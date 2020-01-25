Güney Koreli firmanın yeni yapmış olduğu açıklamayla birlikte LG Android 10 alacak akıllı telefonlar listesi açıklandı. Firma, güncelleme politikasında hızlı ve düzenli bir uygulama yoluna koyulmak istiyor. Bununla ilgili olarak düzenlemelerini devam ettiren LG, güncellemelerin belirtilen modeller için hangi tarihlerde sunulacağını da açıkladı.

LG Android 10 Alacak Akıllı Telefonlar

Firmanın Avrupa kolu olan LG Italy üzerinden gelen bilgiye göre Android Q işletim sistemi güncellemesini alacak akıllı telefon modelleri belli oldu. Firma, güncellemeyi kendi dizayn ettiği LG UX 9.0 arayüzüyle birlikte sunacak. Güncelleme için hem sevindirici hem de hüzün bırakan listeye ilerleyen dönemlerde yeni modelin eklenip eklenmeyeceği ise bilinmiyor.

LG Android 10 Güncelleme Tarihleri

G Serisi

Listeye göz attığımızda G serisi amiral gemisi akıllı telefonlardan LG G8X ThinQ, LG G8S ThinQ ve LG G7 ThinQ modellerini görüyoruz. Bu akıllı telefon modelleri arasında olmayan LG G8 ThinQ için güncelleme çok önceden dağıtılmıştı.

LG G8X ThinQ için muhtemel güncelleme tarihi 2020 yılının 2.çeyreği olarak belirtilirken LG G8S ThinQ ve LG G7 ThinQ modelleri için 2020 yılının 3.çeyreği işaret ediliyor.

V Serisi

Listede yer alan V serisi amiral gemisi akıllı telefonlardan sadece iki model bulunuyor. Yeni tanıtılan LG V50 ThinQ ve 2018 yılında tanıtılan LG V40 ThinQ güncelleme alacak adaylar oluyor. Bu modeller için belirtilen güncelleme tarihlerine baktığımızda LG V50 ThinQ için Şubat 2020’ye kadar tüm güncellemelerin dağıtılması planlanıyor. Diğer aday LG V40 ThinQ için ise belirtilen güncelleme tarihi 2020 yılının 3.çeyreği olarak açıklanıyor.

V serisinde yer almamasına en çok üzüleceğimiz model ise LG V30 oluyor. Geçen günlerde yaptığımız yayımladığımız LG V30/V30+/V30s serisi için Android Q güncelleme haberinde detayları vermiştik. Resmi kaynaktan verilen bilgilerde sadece LG V30s modeli için “uygun” denilen Android Q güncellemesi, LG V30/V30+ serisi için şu an söz konusu değil.

K Serisi

Firmanın güncellemeyi sunmayı planladığı K serisi akıllı telefonlar ise LG K50s, LG K50 ve LG K40s modelleri oluyor. Bu telefonlar arasında yer almayan LG K40 modelinin ise yeni işletim sistemi güncellemesini alıp almayacağı henüz belli değil. Belirtilen akıllı telefon modellerinin Android Q güncelleme tarihleri firma tarafından açıklanmadı.

Güncelleme listesinde yer alan son model ise LG Q60 oluyor. Şirketin 2019 yılında tanıttığı orta segment akıllı telefonu için Android Q güncellemesinin verileceği kesin olarak söyleniyor. Modelin güncellemeyi alacağı tarih ise K serisi modeller gibi belirsizliğini koruyor.