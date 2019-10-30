LG Akıllı Telefonlarda Karanlık Mod Nasıl Aktif Edilir?

Uzun süredir konuşulan karanlık mod ile ilgili akıllı telefon kullanıcıları, meraklarını oldukça dile getirdi. Firmaların akıllı telefonları için sağlayacağı yeni işletim sistemi Android 10 ile birlikte gelecek olan özelliğin nasıl aktif edileceğini sizler için hazırladık.

Karanlık Mod Nedir?

Yeni bir özellik olan bu mod sayesinde birçok akıllı telefonda sisteme gömülü olan uygulamaların hepsi “siyah temalı” bir görünüme sahip olacak. Akıllı telefonlar üzerinde özellikle batarya dostu olan siyah renkler ön plana çıkıyor. Kullanıcılar, telefonlarıyla daha fazla zaman geçirebilecek ve yeni gelen mod sayesinde arayüz üzerinde tasarımsal dokunuşlar yaparak görünümü kendilerine göre düzenleyebilecek.

Karanlık Mod Nasıl Aktif Edilir?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi firmaların özellikle amiral gemileri için hızlıca vereceği Android 10 işletim sistemiyle bu yenilik aktif olacak. Şu an için LG kanadında LG G8 ThinQ ve LG V50 ThinQ modelleri için çalışmalar sürdürülürken diğer modeller için henüz net bir bilgi yok. Birkaç modeli için daha yeni işletim sistemini güncelleme olarak vereceği düşünülen firmanın çalışmaları sürüyor.

Android 9.0 Pie

Yeni işletim sistemine sahip olacağı kesinleşmeyen telefon modelleri için bu modu aktifleştirmek oldukça kolaylaşıyor. Sadece bir tema ile gerçekleştirilen bu özellik, LG akıllı telefonlarda Android 9.0 Pie yüklüyken yapılabiliyor. Kullanıcılar, Pie işletim sistemine sahipse telefonun Ayarlar > Ekran > Duvar Kağıdı & Tema adımlarını takip edip en sondaki temayı yüklemeleri yeterli olacaktır.

Android 8.x Oreo

Şu an için LG kanadında Android 8.x Oreo işletim sisteminde kalan birkaç akıllı telefon bulunuyor. LG V20, LG G5, LG Q6, LG Q7 ve LG Q7+ gibi modellerden birkaç tanesi Android 9.0 Pie bekliyor. Bu akıllı telefonlarda yenilik olarak nitelendirilen modu aktifleştirmek için birkaç indirme yapmak gerekiyor.

Her ne kadar modun tam versiyonunu karşılamasa da firmanın desteklediği temaları bulup yükleyerek kullanabilmek mümkün oluyor. Bu işletim sistemini kullanan kullanıcılar, Play Store’dan yardım alarak iki uygulamayı yüklemeleri gerekiyor. Temayı çalıştıracak uygulama için buraya, yeni gelecek mod ile ilgili görevi yapacak tema için buraya tıklayın.

Uygulamaları yükledikten sonra yapmanız gereken tek şey tema için indirdiğiniz motoru çalıştırıp indirdiğiniz temayı kurmak olacaktır.