olan batarya bir anda % 80 lere iniyor..10 dk kapali bekletip açtığımda % 99 oluyor..daha öncede servise göndermiştim kendi kendine açılıp kapandığı için,yazılım atıp tekrar göndermişlerdi ama arıza yine aynı sekilde devam etti bu sefer anakartı degistirmislerdi..şu anda garanti bitti ve aynı sorun başladı..telefon kendi kendine açılip kapaniyor..sorun anakart mı batarya mı yazılım mı yine belli değil..hidden menüden girdigimde batarya durumu iyi yaziyor..ama anlamadığım neti açtığımda telefon kapanıyor..kapanmasa konumu actigimda yada watsapp vs program actigimda kapaniyor..

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