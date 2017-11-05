LG Ana Ekran V6.1 Sürümü Yayımlandı

LG V30 akıllı telefonun kullandığı en güncel ana ekran launcher dosyası Apk Mirror tarafından yayımlandı. Destekleyen tüm LG akıllı telefonlarda Root izni olmadan Ana Ekran uygulamasını Apk olarak indirip kurabilirsiniz. Ana ekran sürümünü 6.10.24’e yükselterek yeni animasyonlar, yeni özellikler ve bir kaç yenilik ile ana ekranını güncelledi. Artık güncel ana ekranda tek bir ana ekran üstünden uygulama çekmecesini aktif/pasif haline getirebilirsiniz.

Daha stabil ve yenilikler içeren ana ekranda herhangi bir çalışmayan özellik yada bug bulunmuyor. Sadece ana ekranda ufak kısımların dili İngilizce ancak kullanmanızı etkileyecek bir sorun teşkil etmiyor. Android 7.0’da denenmiştir sorunsuz çalışıyor.

LG V30 Ana Ekran V6.1 Launcher

Geçtiğimiz yıl LG V20 ile birlikte güncellenen en son LG Ana Ekranı 5.30 sürümü ve Kasım 2016’da yayımlanmıştı. Simgeler cihazın stock simgeleridir cihaza göre simgeler değişebilir. Tema ekleyerek simgeleri değiştirebilirsiniz.

LG Ana Ekran V6.0 1 - 6

LG Ana Ekran V6.1 İndirme ve Yükleme

LG Ana Ekran V 6.10.24 sürümünü buradan indirin. İndirdiğiniz Apk dosyasını normal Apk kurar gibi kurunuz. Daha sonra Ayarlar/Ekran/Ana Ekran’dan indirdiğiniz yeni ana ekranı seçip kullanabilirsiniz.