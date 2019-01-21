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LG Alpha Kod Adlı Yeni Bir Akıllı Telefon Ortaya Çıktı!

By Ahmet Dizdar
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Akıllı telefon üretiminde serilerini artırmaya devam eden LG firmasının yeni bir modeli daha ortaya çıktı. Sızıntıları paylaşılan yeni akıllı telefonun LG Alpha kod adına sahip olduğu belirtiliyor. Bu akıllı telefonun LG G8 olabileceğini düşünenler için de açıklama yapıldı. İddialara göre yeni akıllı telefon modeli, LG G8’den ayrı bir model olarak karşımıza çıkacak.

LG Alpha Kod Adlı Akıllı Telefonun Görselleri Sızdırıldı

Çok farklı bir stratejiyle ilerleyen Güney Koreli firmanın yeni akıllı telefonuyla ilgili bilgiler sızdırıldı. Yeni akıllı telefonun Alpha kod adına sahip olduğu öğrenildi. Amiral gemisi G8 modeline benzerliği tartışılan Alpha modelinin ayrı bir şekilde sunulacağına işaret ediliyor. Özellikleriyle ilgili kesin bir bilgi bulunmayan akıllı telefonun görselleri paylaşıldı.

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LG Alpha kod adlı akıllı telefona ait olan ve sızdırılan görsel örneği.
Kaynak: OneLeaks

Birçok akıllı telefonda yer alan çentikli ekran ile gelecek modelin 6.1 inç büyüklüğünde ve köşeleri hafif yuvarlatılmış LCD ekran ile geleceği söyleniyor. Tasarımsal detaylarla LG G8 modeline benzemeyen akıllı telefonun çift selfie kamerası olacak. Alt tarafta USB Type-C girişi bulunan yeni modelde 3.5 mm kulaklık girişi sevdası sürdürülecek.

Arka tarafta da çift kamera konumlandırmasıyla gelen telefonun bir adet çift tonlu LED Flash desteği ve kameraların altında parmak izi okuyucusu bulunacak. İşlemcisi, bataryası ve kamera özellikleri bilinmeyen akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı da bilinmiyor.

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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis bilgini.

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