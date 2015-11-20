LG Akıllı Telefonlarda Batarya (pil) Durumunu Öğrenmek

Akıllı telefonlarımızda en önemli olan konu pilin durumu, cihazımızın pili bizi bir gün götürmeyebilir. Böyle durumlarda bataryanın yani pil durumumuzun ölü olduğunu düşündürebilir. Pil durumumuzun iyi veya kötü olduğunu bir test yaparak anlaya biliriz.

Lg cihazlarda bulunan ve oldukça karışık olan Hidden Menü bölümünü kurcalarken çok dikkatli olmalıyız. Eğer Hidden Menü hakkında pek fazla bilginiz yoksa, bizim söylediğimiz komutlar dışında bir işlem yapmamanızı öneririz.

Şimdi gelelim LG Akıllı Telefonlarda Pil ve Batarya durumuna bakmaya…

Şimdi sizlere bir kaç tane cihazın model numarasını vereceğim, sizin telefonunuzun model numarası aşağıda yoksa, yoruma cihazınızın markasını yazmanız yeterli. Size cihazınızın model numarasında yardımcı olabiliriz.

Aşağıda ki kodları cihazınızın modeline bakarak Arama ekranına yazınız.

Hidden Menü Kodları

LG G2 3845#*802#

LG G3 3845#*855#

LG G4 3845#*815#

LG G3 Beat 3845#*723#

LG G4 Beat 3845#*735#

LG G3 Stylus 3845#*693#

Yukarıda ki işlemi yaptık’dan sonra Hidden Menü açılacaktır. Açılan menüde yukarı doğru kaydırıp, aşağıda yer alan Battery Test bölümüne girelim. Bu bölüne girdikten sonra, aşağıda ki gibi bir ekran karşımıza gelecek. Battety information yazan yere tıkladığımızda bize Pil hakkında bilgiler verecek.

Pil sağlığı bölümünde iyi yazıyorsa batarya her hangi bir hasar görmemiş oluyor.

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