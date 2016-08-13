Telefonumuzda bazen hızlı şarj özelliği aktif olmuyor ve yavaş şarj oluyor. Her akıllı telefonun belirli bir pil kapasitesi vardır. Akıllı telefon kullanıcısı, telefon şarjının tam bir günü çıkarmasını ister. Günümüzde telefonlar hızlı şarj teknolojisini kullanarak daha hızlı şarj olabiliyor, hızlı şarj teknolojisinin gelişmesi hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Qualcomm‘un yeni işlemcileri ile birlikte Quick Charge 3.0 desteği sunması ve akıllı telefon üreticilerinin yeni modellerinde USB Type-C kullanması, akıllı telefonların şarjının daha hızlı dolmasına olanak sağlamaktadır.

USB Type-C ve Quick Charge 3.0 İle Hızlı Şarj

LG, akıllı telefonlarında USB Type-C ve Quick Charge 3.0 desteğini ilk olarak LG G5 modelinde sundu. Bu destek ile birlikte LG G5, 2800 mah kapasiteli bataryasının %50‘lik kısmını 30 dk gibi mükemmel bir sürede doldurmaktadır. LG, akıllı telefon ve TV üretiminin yanı sıra pil üretimi de yapmaktadır. Bu pil üretimi sayesinde şarj aletlerin de değerlerin ne kadar önemli olduğunu da bilmektedir. LG G2, LG G3 ve LG G4 modelinde 3000 mah kapasiteli aynı bataryalara yer vermesi ve aynı değerlerde şarj aleti kullanması, 3 akıllı telefonun şarj dolma sürelerini aynı yapmaktadır.

LG 5.0V 1.8A Şarj Adaptörü

Yukarıda ki resimde de görebileceğiniz gibi 5.0V ve 1.8A değerlerine sahip şarj aletleriyle şarj dolum testi yapıldığında 3 akıllı telefon da yaklaşık 100 dk içerisinde dolmaktadır. Son zamanlarda LG kullanıcıları “yavaş şarj” sorunundan muzdaripler. Orjinal adaptör ve USB kablosuyla şarj ettikleri akıllı telefonların 3-4 saat sonra dolduğunu belirtmekteler. Bu sorun için 3 çözüm vardır:

Priz Kullanımı ve Arızalı Prizler

Her evin, her odasında bulunan prizler aynı akımı iletmek zorunda değildir. Odamızın prizine taktığımız şarj aleti, akıllı telefonunuz şarj olurken gerekli akımı alamayabilir. Prizden gelen akım yeterli olmayınca akıllı telefonumuzda “yavaş şarj” uyarısı çıkabilir. Bu sorundan kurtulmak için farklı prizler de şarj etmeyi deneyin veya prizlerinizin arızasını giderin.

Usb Kablo Arızası ve Sorunu

Her akıllı telefonun kutusundan çıkan USB kablolar belirli bir ölçüye sahiptir. 1-1.5 metre arası uzunluğa sahip USB kablolar, gerektiğinden fazla uzunluğa sahip olduklarında akım, USB kablonun uzunluğu kadar gidip telefona ulaştığında dirençten dolayı kırılabilir ve gerekli akımı iletemez.

Uzunluk kısasının yanı sıra USB kabloların uç kısımlarında kırılmalar meydana gelebilir. Bu kırılmalar sonucu USB kablo içindeki direnç telleri hasar alabilir ve akımın az iletilmesine neden olabilir.

Adaptör Sorunu

Belirli değerlere sahip adaptörler, akımı prizden çeken beyindir. Prizden gelen fazla akım sonucu adaptör içindeki devreler hasar alabilir hatta yanabilir. Bu ihtimaller sonucu akıllı telefonumuz “yavaş şarj” olmaya başlar. “Yavaş şarj” olması akıllı telefonumuzun batarya ömrüne etki eder.

Bazı durumlarda yavaş şarj uyarısı akıllı telefonlarda karşımıza çıkmayabilir. Aşağıda eklediğimiz resimdeki gibi “yaklaşık 10 saat kaldı” uyarılarıyla da “yavaş şarj” sorunu belirebilir.

LG akıllı telefonlarımız 1800 mA/dk gücü almalıdır. Bunu öğrenebilmek için aşağıdaki linke tıklayarak Ampere uygulamasını indirebilir ve kullanabilirsiniz.

İndirme linki;

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gombosdev.ampere&hl=tr